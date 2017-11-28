13 заблуждений, которые мы с детства привыкли принимать за правду

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Иногда широко распространенные заблуждения так прочно заседают у нас в сознании, что мы не задумываясь принимаем их за истину. AdMe.ru нашел для вас 13 ложных фактов, в которые многие продолжают верить.

1. Зыбучие пески способны полностью поглотить человека или животное

Мы прекрасно знаем по фильмам: попасть в зыбучие пески — верная гибель, если рядом с вами нет самоотверженного друга с длинной веревкой. На самом деле зыбучий песок — это смесь песка с водой. Так как плотность этой смеси больше, чем плотность воды, человек, оказавшийся в песке примерно по грудь, будет плавать в таком положении, как поплавок. Жертвам зыбучих песков нужно лечь на спину, чтобы распределить вес, и просто ждать, пока не уйдет вода.

2. Использование мобильного телефона при заправке может вызвать взрыв паров бензина

Вопреки распространенной легенде, работающий телефон не может привести к взрыву, даже если будет окружен бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения. Предостережения о пользовании телефоном на заправочных станциях ставят в первую очередь по причине того, что радиоволны вашего телефона могут влиять на электронное оборудование, управляющее топливным насосом.

3. Если выхлопную трубу автомобиля чем-либо заткнуть, то двигатель будет выведен из строя

В кино часто показывают сцены, где автомобиль выводят из строя с помощью постороннего предмета, помещенного в выхлопную трубу. Подобный эксперимент был проведен в популярной документальной передаче «Разрушители легенд». На практике все использованные при проверке объекты немедленно вылетали из трубы, как только включался двигатель.

4. Кофе делается не из бобов, а из семян

Вопреки закрепившемуся выражению, кофе делается не из бобов, а из семян растения. Кофейное дерево — это вид вечнозеленых растений, ярко-красные плоды которого содержат семена. Из них после дальнейшей обработки и получаются те самые кофейные зерна, к которым мы все привыкли. На самом деле никакого отношения к бобовым растениям кофе не имеет.

5. Витамин C помогает бороться с простудой

Медицинские исследования показывают, что люди, регулярно принимающие витамин C, болеют простудными заболеваниями не реже, чем все остальные, и нет никаких доказательств влияния витамина С на вирусы. Простуда — это инфекция, вызванная вирусами, и, кроме прививки от вируса гриппа, никаких лекарств для ее профилактики пока не существует. Можно только облегчить протекание симптомов. Единственная рекомендация — это покой и большое количество жидкости.

6. Пингвины моногамны и находят себе пару на всю жизнь

На самом деле пингвины только периодически моногамны. Они действительно проводят с одним и тем же партнером день и ночь, но только в период размножения, который длится около 20–30 дней, и около 2 месяцев, пока заботятся и кормят своих птенцов. В остальное время они могут не видеться друг с другом вообще и даже мигрировать зимой в совершенно разные места. Звучит немного печально, но на самом деле большую часть жизни пингвины проводят в одиночестве.

7. Бритье волос провоцирует их более густой рост

Вопреки распространенному заблуждению, бритье волос никак не влияет на их последующий рост, густоту и толщину. Повторный рост волос определяется исключительно внутренними факторами, такими как гены и гормоны. Каковы причины появления этого мифа? Когда волоски начинают отрастать, их кончики затуплены и из-за этого кажутся толще, но на самом деле это только иллюзия.

8. Мужчины думают про секс каждые 7 секунд

Существует мнение, что мужчин слишком часто посещают фривольные мысли, но это не более чем городская легенда. По результатам исследований, нет никакой гендерной разницы в том, сколько времени мужчина или женщина думают про секс, и, конечно, это не происходит каждые 7 секунд. Интересно, как создатели этого мифа вообще могли собрать подобную статистику?

9. Нельзя будить лунатиков

Хотя мало кто в реальной жизни сталкивался с сомнамбулизмом, многие слышали миф о том, что лунатиков ни в коем случае нельзя будить. На самом деле, если их разбудить, они, конечно, удивятся и растеряются, но ничего плохого не случится. Намного больше шансов, что они навредят себе, если продолжат ходить во сне.

10. Марс — красная планета

Марс, часто называемый «красной планетой», имеет в своей атмосфере большое содержание пыли из оксидов железа. Именно из-за него с дальнего расстояния цвет планеты может меняться от розового до бурого. На самом же деле Марс, скорее, коричнево-золотой.

11. Большую часть тепла мы теряем через голову

Всем нам в детстве часто говорили: «Не ходи гулять без шапки — все тепло уходит через голову!» Некоторые даже полагают, что около 50 % тепла уходит именно через голову. В действительности тепло одной части тела равно количеству тепла любой другой части тела. В холодную погоду вы одинаково замерзнете как в шапке и легкой куртке, так и без шапки, но в теплом пальто.

12. Волынки родом из Шотландии

Многие уверены в том, что волынка — это шотландский инструмент и является шотландским изобретением. В действительности волынка, так же как и многие другие музыкальные инструменты, пришла в Европу с Востока. По одной из существующих версий, волынка оказалась в Шотландии благодаря викингам.

13. Сигнал SOS переводится как «спасите наши души»

Весьма распространен миф о том, что международный сигнал бедствия SOS — это аббревиатура английской фразы «save our souls» — спасите наши души. Но на самом деле никакой связи с этими словами у сигнала нет. Его создали таким просто потому, что на азбуке Морзе его очень легко транслировать в случае опасности: три точки, три тире, три точки.

Часто ли вы принимали распространенные мифы за правду? Поделитесь в комментариях открытиями, которые вас удивили!