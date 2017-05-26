Мы разобрались в 10 мифах из детства, в которые верили столько лет

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В детские годы у нас было много суеверий и странных убеждений, часть из которых нам внушили родители. Какие-то остались в детстве — вроде того, что нельзя переступать через человека, а то он не вырастет. А вот в других мы иногда даже и не сомневаемся.

Мы в AdMe.ru спросили друзей и знакомых о том, во что они продолжают верить с малых лет, и постарались разобраться, где тут правда, а где нет, и откуда эти мифы взялись.