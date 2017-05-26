Мы разобрались в 10 мифах из детства, в которые верили столько лет

В детские годы у нас было много суеверий и странных убеждений, часть из которых нам внушили родители. Какие-то остались в детстве — вроде того, что нельзя переступать через человека, а то он не вырастет. А вот в других мы иногда даже и не сомневаемся.

Мы в AdMe.ru спросили друзей и знакомых о том, во что они продолжают верить с малых лет, и постарались разобраться, где тут правда, а где нет, и откуда эти мифы взялись.

Мнение биолога Мартина Харрисона (Martin Harrison).

Откуда миф?

Откуда миф: Существует червь планария, который действительно выживет, если разрезать его на части. Возможно, ноги мифа растут отсюда. Не повезло всем тем дождевым червякам, которых разрезали лопатой, чтобы заселить огород.

Откуда миф?

Откуда миф: Когда-то родители не хотели, чтобы дети пили воду из-под крана, а потом в общественном сознании это превратилось в некий священный запрет. Некоторые до сих пор не смешивают кипяченую воду даже с очищенной бутилированной. Каких только объяснений не услышишь: и что в этой смеси случится особенно бурный рост бактерий, и что плохая энергетика смешается с хорошей, и что при кипячении получается «тяжелая» вода...

Мнение д.м.н., завотделением факохирургии и интраокулярной коррекции ГУ НИИ глазных болезней РАМН Юсефа Наима Юсефа.

Откуда миф?

Откуда миф: Чистой воды манипуляция родителей, которые хотят, чтобы дети вели себя «нормально».

Факт: Исследование BBC.

Факт: Википедия.

Откуда миф?

Откуда миф: В конце 60-х — начале 70-х годов в России случилась вспышка менингита, причину которой удалось установить только в 1997 году. Оказалось, что причиной заболевания стал менингококк, появившийся в Китае и случайно занесенный в СССР. К этому возбудителю практически ни у кого не было иммунитета. Возможно, эта вспышка опасного заболевания и незнание причин его распространения и привели к такому заблуждению.

«Еж обыкновенный», статья в классификаторе животных Российской академии наук.

Откуда миф?

Мы правда не знаем. Может быть, у вас есть догадки?

Факт: Википедия.

Откуда миф?

Откуда миф: Такое заблуждение появилось благодаря древнеримскому ученому Плинию Старшему. Он писал: «Страусы считают, что когда они засовывают голову и шею в землю, все их тело со стороны кажется сокрытым». На самом деле самки страусов, высиживающие яйца, при опасности опускают голову, чтобы стать менее заметными и слиться с землей. А еще страусы подбирают и глотают камешки из песка. Возможно, отсюда и миф.

Источники: О зрении, Электроофтальмия, Малая медицинская энциклопедия / Википедия.

Подтверждение: Википедия, АиФ, Animal Reader.

Откуда миф?

Откуда миф: Земноводные вообще вызывают у многих гадливое чувство. А тут еще и кожа покрыта бородавками. Незнание вирусной природы бородавок заставило подозревать жаб и лягушек в их распространении.

Статья Национального института диабета, заболеваний системы пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).

Откуда миф?

Откуда миф: Наши родители что-то слышали о том, что аппендикс может забиться неперевариваемыми остатками. Но для этого, наверное, нужно было бы есть семечки прямо в кожуре и горстями, да и в целом очень плохо питаться. Потому что главными причинами аппендицита врачи называют низкий иммунитет и неправильное питание: мало пищевых волокон, много простых углеводов и сахара.

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