Мы разобрались в 10 мифах из детства, в которые верили столько лет
В детские годы у нас было много суеверий и странных убеждений, часть из которых нам внушили родители. Какие-то остались в детстве — вроде того, что нельзя переступать через человека, а то он не вырастет. А вот в других мы иногда даже и не сомневаемся.
Мы в AdMe.ru спросили друзей и знакомых о том, во что они продолжают верить с малых лет, и постарались разобраться, где тут правда, а где нет, и откуда эти мифы взялись.
Мнение биолога Мартина Харрисона (Martin Harrison).
Мнение д.м.н., завотделением факохирургии и интраокулярной коррекции ГУ НИИ глазных болезней РАМН Юсефа Наима Юсефа.
Факт: Исследование BBC.
Факт: Википедия.
«Еж обыкновенный», статья в классификаторе животных Российской академии наук.
Факт: Википедия.
Источники: О зрении, Электроофтальмия, Малая медицинская энциклопедия / Википедия.
Подтверждение: Википедия, АиФ, Animal Reader.
Статья Национального института диабета, заболеваний системы пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases).