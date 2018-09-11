Мы нашли 9 ответов на вопросы, которые хоть раз приходили в голову каждому

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Можно ли дезинфицировать рану морской водой и охлаждает ли комнату открытый холодильник? Стоит ли беременным женщинам бояться кошек и можно ли подавить зевоту? Иногда мы отвечаем на эти вопросы не задумываясь, потому что так нам однажды сказали родители или старшие родственники. Но времена слепой веры прошли. Теперь нам под силу самостоятельно изучить большинство окружающих нас вещей и понять, как устроен этот мир.

AdMe.ru решил отыскать научные ответы на вопросы, которые возникают при взаимодействии с окружающим миром. Поверьте, все вокруг намного интереснее, чем кажется.

1. Охладит ли комнату открытый холодильник?

Холодильник работает за счет того, что сжатый компрессором газ при расширении охлаждается. Если дверцу открыть, данная система начнет работать активнее, чтобы сохранить температуру внутри на нужном уровне. Следовательно, двигатель будет выделять больше тепла в комнату, ведь его коэффициент полезного действия всегда меньше единицы. Таким образом, открытая дверца холодильника лишь поспособствует нагреву комнаты, если только не умудриться высунуть его заднюю стенку в окно — тогда это будет оригинальный кондиционер.

2. За счет чего светят светлячки?

В их организме есть соединение под названием люциферин. Оно реагирует с молекулой аденозинтрифосфата (источник энергии для всех организмов), особым ферментом и кислородом. Среди полученных в итоге веществ присутствует оксилюциферин. По сути, электрон в его составе опускается на одну ступеньку ниже по лестнице уровней энергии и сбрасывает «излишек» в виде фотона, который и дает свет.

3. Почему закаты окрашены в золотистые и красные цвета?

Во время заката или рассвета лучи Солнца падают на конкретное место Земли под большим углом, почти параллельно ей. Таким образом, путь прохождения луча по атмосфере значительно увеличен по сравнению с дневным временем. Свет рассеивается сильнее на разных частицах, и спектр излучения смещается в красный диапазон, где длины волн больше.

4. Как ультрафиолетовая лампа помогает сушить лак?

Лак представляет собой полимер — макромолекулу из повторяющихся звеньев. В его составе есть растворитель, благодаря которому лак жидкий и легко наносится на ноготь. На воздухе растворитель испаряется. Но при использовании геля и гель-лака этот процесс слишком медленный или вовсе неэффективный, и тогда на помощь приходит ультрафиолетовая сушка. УФ-излучение разбивает связь, заставляя одиночную молекулу отделиться и более плотно встроиться в длинную цепочку. За такой химической перестройкой полимер твердеет. Кстати, различные гели и гель-лаки нуждаются в разных длинах волн для полимеризации и ультрафиолет сушит далеко не все. Высыхание обычного лака ультрафиолет никак не ускорит, так как сам процесс сушки заключается только в испарении растворителя и полимеризация в нем происходить не может в принципе. В отличие от гелей простые лаки не содержат особых компонентов под названием «фотоинициаторы», поглощающих УФ-излучение и запускающих полимеризацию.

5. Опасно ли общение с кошкой для беременных?

Поевшие сырого мяса кошки действительно могут подхватить вирус, называемый токсоплазмой. Он не представляет опасности для взрослого человека — половина населения носит этот вирус и даже не замечает этого. Угрозу он представляет плоду лишь в том случае, если женщина заразилась именно в процессе беременности, а не до нее. Но подхватить болезнь можно от кошачьих экскрементов, а не от контакта с самим животным. Поэтому достаточно убирать лоток в перчатках, хорошенько мыть после этого руки (а еще лучше поручить процесс мужу), и токсоплазмоз вам уже не грозит — можете гладить любимца сколько угодно. Кстати, вирус не передается даже через укусы и царапины. Намного выше вероятность заполучить токсоплазмоз, поев сырого мяса или от возни с землей в огороде, поэтому забудьте о садовых работах и тартаре во время беременности.

6. Почему брызгает масло со сковороды?

Заметьте, что масло будет брызгать, только если вы налили его на мокрую сковороду или бросили туда не до конца обсушенное мясо или овощи. Температура кипения, например, оливкового масла в 3 раза выше, чем у воды. Таким образом, вода в нем будет быстро превращаться в пар, которому нужно намного больше пространства, чем жидкости. Такое мгновенное расширение и приведет к выталкиванию масла, то есть брызгам.

7. Является ли антисептиком морская вода?

Чистая морская вода, например, взятая с большой глубины, отлично борется с инфекциями. Однако ближе к поверхности океанов и морей обитает огромное число самых разных бактерий и вирусов. Эксперт по инфекционным болезням профессор Барт Карри подчеркивает, что особенно следует опасаться тропических вод, мест рядом со стоками, шахтами, фермами и в целом промышленными районами. Общая вероятность заболеть зависит также от работы иммунной системы — у здорового человека шансов подхватить какую-либо инфекцию меньше. И все же при наличии пары царапин или получении пореза в воде лучше обработать раны антисептиком после выхода на сушу.

8. Почему прищур улучшает зрение?

У человека с дальнозоркостью или близорукостью немного деформировано глазное яблоко, в результате чего фокусировка света сбивается и он видит предметы расплывчатыми. Прищур убирает потоки света сверху и снизу, падающие на глаз под углом. А лучи, идущие в центр глаза, не нуждаются в правильном преломлении, в итоге мы видим немного лучше. Вторая причина заключается в том, что прищур, то есть напряжение верхних и нижних век, приводит к небольшому изменению формы глаза, и это также способствует временному улучшению зрения.

9. Почему зевота заразительна?

Профессор психологии Эндрю Гэллап из Университета штата Нью-Йорк в Олбани сделал вывод, что зевок помогает нам охладить перегревшийся мозг. Он давал участникам эксперимента приложить лед ко лбу при позыве раскрыть рот, и желание действительно проходило. Коллективное зевание Гэллап объяснил необходимостью защищаться от опасности. Если зверь зевает, следовательно, его мозг работает не на полную мощность и другие члены стаи должны скомпенсировать эту потерю внимательности, чтобы не пропустить опасность. Они, в свою очередь, зевают, чтобы охладить мозг и заставить его работать на полную мощность.

Если наш материал был интересным, задавайте свои вопросы о науке, жизни и обо всем на свете. Мы постараемся найти на них ответы.