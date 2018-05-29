Модная диета, которую выбирают голливудские звезды, состоит только из 1 правила

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Не считать калории, не соблюдать множество правил и при этом худеть и улучшать состояние организма и кожи — эти мечты многих женщин исполняет популярная среди звезд Голливуда алкалиновая диета. Именно по ее принципам живут известные красавицы Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Жизель Бюндхен и Гвинет Пэлтроу.

Мы в AdMe.ru решили узнать о принципах этой системы питания и о том, чем же она так привлекает людей.

Что такое алкалиновая диета?

Несколько лет назад врачи-нутриционисты Вики Эджсон и Наташа Коррет разработали программу питания для нормализации кислотности, которая была призвана помочь людям с проблемами ЖКТ. И если вернуть показатель pH-баланса организма к норме (от 7,35 до 7,45), то можно избавиться от проблем с пищеварением и обменными процессами. Об этом они рассказывают в книге Honestly Healthy Alkaline Programme. Принцип алкалинового питания простой: все продукты делятся на щелочные и кислотные, а точнее, на такие, которые при переваривании дают щелочную или кислотную реакцию. Влияние этих двух реакций на процессы здоровья и похудения и их грамотное сочетание — основа диеты.

На что влияет диета?

У системы много плюсов. Так, при соблюдении алкалиновой диеты: налаживаются процессы пищеварения;

стабилизируется аппетит, организм не «требует» перееданий;

питательные вещества начинают лучше усваиваться;

улучшается состояние кожи, волос, ногтей;

исчезают высыпания на коже;

появляется больше энергии, снижается утомляемость;

снижается вес (за месяц можно избавиться от 4–5 кг).

Что нужно делать?

Единственное правило диеты — это составление рациона таким образом, чтобы 80 % продуктов были щелочными, а 20 % — кислотными. Это может быть рацион на день, на неделю или любой другой срок, главное — соблюдать необходимый баланс. Все остальное можно оставить в привычном режиме, а именно размер порций и количество приемов пищи. Диетологи говорят, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, однако это не обязательное условие. Судя по спискам продуктов, диета особенно понравится любителям овощей. Но и приверженцам животной пищи не стоит отчаиваться: дело не в запрете продуктов, а в правильном их сочетании.

1. Едим много: щелочные продукты (80 %)

Все виды молока, кроме коровьего.

Все фрукты, кроме винограда (многие фрукты нейтральны, самый большой щелочной эффект у цитрусовых).

Все виды зелени и салатов.

Черный бездрожжевой хлеб, все виды круп.

Орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки.

Растительные масла.

Овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы).

Нежирные сорта рыбы (судак, камбала).

Зеленый и белый чай, смузи.

2. Едим мало: кислотные продукты (20 %)

Коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир).

Лимонад, сладкие газированные напитки.

Алкоголь, сладости, промышленная выпечка, консервы, колбасы.

Черный чай и кофе.

Мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености.

Выпечка, белый хлеб, белый шлифованный рис.

Виноград, сухофрукты.

Бобовые и кукуруза.

Животные жиры (сливочное масло, смалец, сало).

Соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).

Яйца.

Жирные сорта рыбы.

Примерное меню

Принцип диеты предполагает, что меню вы составляете самостоятельно, исходя из своих предпочтений. Однако примерное сочетание продуктов может быть следующим. Варианты завтрака: овощи, фрукты, молоко (растительные варианты), йогурт, яйца (не более двух), бутерброды на основе бездрожжевого хлеба. Варианты обеда: 150–200 г белковой пищи (мясо, рыба, яйца), на гарнир — крупы, овощи, паста, зелень. На десерт — фрукты, сухофрукты (до 50 г). Варианты ужина: овощи, крупы, паста, фрукты. Можно добавлять белковую пищу (до 100 г). Для перекусов можно использовать: орехи, семечки, фрукты, козий сыр, свежевыжатые соки и смузи. Алкоголь, копчености, сладости, консервы, промышленую выпечку допускается употреблять не чаще одного раза в день, но лучше свести к минимуму. Полные списки продуктов с их значением можно посмотреть здесь.

Кому можно соблюдать?

У этого способа питания нет жестких ограничений. Однако нужно иметь в виду, что это не диета в классическом понимании, а потому похудение будет постепенным, но при этом качественным. Тем не менее основное назначение такого питания — улучшить внешний вид не только за счет избавления от лишних килограмов, но и за счет общего оздоровления организма. Не стоит использовать алкалиновую диету, если у вас: заболевания сердца;

атрофический гастрит;

пониженная кислотность желудка;

почечная недостаточность.

Критика диеты

При всей своей признанной эффективности эта система питания не раз подвергалась критике специалистов. А все потому, что главный pH организма, то есть pH крови, при помощи продуктов изменить не получится, утверждают врачи. Но в системе речь изначально шла не только о pH крови, но и о кислотности пищеварительной системы, а именно ее работа приводится в порядок первой при данном способе питания. Диета приносит отличные результаты в том числе и потому, что улучшает работу организма в целом, а он уже самостоятельно борется с повышенной кислотностью. Как бы там ни было, знаменитости, выбравшие для себя эту систему, подтверждают: она работает.