Модная диета, которую выбирают голливудские звезды, состоит только из 1 правила
Не считать калории, не соблюдать множество правил и при этом худеть и улучшать состояние организма и кожи — эти мечты многих женщин исполняет популярная среди звезд Голливуда алкалиновая диета. Именно по ее принципам живут известные красавицы Виктория Бекхэм, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Жизель Бюндхен и Гвинет Пэлтроу.
Мы в AdMe.ru решили узнать о принципах этой системы питания и о том, чем же она так привлекает людей.
Что такое алкалиновая диета?
Несколько лет назад врачи-нутриционисты Вики Эджсон и Наташа Коррет разработали программу питания для нормализации кислотности, которая была призвана помочь людям с проблемами ЖКТ. И если вернуть показатель pH-баланса организма к норме (от 7,35 до 7,45), то можно избавиться от проблем с пищеварением и обменными процессами. Об этом они рассказывают в книге Honestly Healthy Alkaline Programme.
Принцип алкалинового питания простой: все продукты делятся на щелочные и кислотные, а точнее, на такие, которые при переваривании дают щелочную или кислотную реакцию.
Влияние этих двух реакций на процессы здоровья и похудения и их грамотное сочетание — основа диеты.
На что влияет диета?
У системы много плюсов. Так, при соблюдении алкалиновой диеты:
- налаживаются процессы пищеварения;
- стабилизируется аппетит, организм не «требует» перееданий;
- питательные вещества начинают лучше усваиваться;
- улучшается состояние кожи, волос, ногтей;
- исчезают высыпания на коже;
- появляется больше энергии, снижается утомляемость;
- снижается вес (за месяц можно избавиться от 4–5 кг).
Что нужно делать?
Единственное правило диеты — это составление рациона таким образом, чтобы 80 % продуктов были щелочными, а 20 % — кислотными. Это может быть рацион на день, на неделю или любой другой срок, главное — соблюдать необходимый баланс.
Все остальное можно оставить в привычном режиме, а именно размер порций и количество приемов пищи. Диетологи говорят, что, если исключить из рациона сахар и алкоголь, процессы пойдут быстрее, однако это не обязательное условие.
Судя по спискам продуктов, диета особенно понравится любителям овощей. Но и приверженцам животной пищи не стоит отчаиваться: дело не в запрете продуктов, а в правильном их сочетании.
1. Едим много: щелочные продукты (80 %)
- Все виды молока, кроме коровьего.
- Все фрукты, кроме винограда (многие фрукты нейтральны, самый большой щелочной эффект у цитрусовых).
- Все виды зелени и салатов.
- Черный бездрожжевой хлеб, все виды круп.
- Орехи (кроме фисташек, кешью, арахиса), тыквенные семечки.
- Растительные масла.
- Овощи и корнеплоды (кроме картофеля, бобовых, кукурузы).
- Нежирные сорта рыбы (судак, камбала).
- Зеленый и белый чай, смузи.
2. Едим мало: кислотные продукты (20 %)
- Коровье молоко и продукты из него (йогурт, творог, кефир).
- Лимонад, сладкие газированные напитки.
- Алкоголь, сладости, промышленная выпечка, консервы, колбасы.
- Черный чай и кофе.
- Мясо и птица (в том числе промышленно обработанные), копчености.
- Выпечка, белый хлеб, белый шлифованный рис.
- Виноград, сухофрукты.
- Бобовые и кукуруза.
- Животные жиры (сливочное масло, смалец, сало).
- Соусы (майонез, кетчуп, горчица, соевый соус).
- Яйца.
- Жирные сорта рыбы.
Примерное меню
Принцип диеты предполагает, что меню вы составляете самостоятельно, исходя из своих предпочтений. Однако примерное сочетание продуктов может быть следующим.
Варианты завтрака: овощи, фрукты, молоко (растительные варианты), йогурт, яйца (не более двух), бутерброды на основе бездрожжевого хлеба.
Варианты обеда: 150–200 г белковой пищи (мясо, рыба, яйца), на гарнир — крупы, овощи, паста, зелень. На десерт — фрукты, сухофрукты (до 50 г).
Варианты ужина: овощи, крупы, паста, фрукты. Можно добавлять белковую пищу (до 100 г).
Для перекусов можно использовать: орехи, семечки, фрукты, козий сыр, свежевыжатые соки и смузи.
Алкоголь, копчености, сладости, консервы, промышленую выпечку допускается употреблять не чаще одного раза в день, но лучше свести к минимуму.
Полные списки продуктов с их значением можно посмотреть здесь.
Кому можно соблюдать?
У этого способа питания нет жестких ограничений. Однако нужно иметь в виду, что это не диета в классическом понимании, а потому похудение будет постепенным, но при этом качественным.
Тем не менее основное назначение такого питания — улучшить внешний вид не только за счет избавления от лишних килограмов, но и за счет общего оздоровления организма.
Не стоит использовать алкалиновую диету, если у вас:
- заболевания сердца;
- атрофический гастрит;
- пониженная кислотность желудка;
- почечная недостаточность.
Критика диеты
При всей своей признанной эффективности эта система питания не раз подвергалась критике специалистов. А все потому, что главный pH организма, то есть pH крови, при помощи продуктов изменить не получится, утверждают врачи.
Но в системе речь изначально шла не только о pH крови, но и о кислотности пищеварительной системы, а именно ее работа приводится в порядок первой при данном способе питания.
Диета приносит отличные результаты в том числе и потому, что улучшает работу организма в целом, а он уже самостоятельно борется с повышенной кислотностью.
Как бы там ни было, знаменитости, выбравшие для себя эту систему, подтверждают: она работает.
Фото на превью depositphotos