Многие девушки не догадываются о 26 особенностях женского тела
Порой мы забываем, насколько любопытно устроено человеческое тело. Например, если кто-нибудь спросит нас прямо сейчас, чем отличается женский организм от мужского, вероятно, на ум придут самые очевидные вещи.
AdMe.ru собрал 26 необычных фактов о женском теле, которые способны удивить представителей обоих полов.
- У женщин больше связей между отделами мозга, а также более толстое мозолистое тело, соединяющее правое и левое полушария. Благодаря этой особенности они лучше справляются с многозадачностью.
- Женский сон более чуткий, так как в это время активность мозга снижается незначительно.
- За коммуникацию у них одновременно отвечают 2 мозговых центра, поэтому женщины без труда произносят до 8 тысяч слов в день, а также подают до 10 тысяч невербальных сигналов.
- Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве. Это связано с тем, что для данной задачи у них оказываются задействованными разные участки головного мозга.
- Частое переживание высоких уровней стресса у женщин повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
- В среднем женщины живут дольше мужчин, так как их организм лучше приспособлен к борьбе с заболеваниями.
- Женщины лучше мужчин различают цвета благодаря наличию дополнительной X-хромосомы.
- Как только девочке исполняется 6 лет, ее мозг начинает весить меньше мужского. Это никак не связано с уровнем интеллекта.
- У женщин больше болевых рецепторов, поэтому они интенсивнее чувствуют боль. Однако, благодаря наличию более высокого уровня эстрогена, в целом они переносят ее лучше, чем мужчины.
- Женское обоняние более развито, чем мужское.
- У женщин хорошее периферическое зрение, у мужчин — туннельное.
- Женщины склонны больше доверять людям, которые обнимали их в течение 15 секунд и более. Это связано с выработкой в организме окситоцина, который усиливает чувство доверия и противостоит депрессивным эмоциональным состояниям.
- Женские волосы в 2 раза тоньше мужских.
- В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому они более гибкие.
- Женская шея более подвижна. Когда женщину окликают, она, как правило, поворачивает только голову. Мужчина обычно разворачивается всем телом.
- Женская кожа в несколько раз чувствительнее мужской.
- Из-за наличия двух Х-хромосом у женщин реже проявляются осложнения и хронические болезни.
- У женщин переживание стресса часто сопровождается головными болями, расстройством желудка и желанием плакать.
- Женщины плачут в среднем 30–60 раз в год, мужчины — 6–17 раз в год.
- Женщины моргают примерно в 2 раза чаще мужчин. Это связано с наличием в их организме более высокого уровня эстрогена.
- Женщины лучше мужчин хранят воспоминания из прошлого. В целом у них больше развита способность в запоминанию.
- У женщин более сильный иммунитет.
- Женщины лучше различают вкусы, у них на языке больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин.
- Частота сердцебиения у женщин выше, чем у мужчин. Это связано с тем, что женское сердце весит меньше.
- Женщины склонны к формированию более сильной привязанности к другим людям. У них лучше развиты отделы мозга, отвечающие за чувство близости. Это объясняется наличием в их организме более высокого уровня окситоцина.
- В среднем в женском теле на 8–10 % жировой ткани больше, чем в мужском. Женская грудь вообще не содержит мышечных тканей.
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