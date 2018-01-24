Миру представили 16 новейших изобретений, глядя на которые хочется сказать: «Будущее наступило»

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В начале января в Лас-Вегасе прошла Всемирная выставка электроники CES 2018. Крупные компании и начинающие разработчики представили множество новинок, которыми удивляли коллег и потребителей. AdMe.ru собрал несколько инновационных экспонатов с прошедшей выставки. Некоторые из них вы захотите приобрести себе домой, а некоторые вызовут сомнения: войдут ли эти вещи в нашу повседневную жизнь?

1. Летающее такси

Компания Intel представила огромный квадрокоптер, который будет выполнять функцию такси. Разработчики обещают, что его можно будет вызвать в любой момент с помощью мобильного приложения. О массовом производстве сейчас речи не идет, ведь для этого инновационного транспортного средства компании нужно будет получить множество разрешений. Неужели мы действительно будем жить в том будущем из фантастических фильмов?

2. Беспилотный электромобиль

Компания Toyota вместе с партнерами представила беспилотный электромобиль. Экологичный микроавтобус планируется использовать для перевозки людей и грузов. Его производство планируют запустить уже скоро — после 2020 года.

3. «Умный» мотоцикл

Компания Yamaha воплотила мечту всех любителей двухколесного транспорта. Новая модель мотоцикла оснащена гироскопом, поэтому он никогда не упадет. Мотоцикл может сам припарковаться и подъехать к своему владельцу.

4. Робот-эмпат

Компания Honda представила робота-эмпата. Он может, как заверяют производители, распознавать человеческие эмоции и сам испытывать их. Робот может залиться слезами или улыбнуться с вами для дружеского селфи. Он сделан из приятного мягкого материала и нужен для объятий и поддержки в трудную минуту.

5. Голографическое селфи

Приложение Holo Messenger обещает начать новую эру в культуре селфи. С его помощью вы сможете создать собственную голограмму, как в фантастических фильмах. Видео компании как раз рассказывает о некоторых возможностях новой технологии.

6. «Умное» белье

Новые технологии проникли даже в нашу одежду. Например, компания Skiin представила линию белья, которое анализирует состояние вашего организма и подстраивает систему «умного дома» под вас: создает нужную температуру или включает расслабляющую музыку, если у вас стресс. А компания Spartan представила трусы из специального материала, который защищает тело от вредных воздействий радиоволн, излучаемых телефонами и другой техникой. Стоит отметить, что опасность этих волн еще не доказана учеными.

7. Электронный и дорогущий штопор

Компания Coravin представила электронный штопор, который пригодится работникам ресторанов и всем ценителям вина. Правда, стоит устройство почти $ 1 000. Цена оправдывается его уникальностью: штопор протыкает пробку тончайшей иглой, не повреждая ее. После этого вино в бутылке может храниться и не портиться, как будто его и не открывали. Штопор работает вместе со специальным приложением, которое следит за его состоянием и помогает вам выбрать нужный сорт вина.

8. Подушка, отслеживающая фазы сна

Полезный для современного темпа жизни гаджет представила компания Nokia. Устройство можно положить под подушку и с помощью смартфона анализировать свой сон. Гаджет подскажет, что нужно делать, чтобы улучшить качество сна и избавиться от хронического недосыпа и усталости.

9. Улучшенный робот-собака

Компания Sony разработала эту собачку давно, но в этом году представила новую, улучшенную версию. Пес Aibo сумел произвести впечатление. Его внешний вид стал приятнее, например теперь он может моргать. Электронная собака узнает своего хозяина, внимательно слушает и выполняет команды. Как уверяют производители, робот может развить эмоциональную привязанность к семье, в которой живет. Идеальный вариант для тех, кто хочет собаку, но не имеет времени за ней ухаживать. Правда, стоит такой робот около $ 1 700.

10. Телевизор, меняющий размер

Компания Samsung представила первый в мире модульный телевизор — пользователь сам сможет настроить нужный ему размер и разрешение изображения. Название у устройства говорящее — «Стена» (The Wall). Качество картинки просто потрясающее, но компания не уточнила, сколько будет стоит эта модель.

11. Наушники для похудения

Инновационный подход к похудению предложила компания Modius. Специальные беспроводные наушники посылают в мозг сигналы, которые он расценивает как реальную физическую нагрузку, сжигая при этом жир. Наушники появятся в продаже уже в этом году и будут стоить около $ 300. Но спорт и правильное питание тоже не теряют своей эффективности.

12. Гаджет-трихолог

Известная фирма Schwarzkopf представила на выставке устройство, которое придется по душе всем девушкам. Система анализирует структуру волос, определяет их истинный цвет и подбирает максимально подходящие средства по уходу. Отличный вариант для тех, кто никак не может отрастить желанную длину. На рынке этот гаджет появится уже в этом году.

13. Посудомойка, в которой можно готовить

Производители компактной посудомойки Tetra используют инновационную систему нагрева воды. Они уверяют, что один цикл мойки займет у пользователей лишь 10 минут и посуда будет идеально чистой. Кроме того, устройство можно использовать как пароварку — готовить и дезинфицировать продукты.

14. Робот-уборщик

Кто-то из нас только обзавелся маленьким роботом-пылесосом, а компания Aeolus Robotics уже обещает, что их «уборщик» скоро будет доступен чуть ли не каждому. «Умная» машина сможет выполнять любую работу по дому, узнавать предметы и людей и оказывать помощь своему хозяину. Правда, когда именно такой робот появится в продаже, разработчики пока не объявили.

15. Новый телефон-раскладушка

Вы скучали по старым добрым раскладушкам? Компания ZTE представила новую модель раскладного телефона, которая выглядит очень необычно. Использовать его можно по-разному: оставить один экран, растянуть картинку на оба или сделать так, чтобы на каждом из них отображались разные программы.

16. Роботы-стриптизеры

В качестве бонуса посетители выставки смогли посмотреть стриптиз первых в мире роботов-танцоров. Они сконструированы из частей манекенов, а вместо головы — камера наблюдения. Выглядит это необычно и даже жутко, можете посмотреть сами.