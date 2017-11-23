Когда у человека возникает дурацкий вопрос, он задает его в интернете, и вот 15 самых популярных из них

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Каждый человек рано или поздно задавался каким-нибудь совершенно дурацким вопросом, который стыдно задать вслух. В день, когда был изобретен интернет, проблема отпала сама собой — теперь можно спрашивать все! Мы в AdMe.ru собрали самые популярные и нелепые вопросы, задаваемые в сети, и ответили на них со всей серьезностью.

15. Что будет, если вылить кипяток на морозе?

Если на сильном морозе (−20 °C и ниже) выплеснуть в воздух кружку горячей воды, то она эффектно превратится в снег на лету. За такой фокус отвечает эффект Мпембы, согласно которому горячая вода может замерзнуть быстрее, чем холодная. Исследования этого эффекта ведутся до сих пор, но единое объяснение пока так и не найдено.

14. Что будет, если поднести включенный пылесос к глазу?

Высосанный пылесосом глаз — одна из самых пугающих бытовых страшилок (после стоящих у кровати носков и питона в унитазе). На самом деле природа предусмотрела возможность даже таких событий и надежно закрепила глазное яблоко в голове. Добавим к этому веки, которые рефлекторно зажмуриваются при малейшей опасности, и немного инстинкта самосохранения. Хочется добавить, что если особенно стараться, то навредить себе все-таки можно. Например, пыль из трубы пылесоса может вызвать воспаление, да и отсутствие полопавшихся сосудов вам никто не гарантирует.

13. Что будет, если отсканировать зеркало?

Люди давно мечтают изобрести порталы в другие миры, так почему бы для этого не попробовать отсканировать зеркало? В реальности результатом такого действия может стать разве что вариация на тему «Черного квадрата» Малевича, ведь сканер «видит» то, что отражается в зеркале, то есть свое черное нутро. Самое большее, на что можно рассчитывать, — это отпечатки пальцев и небольшие царапины.

12. Что будет, если проглотить жвачку?

Если проглотить жвачку, то она будет оставаться в желудке еще 7 лет. На самом деле нет. Мнения докторов тут едины — если уж ваш желудочно-кишечный тракт способен переварить стейк (ну, или сельдерей), то со жвачкой он точно справится. На вооружении нашей пищеварительной системы есть кислоты и энзимы, способные избавиться от нежелательных предметов, только если они не острые и не слишком большие. Поэтому не нужно глотать слишком большие (или острые) жвачки.

11. Что будет, если залить воду в бензобак?

Ничего хорошего. Вода имеет большую плотность, чем бензин, поэтому она, не смешиваясь, будет скапливаться на дне. И дальнейшая судьба поездки будет зависеть от ее количества. Если воды не очень много, то ничего серьезного не случится: с большой вероятностью она испарится при работе двигателя. Если же ее много и вместо топлива в двигатель попадает скопившаяся на дне вода, то ехать придется прямиком к механику.

10. Что будет, если хрустеть пальцами?

Кого еще не пугали артритом от хруста пальцев? Хрустите на здоровье! Ни одно исследование не подтвердило этот миф. Всем знакомый звук — это на самом деле не хруст, а звук лопнувшего пузырика воздуха в суставной жидкости. Спустя примерно 20 минут пузырьки растворяются, и можно похрустеть еще разок.

9. Что будет, если вскипятить водку?

Если саке подают подогретым, почему бы не поступить так и с водкой, а еще лучше — вскипятить ее? К сожалению, это будет пустая трата продукта. В то время как вода закипает при 100 °C, спирт начинает кипеть уже при 78,3 °C. Поэтому с большой вероятностью после кипячения водки получится немного очень невкусной воды.

8. Что будет, если в колу добавить молоко?

Еще один гастрономический изыск, от которого как минимум передергивает. И правильно. При смешивании в силу вступает химическая реакция: фосфорная кислота напитка взаимодействует с белками молока, что в результате дает трикальцийфосфат и водород. Выглядит это примерно так.

7. Что будет, если в банкомате ввести ПИН-код наоборот?

До сих пор иногда встречается миф, что введение ПИН-кода в обратном порядке запускает систему безопасности, предусмотренную при попытке ограбления. Такое предложение действительно было разработано юристом Джозефом Зингером, но дальше идеи дело не пошло. Так что лучше не вводить неверный ПИН-код, особенно 3 раза подряд.

6. Что будет, если не выключать телефон в самолете?

Еще в 2014 году Европейское агентство авиационной безопасности заявило, что электронные устройства не представляют опасности. Некоторые компании даже разрешают звонки во время полета. Но очень важно убирать все девайсы во время взлета и посадки, так как они могут нанести повреждения в экстренных случаях.

5. Что будет, если долго смотреть на сварку?

Свет, исходящий от электросварочных работ, содержит огромное количество ультрафиолетовых лучей, на которые вредно смотреть даже издалека. При попадании в глаза они могут стать причиной воспаления слизистой и роговой оболочек глаза. Так что бабушка была права.

4. Что будет, если попасть в черную дыру?

Совершенно точно это не будет легкой прогулкой по парку. Сразу же после попадания в черную дыру реальность разделится на две части. В одной человек мгновенно будет уничтожен, в другой же он совершенно невредимым продолжит свое путешествие. Чем глубже погружение, тем искривленнее становится пространство, пока в самом центре не станет изогнутым бесконечно. Это и есть сингулярность. Здесь пространство и время полностью теряют свой смысл, а земные законы физики перестают работать. Что происходит дальше, никто не знает.

3. Что будет, если долго не моргать?

С тех пор как наши предки вылезли из воды, нашим глазам требуется постоянное увлажнение. Именно за это отвечает моргание, которое относится к безусловным рефлексам. Поэтому даже если взять себя в руки, то рано или поздно вы все равно моргнете. А если нет, то сухость в глазах не даст покоя, и все занесенные ветром соринки будут сводить с ума.

2. Что будет, если в кипящее масло добавить воды?

Если вы вдруг забыли о стоящей на плите сковородке с маслом, то тушить ее водой — очень плохая идея. Масло и без того прекрасно горит, дойдя до максимальной температуры, а при смешивании с водой оно начинает разбрызгиваться и распространять огонь на все вокруг. Самое лучшее решение — это выключить плиту и накрыть сковороду крышкой.

1. Что будет, если вставить флешку в розетку?

Кажется, что USB-разъем зарядного устройства и флешка просто созданы друг для друга. Что же будет, если всю эту конструкцию воткнуть в розетку? Согласно мифам, резко вырастет производительность флешки или даже увеличится ее объем.

Как показал опыт, ни короткого замыкания, ни атомного взрыва, ни магического увеличения возможностей флешки не произойдет. Сила тока и напряжение зарядного устройства примерно равны тем, что выделяет компьютер, и к тому же зарядник не имеет доступа к информации на флешке. Поскольку USB-накопитель не имеет батареи или схемы зарядки для аккумулятора, флешка будет оставаться включенной, но неактивной.

Наверняка у вас есть свой собственный список дурацких вопросов. Не стесняйтесь делиться ими в комментариях!