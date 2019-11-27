Люди в сети рассказали о 19 случайных фактах, которые раз и навсегда изменили их картину мира

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Мы открываем что-то новое каждый день, так почему бы не рассказать о своих находках другим? Для этого на сайте Reddit в отдельном сообществе пользователи публикуют случайные факты, узнав которые, они увидели что-то знакомое в новом свете. Например, вы когда-нибудь слышали о том, зачем рыбе делают массаж, почему чай и пиво считают природными ГМО и для чего в Исландии по четвергам отключали телевизионное вещание вплоть до 1987 года?

AdMe.ru прошелся по самым неожиданным открытиям, которые вмиг расширят горизонты ваших знаний.

Икра будет стоить на 70 % меньше, если рыбе сделать массаж

На разработку метода изъятия икры у рыбы, который сохраняет ей жизнь и не приносит страданий, у немецкого ученого ушло 9 лет. Весь процесс построен так: за состоянием рыбы на определенном сроке готовности к нересту следят с помощью ультразвука, затем меняют рацион питания и дают специальные белки, а в нужный момент делают особый массаж, помогая ей безболезненно откладывать икру. Благодаря этому одна и та же рыба может метать икру каждые 15 месяцев. Технология отработана на семействе осетровых и тестируется на лососевых.

За эвакуацию детей из блокадного Ленинграда родителям нужно было дорого заплатить

Расходы на эвакуацию детей из блокадного Ленинграда и их дальнейшее обеспечение ложились на плечи родителей. Для каждой семьи была своя цена. Например, если на ребенка приходилось до ₽ 50 от общего заработка семьи, то 1 месяц эвакуации стоил для него ₽ 25. Даже если один из родителей в этот момент был на фронте.

Adidas не сотрудничает с сайентологами. Даже если они очень знамениты и богаты

Компания отказывается спонсировать людей, которые могут своим имиджем навредить репутации бренда, поэтому не заключает контракты с теми, кто увлекается сайентологией или как-то связан с другими культами.

Крупную сладкую клубнику подарил нам птичий помет

Сладкая крупная клубника, которая радует нас на рынках летом, результат вовсе не научных экспериментов, а распространения птичьего помета. Примерно 300 лет назад французский шпион отправился в Чили. Во время путешествия он обратил внимание на весьма крупную клубнику. В Европе эта ягода была мелкой, не больше земляники. Француз решил сделать подарок Людовику XIV и привез с собой несколько кустиков любимой ягоды короля. Но вот незадача: он выбрал мужские растения, которые не приносят плодов, а с клубникой других видов скрестить их оказалось невозможно. К счастью, спустя полвека фермеры заметили сходство между этой клубникой и другим ее видом, привезенным из Северной Америки. Посадив их рядом, они получили богатый урожай крупных и сладких ягод, а полученный гибрид оказался способным к самоопылению. Позже ученые выяснили, что когда-то этот вид уже существовал на Земле, но расселился по двум американским континентам благодаря птичьему помету и со временем эволюционировал в 2 разных вида.

Бактерии создают ГМ-продукты, которые мы привыкли считать натуральными

В геном растения могут попадать гены другого организма благодаря особой группе бактерий. В результате сегодня ГМ-растениями, созданными природой, ученые считают табак, батат, арахис, клюкву, хмель и даже чай.

Пчелы жестоко расправляются с людьми, которые едят бананы

Фрукт содержит химическое соединение, запах которого сильно возбуждает пчел, делая их агрессивными, и превращает банан и того, кто его ест, в цель, подлежащую уничтожению.

ЦРУ вычислило русских на Кубе по футбольным полям. Сами кубинцы этому виду спорта предпочитали бейсбол

В 1962 году консультант ЦРУ был озадачен, когда увидел футбольные поля на берегу Кубы, отметив, что кубинцы играют в бейсбол, а вот русские предпочитают футбол. По наличию футбольного поля аналитик ЦРУ даже определил возможное место советской военной базы. Но Кеннеди потребовал более веских доказательств, поэтому дал добро на полеты самолета U-2 над Кубой. В итоге были получены фотографии, положившие начало Карибскому кризису.

Во времена велоцирапторов у Сатурна не было колец. И в будущем они снова исчезнут

Кольца Сатурна — это явление временное. Они возникли не так давно, а срок их существования ограничен — всего 200 млн лет, поэтому наши потомки могут не застать этот феномен.

В Исландии отключали телевидение по четвергам, чтобы люди больше общались. Местные шутят, что многих зачали именно в эти дни

До 1987 года по четвергам в Исландии отключали телевизионное вещание. Идея была в том, что люди должны посвятить этот день общению с друзьями и близкими. Поэтому многие исландцы, рожденные до 1987 года, шутят, что были зачаты в один из четвергов.

Стволовые клетки плода остаются в организме матери даже после родов, помогая лечить и омолаживать тело

Эмбриональные стволовые клетки плода способны мигрировать через плаценту и оставаться в теле матери на долгие годы. С одной стороны, они помогают женскому организму, мигрируя в поврежденные ткани и органы, ускоряя процесс заживления или восстановления. С другой, из-за них увеличивается вероятность развития онкологических и аутоиммунных болезней.

Свинья — единственное животное, которое повергало в бегство армию боевых слонов

С древних времен дикие кабаны считались боевыми животными. По легенде, Александр Македонский использовал их как секретное оружие против армии пенджабского раджи Пора, основой которой были многочисленные слоны. Чтобы заставить слона в панике бежать назад, давя собственное войско, достаточно одного поросячьего взвизга. Эта же хитрость помогала разгромить армию Антигона II Гоната, но лишь до тех пор, пока хитрый царь Македонии не начал содержать слонов рядом со свиньями, чтобы гиганты привыкали к визгу.

Американские военные используют контроллеры от видеоприставки Xbox, чтобы управлять субмаринами

Первоначально для управления перископом подводных лодок использовался джойстик, который обходился ВМС США в $ 38 000 за штуку. Но после опроса военных выяснилось, что он слишком тяжелый и неудобный в работе. Инженеры быстро решили проблему, заменив его на обычный контроллер для приставки Xbox, который стоит меньше $ 30.

Чем красивее рыцарь, тем больше у него шансов выжить

Конечно, только знатные воины могли позволить себе легкие, красивые и прочные доспехи, которые максимально закрывали их тело. Но совсем не это спасало им жизнь. Противнику было выгоднее не убивать, а взять в плен человека в дорогой броне и ждать, пока его семья предложит хороший выкуп.

В клиниках США до сих пор пользуются пейджерами

Сотрудники большинства американских клиник до сих пор пользуются пейджерами. Дело в том, что стены больниц сделаны так, чтобы блокировать рентгеновское излучение, но вместе с ним и мобильный сигнал, поэтому обычные сотовые телефоны там работают плохо.

Принцы Уильям и Гарри записали шуточное сообщение для автоответчика королевы. История умалчивает, сколько людей услышали его, пока пранк не раскрыли

Помогая королеве осваивать новые технологии, принцы Уильям и Гарри записали для ее автоответчика такое сообщение: «Салют, это Лиз! Простите, но я сейчас не на троне. Чтобы позвонить Филиппу на горячую линию, нажмите 1. Чтобы услышать Чарльза, нажмите 2. Для соединения с корги нажмите 3». Шалость удалась: личный секретарь королевы чуть не упала со стула, случайно услышав его, а Елизавета оценила шутку, представляя реакцию всех тех, кому довелось случайно дозвониться в этот момент.

В США используют солевой рассол из-под сыра, чтобы защитить дороги от обледенения

Штат Висконсин (США) тестирует на своих дорогах новое средство от гололеда: рассол, получаемый при производстве сыра, смешанный с небольшим количеством обычной технической соли. Отмечается, что такой микс отлично справляется с наледью даже при температуре —30 °С.

Токио строит новые дома из мусора

В столице Японии горючий мусор сжигается, при этом благодаря системам очистки в атмосферу не попадают вредные газы и дым, а полученный пепел используется в строительных смесях.

Бриллиант можно получить из арахисового масла

В рамках своего исследования процессов, происходящих в нижней мантии Земли, ученый с помощью углекислого газа, высокого давления и арахисового масла создал бриллианты. Но такое получение драгоценных камней оказалось столь долгим, что вряд ли когда-либо станет повседневной практикой.

Спанч Боба придумал ученый, чтобы с его помощью учить студентов морской биологии

Морской биолог Стивен Хилленберг создал комиксы о морских существах, чтобы с их помощью веселее и эффективнее обучать своих студентов. Позже, став мультипликатором, на основе этих персонажей он придумал мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны».

Расскажите, пожалуйста, какой случайный факт, не попавший в эту подборку, стал для вас настоящим открытием.