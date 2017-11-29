Люди не могли разгадать, в чем тут дело. Пока за дело не взялся интернет

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Благодаря цифровым технологиям наконец можно найти ответ практически на любой вопрос или подсказать другим правильное решение. Делиться знаниями приятно и полезно. AdMe.ru собрал почти два десятка снимков, над которыми ломали головы тысячи людей, пока не разгадали, в чем дело. Если вы славитесь хорошим детективным чутьем, попробуйте понять, что на фотографиях, не читая описаний.

18. Нашел это в Китае. Сладкий на вкус

Так выглядит мед диких пчел. Кто-то называет его каменным медом. Под воздействием природных факторов нектар быстро кристаллизуется и превращается в твердую субстанцию. Некоторые считают его отдельным сортом меда, редким и ценным среди гурманов.

17. Это было в старой банке из-под сока

Домашний сок забродил и превратился в уксус, а внутри образовалась уксусная матка, более известная как чайный гриб. Несмотря на свой вид, она абсолютно безвредна. Ее можно использовать для дальнейшего производства уксуса.

16. Что это и при чем тут мадам с голым задом?

Это подставка под шелковые салфетки, которые прежде заменяли знатным господам туалетную бумагу. Поэтому с другой стороны изображены голые ягодицы — место применения.

15. Наткнулся на них в одном японском магазине

Это защитные колпачки для карандашей, которые помогают сохранить грифель в целости. Позволяют держать карандаши идеально заточенными.

14. Знакомый поймал рыбку в Индии. Что с нею?

Кажется, что у этого парня паразиты или какие-то проблемы со здоровьем. Но на самом деле это его привычный вид — это рыба из недавно открытого пещерного вида гарра из семейства карповых.

13. Обнаружил на туалетном столике у своей девушки. Как этим пользоваться?

Это не орудие пыток, а массажер-дермароллер. Его используют, чтобы повысить упругость кожи, уменьшить поры и избавиться от следов после акне.

12. Странный знак у дороги

Первые такие знаки устанавливали недалеко от фабрик хлопка. Из-за тяжелых условий труда работники столкнулись со сложным заболеванием легких. Вынужденные спать сидя, в жаркое время они часто спали на террасах. Эти знаки у дороги предупреждали водителей вести себя тихо. Сейчас их устанавливают рядом с домами, где живут люди, нуждающиеся в тишине и покое, например рядом с хосписами.

11. Плавали у берега. Внутри оранжевые нервы и черные яйца

Этот странный пришелец на самом деле является голожаберным моллюском. Вместо раковины он ходит с капюшоном не очень приличного вида на голове и питается медузами, рачками и губками. Черные яйца внутри — обед моллюска. Кстати, один из его родственников очень похож на кролика.

10. Зашел в туалет, а там такое

Не все женщины поймут, но многие мужчины одобрят. Это подушечка над писсуаром, в которую можно упереться лбом, справляя нужду.

9. Подруге достался от мамы этот прибор. Для чего он?

Такое приспособление раньше использовали в качестве овощерезки: оно позволяет вручную быстро и хорошо измельчить овощи или орехи.

8. Нашел парочку таких штук на пляже. И это не похоже на ракушку

Если у вас живет попугай, наверняка вы покупали ему такую штуку как источник кальция. На самом деле это кость каракатицы. Когда-то из нее делали зубной порошок, но сегодня ее часто используют ювелиры: у кости очень высокая температура плавления и ей легко придать нужную литейную форму, чтобы потом залить золотом.

7. Что за монстр из МРТ-аппарата?

Это не лягушка или клоун, даже не лось. Так выглядит мозг морского льва в возрасте 1 года.

6. Странная модель шлема. Кому понадобилось такое?

Это шлем немецкого огнеметчика времен Первой мировой войны. Именно немецкая армия первой использовала огнемет в качестве оружия в 1912–1915 годах.

5. Что за жижа появляется у нас за городом весной?

Ничего сверхъестественного, просто один из грибов, который своим видом больше напоминает желе и предпочитает «съедать» гнилые листья и деревья.

4. Нашел этих металлических мотыльков. Кто знает, что это может быть?

Никаких шпионских жучков с прослушкой. Просто часть крышки с носиком-диспенсером на банке с солью.

3. Дед утверждает, что это линзы для глаз. Но я что-то не верю ему...

Несмотря на впечатляющую версию, ответ более очевидный. Это глазные протезы, созданные максимально похожими на человеческий глаз. И да, они не шарообразные, как нам показывают в фильмах.

2. Друг нашел дома у дедушки. Для чего этот ключ?

Это мундштук-защепка для курения папирос и самокруток. Продается в специальных табачных магазинах, сегодня используется для курения марихуаны.

1. Что это за существо в музее естественных наук? Никакой таблички поблизости нет

Это Дженни Хэнивер — фигурки, сделанные из высушенных костей скатов. Когда-то так развлекались антверпенские моряки, выдавая созданные фигурки за морских демонов. Кто-то из ученых даже пытался всерьез изучать их.