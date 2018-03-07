Логическая загадка про 8 Марта для тех, у кого праздник не повод расслабляться

Социальные сети и средства массовой информации делают нас менее внимательными, так как мы серфим по просторам интернета, пытаясь узнать все и сразу, но не уделяем должного внимания деталям. Мы решили это исправить и вспомнить старую добрую школьную задачу, которая потребует от вас максимальной внимательности, ведь каждая деталь в ней — это ключ к разгадке.

AdMe.ru подозревает, что в школе вы уже решали такую задачу, и поэтому рискнул ее немного усложнить.

Четыре студента договорились поздравить четырех девушек из своей группы в институте с 8 Марта. Каждый молодой человек купил подарок для определенной девушки. Здесь был и букет цветов, и плюшевый медведь, и флакон духов, и даже удивительный цветок в вазоне. Парни купили одинаковые открытки и написали на них юмористические пожелания для девушек.

Все парни были довольны, только Максим немножко волновался, так как у него не хватило денег на большой букет цветов, который он мечтал подарить одной из девушек. Антон ценил оригинальность и хотел подарить своей подруге красивый вазон с цветком, но, когда он пришел в магазин, обнаружил, что там остались только фикусы и кактусы. И, как он позднее увидел, кто-то из ребят его опередил.

8-го марта студенты тайно пробрались в комнату девушек в общежитии и положили на стол подарки для своих подруг. Они представляли, как обрадуются девушки, когда вернутся домой.

— И все таки дарить духи — это не очень умно, сказал Женя. — Попробуй угадай девичьи вкусы! Да и вазон — более странного подарка и не придумаешь!

— Ну я бы тоже не рискнул подарить девушке духи, — ответил Влад. — А еще я вряд ли вручил бы подруге плюшевого медведя. Вдруг она их терпеть не может?

— Ой, ребята, да бросьте, мы уверены, что наши подарки придутся девушкам по душе, — миролюбиво прекратил спор Максим.

Но случилось непредвиденное. Оказалось, что окно возле стола недостаточно хорошо заперто, и после ухода парней от сильного порыва ветра оно распахнулось.

После тренировки девушки вернулись в свою комнату и увидели разбросанные по полу открытки и подарки на столе.

— Ну и как понять, где же чей подарок? — воскликнула Ира озадаченно.

— Да уж, задачка не из легких, — согласилась Вика.

Настя же подняла разлетевшиеся открытки и показала подругам. На каждой из них было милое короткое поздравление.

Также вам известны важные детали:

  • Антон накануне праздника долго решал, дарить подарок Вике или Свете;
  • Женя признался, что хочет поздравить Настю или Вику;
  • Влад собирался подарить подарок Насте или Вике, но накануне праздника поссорился с обеими девушками;
  • Максим хотел подарить подарок Насте или Ире, но передумал.

Девушки разобрались, где чей подарок. А у вас получилось?

Алгоритм решения

Самый оптимальный и удобный способ решения этой задачи (пусть и не самый быстрый) — составить таблицу, в которую внести имена парней и подарки, а также таблицу с именами девушек и подарками, а затем, собирая подсказки из задачи, исключить невозможные варианты.

Например: Света любит вещи, которые могут долго служить. Букет цветов в таком случае мы сразу исключаем. Подарок Виктории ароматный, а Настя не любит игрушки, значит, у обеих девушек точно не медведь. Ира не любит букеты цветов, их мы тоже исключаем.

Теперь перейдем к ребятам. Максим не покупал букет цветов, а Антон — вазон. Женя не дарил девушкам ни вазон, ни духи. Влад точно не дарил ни духов, ни плюшевого медведя.

И наконец, третья таблица: кто из парней какую девушку поздравлял. Здесь мы сразу видим, что Влад поздравил Иру. У нее точно не букет цветов, а сам Влад не покупал ни плюшевого медведя, ни духов. Значит, подарок Иры — вазон с цветком.

Несложно догадаться, глядя на все три таблицы, что Антон подарил духи Насте, Женя — букет цветов Вике, а Максим — плюшевого медведя Свете.

Как быстро вы справились? Решали в уме или тоже таблицы рисовали?

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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