Куда на самом деле девается лишний жир, когда мы худеем

Проблема лишнего веса всегда сопровождается большим количеством теорий, предположений и заблуждений. И даже от профессионалов можно получить немало противоречивых ответов. В том числе и о том, что происходит с жиром при похудении.

Мы в AdMe.ru очень удивились, изучив мнение специалистов по этому вопросу: исследование на эту тему опубликовало одно солидное медицинское издание. Заодно и сами узнали, куда же точно «уходит» жир.

Фото на превью depositphotos
По материалам bmj

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