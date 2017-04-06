Куда на самом деле девается лишний жир, когда мы худеем

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Проблема лишнего веса всегда сопровождается большим количеством теорий, предположений и заблуждений. И даже от профессионалов можно получить немало противоречивых ответов. В том числе и о том, что происходит с жиром при похудении.

Мы в AdMe.ru очень удивились, изучив мнение специалистов по этому вопросу: исследование на эту тему опубликовало одно солидное медицинское издание. Заодно и сами узнали, куда же точно «уходит» жир.