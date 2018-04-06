6 советов, которые помогут взбодриться, когда кажется, что сил уже никаких нет

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Наверняка у каждого бывают ситуации, когда дел невпроворот, а энергия и мотивация на нуле. В такие моменты очень не хватает волшебной пилюли, и мы ищем поддержки в чашке кофе или банке тауринового напитка токсичного цвета. Хотя существуют другие, намного более эффективные, но не такие раскрученные способы взбодриться, легко доступные и даже бесплатные. Они проверены учеными и не принесут вреда здоровью, в отличие от популярных энергетиков.

AdMe.ru нашел действенные способы легального повышения работоспособности, которые помогут справиться с любым завалом.

1. Травяные настои и сборы

Чашка кофе стала уже привычной паузой, чтобы освежить голову. Но такой способ подходит не каждому, к тому же он далеко не самый действенный. В качестве альтернативы кофе можно использовать экстракт гуараны, женьшеня или элеутерококка. Ученые из Нортумбрийского университета провели испытания гуараны, женьшеня и их комбинации и доказали, что травы повышают умственную и физическую активность. Активные вещества в этих растениях адаптируют организм к повышенным нагрузкам, врачи нередко прописывают курсы лечения настоями трав для пациентов с повышенной утомляемостью для поднятия общего тонуса организма. Совет на миллион: Действие природных стимуляторов начинается не сразу, а спустя 15–40 минут. Используйте это время, чтобы вздремнуть или хотя бы отдохнуть, тогда вы будете чувствовать бодрость намного дольше.

2. Гормональная терапия: дофамин

Дофамин (допамин) — это не просто гормон удовольствия, а нейромедиатор, который мотивирует человека на достижение целей. Если вы чувствуете себя вялым и апатичным, то, возможно, испытываете его дефицит. Уровень дофамина можно поднять с помощью БАДов с витамином В6 и L-фенилаланином. Добавки продаются в аптеке без рецепта врача, потому что они не являются лекарственным средством. Также во время обеда или ужина нужно заменить тяжелую пищу на легкую, растительную (авокадо, шпинат, брокколи), мясо — на сою, потому что она богата тирозином (аминокислотой, синтезирующей дофамин). Сделайте выбор в пользу свежих овощей и бобов, если чувствуете истощение и усталость, это поможет сохранить энергию, которую организм тратит на переваривание пищи. Совет на миллион: пейте теплые напитки, тем самым вы экономите энергию, которая затрачивается на охлаждение, например, горячего чая. Замените мясо на сыр тофу, он богат белком и тирозином.

3. Гормональная терапия: адреналин

Выброс адреналина в кровь провоцирует резкий всплеск энергии. Обычно так организм реагирует на стресс и опасность. Если горящие дедлайны и злой начальник для вас не являются достаточной причиной для выработки адреналина, то можно попробовать другие варианты. Например, в перерыве посмотреть ролик в стиле хоррор или пройти уровень в пугающей мистической игре, чтобы по телу побежали мурашки и на лбу выступил холодный пот. Дополнительный эффект могут создать очки виртуальной реальности. Совет на миллион: страх — это самый простой способ поднятия адреналина в крови, провоцирующего прилив сил. Но он не подходит особо впечатлительным людям. Попробуйте постоять на голове, оперевшись о стену. Если это для вас слишком сложно, то просто сядьте и опустите голову как можно ниже на 1–2 минуты. Это увеличит приток крови к мозгу.

4. Свет и холод

Чтобы наш мозг работал, для него нужно создать необходимые условия — хорошее, яркое освещение и свежий, прохладный воздух. Свет — сигнал бодрствования для нашего организма. Но свет должен быть холодных, голубых оттенков. Ученые выяснили: такое освещение бодрит лучше кофеина. Освещение теплых оттенков, напротив, утомляет. Холодный душ или умывание бодрят недолго, поэтому следите, чтобы рабочее помещение всегда проветривалось и сохраняло оптимальную комфортную температуру. Не переусердствуйте с понижением температуры, это может вызвать обратный эффект. Совет на миллион: купите светодиодные лампочки холодного свечения и установите их в рабочем помещении. Лампочки с теплым светом идеально подойдут для спальни. К тому же светодиодное освещение более полезно для зрения и здорово экономит электричество.

5. Дыхательные упражнения

Когда вокруг куча дел, трудно заставить себя успокоиться и подышать, но эти несколько минут потом дадут энергетическую фору на пару часов. Между прочим, монахи, практикующие йогу, мало спят и много трудятся. Одно из самых простых и действенных дыхательных упражнений — это капалабхати. Дословно с санскрита это переводится как «прочищение черепа». Из-за бодрящего эффекта его еще называют «огненным дыханием». Подробную инструкцию по выполнению упражнения смотрите в этом видео. Нужно понимать, что упражнение поможет только при правильном и точном исполнении. И не переусердствуйте: это чревато головокружением и повышением артериального давления. Совет на миллион: во время практики зажгите аромалампу или распылите эфирные масла грейпфрута, имбиря, жасмина или розмарина. Ароматы стимулируют работу мозга, освежают и бодрят.

6. Музыка

Ученые давно заметили, что музыка может оказывать значительное влияние на работу мозга, но далеко не любая помогает сконцентрироваться: слишком мелодичная успокаивает, а быстрая и ритмичная утомляет. Для стимуляции подойдет приятная негромкая музыка с умеренным темпом. Исследователи из университета Огайо считают, что идеально подходит нетленная классика. Наверняка вам пришел в голову стереотип о том, что классическую музыку слушают маньяки. Однако ученые опровергли этот миф. Психопаты чаще всего предпочитают рэп. Совет на миллион: слушайте произведения Моцарта и Вивальди для концентрации внимания, а Бетховена — для снятия напряжения и апатии.

А как вы боретесь с усталостью? Рассказывайте в комментариях.