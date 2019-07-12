Китайские ученые разделили все профессии на 4 типа и узнали, у кого самая тяжелая работа в мире

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Все мы знаем, что работа иногда выматывает так, что остается только мечтать о выходных или длительном отпуске. Врачи говорят, что бывают такие профессии, которые кроме стресса ведут к болезням: инфаркту и инсульту. Однако этим заболеваниям одни работники подвержены больше, чем другие. Почему? Оказывается, все зависит от того, где вы трудитесь.

AdMe.ru изучил исследование китайских неврологов — теперь-то мы знаем, какая профессия самая неблагодарная.

Любая профессия по-своему опасна

С физическим трудом все более или менее понятно: существует целый список опасных профессий. Первые строчки в нем занимают шахтеры, операторы химических производств и радиологи. Есть в перечне военные и полицейские. Однако у любой профессии есть и другая сторона — «стрессовая». По статистике, 40 % людей переживают из-за неудач в карьере и 25 % называют работу главным источником волнений в своей жизни. Работа, от которой у вас дергается глаз и трясутся руки, опасна для здоровья. Она может привести к инсульту и ишемической болезни сердца, а еще вызвать депрессию, головные боли, кожные заболевания и даже повысить уровень холестерина.

Как измерить уровень стресса на рабочем месте

Чтобы определить, насколько стрессовая у вас работа, нужно учитывать две вещи: Уровень требований. Сюда входят дедлайны, сложность поставленных задач, умственная нагрузка, ожидания от работника, необходимость быстрого принятия решений в короткие сроки. Пример: уровень требований к нейрохирургу выше, чем к распространителю листовок.

Сюда входят дедлайны, сложность поставленных задач, умственная нагрузка, ожидания от работника, необходимость быстрого принятия решений в короткие сроки. Пример: уровень требований к нейрохирургу выше, чем к распространителю листовок. Уровень контроля. Возможность работника выбирать, как и когда выполнять поставленные задачи. Китайских неврологов из Университета Гуанчжоу заинтересовало, в какой профессии самый высокий риск заполучить инсульт и депрессию и кто подвергается большему стрессу — летчик или, например, учитель. Чтобы разобраться, кому живется тяжелее всего, ученые разделили все профессии на 4 типа. Оказалось, что в одной группе риски зашкаливают.

Низкий уровень требований + низкий уровень контроля

Уборщики, работники физического труда и сферы обслуживания, которые не общаются с клиентами напрямую. У обладателей этих профессий почти нет обязанностей, связанных с умственной деятельностью, и редко случаются дедлайны. При этом сами работники ничего не решают: вся их деятельность регламентирована нормами и инструкциями. У таких людей меньше всего шансов заработать инсульт или инфаркт из-за обстановки на рабочем месте.

Низкий уровень требований + высокий уровень контроля

Архитекторы, художники, ученые, дизайнеры, программисты и журналисты. А еще офисные и конторские служащие: юристы, бухгалтеры. От них по большей части не зависит ничья жизнь. Зато люди творческой профессии и офисные работники сами принимают решения. Они не испытывают морального прессинга со всех сторон и сами управляют своей карьерой. У этой группы вероятность «сгореть» на работе тоже невелика, а нервы дольше остаются в порядке.

Высокий уровень требований + высокий уровень контроля

Врачи, учителя, пожарные, спасатели, военные и полицейские. Это самые гуманные профессии, направленные на защиту жизни и здоровья людей. Может показаться, что врачи и учителя — главные претенденты на самую тяжелую профессию. Несмотря на высокий уровень стресса и беспрецедентную меру ответственности, их работа удовлетворяет одну из главных потребностей человека — быть нужным. Ощущение, что тебя ценят и уважают, важны не меньше, чем хорошая зарплата. Специалисты по гигиене труда говорят, что от признания зависят здоровье, благополучие и мотивация работника. Однако в этой группе вероятность инсульта и болезней сердца выше, чем в двух предыдущих.

Высокий уровень требований + низкий уровень контроля

Официанты, медсестры и санитары, социальные работники и продавцы-консультанты. В общем, все те люди, которые по работе вынуждены угождать клиентам. Это самые морально тяжелые и разрушительные профессии в мире. Работники сферы обслуживания на 22 % чаще оказываются жертвами инсульта или ишемической болезни. Больше всего страдают женщины: для их сердца и сосудов такая работа губительна. Результатом стрессовой работы часто становятся пристрастие к нездоровой пище (некогда поесть) и курение (попытка успокоить нервы), что тоже не приносит пользы здоровью. К сожалению, такие морально опасные профессии не редкость. 20–30 % людей в мире заняты в областях, которые могут довести до больничной койки.

Главные симптомы стресса на работе

Когда вы сталкиваетесь со стрессовой ситуацией, ваше тело вырабатывает специальные гормоны — кортизол и адреналин. Из-за них сердце начинает биться чаще, зрачки расширяются, выступает пот, могут дрожать руки. Это нормально, если это случается эпизодически. Наше тело не предназначено для хронического стресса: из-за постоянных нервов организм быстро изнашивается. Если вы заметили у себя следующие симптомы, пришла пора что-то менять: частые головные боли,

усталость,

проблемы со сном,

рассеянность,

расстройство желудка,

раздражительность. Врачи и психологи в один голос советуют взять отпуск, начать заниматься спортом и научиться переключаться.

В этом исследовании ученые не оценивали престижность профессий. Перед ними не стояла задача кого-то задеть — напротив, они всячески подчеркивали, что любая работа хороша. Тем более «непрестижные» профессии оказались самыми полезными для нервной системы. А вы нашли в списке свою профессию? Совпадают ли выводы ученых с обстановкой на вашей работе?