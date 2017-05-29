Похоже, в Антарктиде скоро будет расти трава

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Все мы уже успели ощутить, что с привычным нам климатом что-то произошло. К слову, такие катаклизмы случились не только на нашем континенте, но и в других районах Земли.



AdMe.ru рассказывает про мох, который, ко всеобщему удивлению, был обнаружен в Антарктиде.

Разговоры о глобальном потеплении — не пустой звук. В Антарктиде долгое время средние температуры зимой и летом находились в привычном диапазоне: зимой — от −60 °C до −70 °C, летом — от −25 °C до −45 °C.

Но такая стабильность была только до 1950 года. Ученые именно этот год считают отправной точкой, когда все изменилось. Каждое десятилетие температура на Антарктическом полуострове повышается на 0,5 °C, что в целом быстрее, чем в любой другой точке Земли.

На 35-м Международном геологическом конгрессе в Южной Африке ученые единогласно заявили, что на Земле с конца 1940-х годов закрепился антропоцен. Антропоцен — это эпоха, в которой деятельность человека влияет на изменение экосистемы всей планеты.

Таким образом, глобальное потепление на планете началось уже достаточно давно. Изменения температуры и ряд других факторов способствовали тому, что в Антарктиде обнаружили мох. Ученые не исключают и тот факт, что ландшафт континента может полностью измениться.