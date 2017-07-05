Кажется, ученые наконец-то раскрыли секрет Бермудского треугольника

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Похоже, что человечество наконец-то приблизилось к разгадке тайны одного из самых мистических мест на Земле, где необъяснимым образом исчезли сотни кораблей и самолетов, — к тайне Бермудского треугольника.

Репортаж об этом впервые вышел на телеканале Science Channel. Американские ученые из Университета штата Колорадо обнаружили на спутниковых снимках региона необычные гексагональные, или, проще говоря, шестиугольные облака. Характер их действия метеорологи сравнили с авиабомбой.

По предположениям, они являются причиной возникновения мощнейших воздушных потоков, скорость которых способна достигать до 274 километров в час. Такой «ветер», соизмеримый с мощным ураганом, «взрывает» воздух и приводит к образованию 15-метровых волн в океане.