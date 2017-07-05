Кажется, ученые наконец-то раскрыли секрет Бермудского треугольника
Похоже, что человечество наконец-то приблизилось к разгадке тайны одного из самых мистических мест на Земле, где необъяснимым образом исчезли сотни кораблей и самолетов, — к тайне Бермудского треугольника.
Репортаж об этом впервые вышел на телеканале Science Channel. Американские ученые из Университета штата Колорадо обнаружили на спутниковых снимках региона необычные гексагональные, или, проще говоря, шестиугольные облака. Характер их действия метеорологи сравнили с авиабомбой.
По предположениям, они являются причиной возникновения мощнейших воздушных потоков, скорость которых способна достигать до 274 километров в час. Такой «ветер», соизмеримый с мощным ураганом, «взрывает» воздух и приводит к образованию 15-метровых волн в океане.
Ни одно судно не сможет справиться с подобным ураганом, а самолет — с таким ветром.
Обычно облака не образуют настолько ровные геометрические фигуры. Но Бермудский треугольник, судя по снимкам, является исключением. После анонсирования данной теории ученые со всего мира пытаются выяснить, что именно способствует образованию таких аномалий.
Напомним, что Бермудский треугольник расположен в Атлантическом океане между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Эту область неоднократно связывали с аномальными явлениями. История началась в 1945 году с пропажи пяти американских торпедоносцев и вылетевшего на их поиски спасательного самолета. С того дня в прямом смысле «канули в воду» еще 75 самолетов и несколько сотен судов. Последний случай был в 2015 году, когда в этом регионе исчезло грузовое судно «Эль Фаро».
Перевод AdMe.ru
Фото на превью horaciovelmont
По материалам mirror.co.uk