Впервые в истории на Марсе обнаружили жидкую воду. И там действительно может быть жизнь

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Итальянские ученые исследовали радиолокационные данные с радара MARSIS, расположенного на зонде Mars Express, и совершили открытие, ставшее фантастическим шагом вперед в изучении Красной планеты. Под ледяными шапками Южного полюса Марса удалось обнаружить... озеро! И что самое интересное, в нем есть вода.

AdMe.ru разузнал подробности этой новости и спешит как можно скорее поделиться ими.

Вода — важнейший источник жизни, именно поэтому ее поиски так волнуют исследователей со всего мира. Помните марсоход Curiosity? Он бороздит поверхность Марса, собирает информацию и передает ее на Землю. В ходе своей работы марсоход смог доказать, что когда-то на Красной планете были озера. На дне одного из них удалось обнаружить следы органики (это означает, что когда-то оно было потенциально обитаемым). Только вот все они давно пересохли, сейчас воды в них нет. Но новое открытие группы ученых из Италии — это настоящий рывок. Благодаря тщательным исследованиям данных, собранных с 2012 года при помощи радиоволн, удалось найти подземное озеро с самой настоящей водой. Ширина водоема составляет около 20 метров, а его глубина — примерно 1 метр. Это может перевернуть все годами складывавшиеся мнения ученых о Марсе и доказать, что жизнь там действительно существует.

Из-за особенностей климата на поверхности Марса жидкой воды быть не может, но подземные источники являются исключением. Условия в месте обнаружения озера, как и везде на Красной планете, экстремальные: низкая температура около −65 °С, а не замерзает вода из-за высокого содержания солей, кальция и магния. Как говорит один из исследователей Роберто Орозеи, несмотря на это, в озере могут существовать и формы жизни, подобные земным, например некоторые микробы выживают в похожих аномальных условиях и на планете Земля. Возможно, поблизости кроется целая система озер, но пока что это остается загадкой, к тому же открытие итальянцев должно быть подтверждено другими, новыми исследованиями. Почему же это открытие так важно уже сейчас? Во-первых, эта работа - результат многолетних исследований, во-вторых, именно жидкая вода (а не ледники, которые до этого были обнаружены на Марсе) потенциально является источником жизни. Если существование озера с водой подтвердится, это станет первым в истории человечества случаем обнаружения жидкой воды на Красной планете. И пусть пока что ученые не обнаружили жизнь на Марсе, они как минимум знают, где стоит ее искать.

В правом верхнем углу — южная ледяная шапка Марса. Внизу отмечена область, где были проведены исследования. Маленький синий треугольник и есть обнаруженное озеро.

Доставить специальную технику и пробурить скважину, чтобы проверить наличие воды, пока что не представляется возможным — таких технологий попросту нет. Поэтому новые исследования также будут проводиться дистанционно при помощи радиолокационных проб со спутника. И все-таки Марс остается одним из самых перспективных мест для исследований, экспериментов и возможной колонизации. Но прежде чем окончательно ответить на вопрос, есть ли здесь жизнь, исследователям предстоит провести огромную работу длиною в годы. Но кто знает, возможно, новый рывок вот-вот состоится и все мы уже стоим на пороге великих космических открытий.