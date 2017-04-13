Каждые 8 минут в мире ребенок получает травму от детской продукции

Детские кроватки, стульчики для кормления и другие товары значительно облегчают уход за ребенком, а иногда без таких приспособлений и вовсе не обойтись. Но при неправильном выборе или использовании любой такой предмет становится средством повышенной опасности. Так, по данным одного исследования, каждые 8 минут 1 ребенок получает травму, причиной которой является детский товар.

AdMe.ru расскажет о правилах, которые помогут выбирать качественные товары для детей и безопасно их использовать.

Кроватка

Как выбрать:

  • В зазорах больше 0,2 см между стенками кроватки и матрасом могут застрять детские пальчики. Рекомендуемая высота стенок исключит возможность того, что малыш самостоятельно выберется из кроватки.
  • Если расстояние между ламелями будет меньше указанного на рисунке, между ними может застрять рука или нога ребенка; если больше — малыш может попытаться просунуть между рейками голову.

Правила безопасного использования:

  • Кроватка должна находиться подальше от отопительных приборов, занавесок, кабелей. Не вешайте над спальным местом ребенка картины, зеркала.
  • В кроватке не должны быть предметы, которые могут быть использованы как опора при лазании. Также в ней не должны быть мягкие игрушки, белье с оборками.
  • Регулярно проверяйте герметичность всех болтов и гаек, фиксацию дна кроватки, крепление ламелей.

Пеленальный столик

Как выбрать:

  • Бортики и впадина на поверхности для пеленания предотвратят падение ребенка со столика.
  • Ящики и полки с подгузниками, одеждой, детской косметикой позволят не отвлекаться во время пеленания.

Правила безопасного использования:

  • Во время пеленания всегда держите одну руку на его теле.
  • Никогда не оставляйте ребенка без присмотра на пеленальном столике.

Стульчик для кормления

Как выбрать:

  • Если конструкция стульчика не предусматривает ремни безопасности, купите их отдельно. Механизм крепления должен быть максимально простым: чем сложнее, тем реже вы его будете использовать.
  • Изделия с каркасом из металла или дерева более устойчивы, чем модели из пластика.
  • С подносов без бортика детская еда может упасть, и ребенок потянется за ней.

Правила безопасного использования:

  • Ставьте стул подальше от окон, плиты и других источников опасности.
  • Всегда фиксируйте ребенка ремнем минимум в двух местах (пояс и ноги).
  • Регулярно проверяйте состояние ремней безопасности.
  • Не разрешайте ребенку вставать на ноги на стуле.

Ходунки

Многие ассоциации детской безопасности рекомендуют использовать ходунки в самых редких случаях или отказаться от них вообще — из-за высокого риска травмы, которую они представляют для детей.

Как выбрать:

  • Удобная ручка на ходунках нужна для того, чтобы малыша можно было схватить в любой момент и предотвратить падение.

  • Если размер изделия будет меньше дверного проема, ребенок сможет попасть в потенциально опасные для него зоны квартиры (на кухню например).

Правила безопасного использования:

  • Не используйте ходунки на кухне, а также в комнатах с каминами или другими отопительными приборами открытого типа.
  • Проверяйте, чтобы не было опасных предметов, до которых ребенок может дойти или дотянуться на ходунках (емкости с горячей водой, электроприборы, острые предметы).
  • Используйте ходунки только в помещениях с ровным и гладким напольным покрытием.

Манеж

Как выбрать:

  • Отверстия в сетке должны быть небольшими, чтобы в них не смогла застрять пуговица или другая деталь одежды. В манежах с ламелями расстояние между ними должно быть не больше 6 см.
  • Обивочная ткань на бортиках должна быть плотной, чтобы ребенок не смог прокусить ее и попробовать на вкус.

Правила безопасного использования:

  • Никогда не оставляйте ребенка в сетчатом манеже с одной откинутой стенкой. Даже если ребенок находится не в манеже, а рядом, не оставляйте приспособление с опущенными стенками, всегда держите его в собранном или разобранном виде.
  • Не держите в манеже подушки, большие игрушки.
  • Никогда не пользуйтесь сетчатым манежем, у которого повреждена целостность сетки.

Воротца безопасности

Как выбрать:

  • Модели с ромбовидной или V-образной решеткой запрещены во многих странах, так как в них может застрять голова ребенка.
  • Воротца, которые крепятся непосредственно в стену, более устойчивы.
  • Между полом и нижней линией конструкции не должна помещаться детская ручка или ножка.

Правила безопасного использования:

  • Не используйте воротца после достижения ребенком двухлетнего возраста.
  • Никогда самостоятельно не ремонтируйте ворота безопасности. В случае повреждения купите новые или обратитесь к профессионалам за ремонтом.

Коляска

Как выбрать:

  • Если на коляске нет 5-точечного ремня безопасности, купите его отдельно.
  • Блокирующий механизм предотвращает непреднамеренное складывание коляски.
  • Коляски для детей в возрасте до 6 месяцев должны иметь спинку, которая откидывается на угол более 135 градусов к нижней части сиденья.
  • Корзина (или карман) для пакетов, расположенная так, как на рисунке, удерживает равновесие коляски.
  • Руль выше талии делает управление коляской очень неудобным.

Правила безопасного использования:

  • Никогда не перегружайте коляску покупками, не вешайте пакеты на ручку.
  • Регулярно проверяйте изделие на стабильность: при нажатии на переднюю ручку коляска должна сопротивляться опрокидыванию назад.
  • Систематически проверяйте функциональность тормозов на ровной и наклонной поверхности.
  • При складывании и раскладывании коляски ребенок не должен находиться рядом.

Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru
По материалам European Child Safety Alliance, KidsHealth

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