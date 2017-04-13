Каждые 8 минут в мире ребенок получает травму от детской продукции

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Детские кроватки, стульчики для кормления и другие товары значительно облегчают уход за ребенком, а иногда без таких приспособлений и вовсе не обойтись. Но при неправильном выборе или использовании любой такой предмет становится средством повышенной опасности. Так, по данным одного исследования, каждые 8 минут 1 ребенок получает травму, причиной которой является детский товар.

AdMe.ru расскажет о правилах, которые помогут выбирать качественные товары для детей и безопасно их использовать.