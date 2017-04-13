Каждые 8 минут в мире ребенок получает травму от детской продукции
Детские кроватки, стульчики для кормления и другие товары значительно облегчают уход за ребенком, а иногда без таких приспособлений и вовсе не обойтись. Но при неправильном выборе или использовании любой такой предмет становится средством повышенной опасности. Так, по данным одного исследования, каждые 8 минут 1 ребенок получает травму, причиной которой является детский товар.
AdMe.ru расскажет о правилах, которые помогут выбирать качественные товары для детей и безопасно их использовать.
Кроватка
Как выбрать:
- В зазорах больше 0,2 см между стенками кроватки и матрасом могут застрять детские пальчики. Рекомендуемая высота стенок исключит возможность того, что малыш самостоятельно выберется из кроватки.
- Если расстояние между ламелями будет меньше указанного на рисунке, между ними может застрять рука или нога ребенка; если больше — малыш может попытаться просунуть между рейками голову.
Правила безопасного использования:
- Кроватка должна находиться подальше от отопительных приборов, занавесок, кабелей. Не вешайте над спальным местом ребенка картины, зеркала.
- В кроватке не должны быть предметы, которые могут быть использованы как опора при лазании. Также в ней не должны быть мягкие игрушки, белье с оборками.
- Регулярно проверяйте герметичность всех болтов и гаек, фиксацию дна кроватки, крепление ламелей.
Пеленальный столик
Как выбрать:
- Бортики и впадина на поверхности для пеленания предотвратят падение ребенка со столика.
- Ящики и полки с подгузниками, одеждой, детской косметикой позволят не отвлекаться во время пеленания.
Правила безопасного использования:
- Во время пеленания всегда держите одну руку на его теле.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра на пеленальном столике.
Стульчик для кормления
Как выбрать:
- Если конструкция стульчика не предусматривает ремни безопасности, купите их отдельно. Механизм крепления должен быть максимально простым: чем сложнее, тем реже вы его будете использовать.
- Изделия с каркасом из металла или дерева более устойчивы, чем модели из пластика.
- С подносов без бортика детская еда может упасть, и ребенок потянется за ней.
Правила безопасного использования:
- Ставьте стул подальше от окон, плиты и других источников опасности.
- Всегда фиксируйте ребенка ремнем минимум в двух местах (пояс и ноги).
- Регулярно проверяйте состояние ремней безопасности.
- Не разрешайте ребенку вставать на ноги на стуле.
Ходунки
Многие ассоциации детской безопасности рекомендуют использовать ходунки в самых редких случаях или отказаться от них вообще — из-за высокого риска травмы, которую они представляют для детей.
Как выбрать:
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Удобная ручка на ходунках нужна для того, чтобы малыша можно было схватить в любой момент и предотвратить падение.
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Если размер изделия будет меньше дверного проема, ребенок сможет попасть в потенциально опасные для него зоны квартиры (на кухню например).
Правила безопасного использования:
- Не используйте ходунки на кухне, а также в комнатах с каминами или другими отопительными приборами открытого типа.
- Проверяйте, чтобы не было опасных предметов, до которых ребенок может дойти или дотянуться на ходунках (емкости с горячей водой, электроприборы, острые предметы).
- Используйте ходунки только в помещениях с ровным и гладким напольным покрытием.
Манеж
Как выбрать:
- Отверстия в сетке должны быть небольшими, чтобы в них не смогла застрять пуговица или другая деталь одежды. В манежах с ламелями расстояние между ними должно быть не больше 6 см.
- Обивочная ткань на бортиках должна быть плотной, чтобы ребенок не смог прокусить ее и попробовать на вкус.
Правила безопасного использования:
- Никогда не оставляйте ребенка в сетчатом манеже с одной откинутой стенкой. Даже если ребенок находится не в манеже, а рядом, не оставляйте приспособление с опущенными стенками, всегда держите его в собранном или разобранном виде.
- Не держите в манеже подушки, большие игрушки.
- Никогда не пользуйтесь сетчатым манежем, у которого повреждена целостность сетки.
Воротца безопасности
Как выбрать:
- Модели с ромбовидной или V-образной решеткой запрещены во многих странах, так как в них может застрять голова ребенка.
- Воротца, которые крепятся непосредственно в стену, более устойчивы.
- Между полом и нижней линией конструкции не должна помещаться детская ручка или ножка.
Правила безопасного использования:
- Не используйте воротца после достижения ребенком двухлетнего возраста.
- Никогда самостоятельно не ремонтируйте ворота безопасности. В случае повреждения купите новые или обратитесь к профессионалам за ремонтом.
Коляска
Как выбрать:
- Если на коляске нет 5-точечного ремня безопасности, купите его отдельно.
- Блокирующий механизм предотвращает непреднамеренное складывание коляски.
- Коляски для детей в возрасте до 6 месяцев должны иметь спинку, которая откидывается на угол более 135 градусов к нижней части сиденья.
- Корзина (или карман) для пакетов, расположенная так, как на рисунке, удерживает равновесие коляски.
- Руль выше талии делает управление коляской очень неудобным.
Правила безопасного использования:
- Никогда не перегружайте коляску покупками, не вешайте пакеты на ручку.
- Регулярно проверяйте изделие на стабильность: при нажатии на переднюю ручку коляска должна сопротивляться опрокидыванию назад.
- Систематически проверяйте функциональность тормозов на ровной и наклонной поверхности.
- При складывании и раскладывании коляски ребенок не должен находиться рядом.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru
По материалам European Child Safety Alliance, KidsHealth