Где и чему учат миллиардеры мира своих детей

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Профессия родителей часто влияет на карьеру детей, ребенок может идти по их стопам или выбрать абсолютно другую специальность, но в том и другом случае они вместе заинтересованы в качестве образования и будущей востребованности специальности. Команда AdMe.ru ответила на вопрос, какие самые популярные вузы и профессии среди людей, которые могут позволить себе обучение в любом университете мира.

Дженнифер Гейтс — Стэнфордский университет (Калифорния, США)

Дженнифер Кэтрин Гейтс — дочь известно миллионера Билла Гейтса, генерального директора корпорации Microsoft. Знаменитые родители, несмотря на огромное состояние, достаточно строги в воспитании детей. Билл и его жена Мелинда не разрешали пользоваться мобильным телефоном детям, пока им не исполнилось 14 лет. Дженнифер решила не связывать свою жизнь с компьютерными технологиями и получает степень в области биологии в Стэнфордском университете в Калифорнии, одном из самых престижных университетов в мире.

Софья и Анна Абрамович — Роял Холлоуэй, Латимер (Великобритания)

Софья и Анна — одни из самых богатых невест Англии, их отец Роман Абрамович ни в чем им не оказывает и не жалеет средств на их образование.18-летняя Софья учится в колледже Роял Холлоуэй при Лондонском университете. До этого девочка училась в школе для девочек Годольфин — это одна из самых старейших школ-пансионов, а Анна окончила школу Латимер, девиз этой школы: «Не забивать головы, а зажигать звезды». Обучение в этих школах стоит примерно 13 тыс. фунтов, но, чтобы попасть в них, денег недостаточно, девочки должны быть талантливыми и сообразительными.

Рид, Ева и Лиза Джобс — Стэнфордский университет (Калифорния, США), Гарвардский университет (Кембридж, США)

Ева Джобс активно увлекается конным спортом и не раз была соперницей Дженнифер Гейтс на соревнованиях, а учится Ева в Стэнфордском университете.

Лиза Бреннан-Джобс — профессиональный писатель, ведет свой собственный блог. В 2000 году окончила Гарвардский университет, также училась в Королевском колледже в Лондоне.

Рид Джобс, единственный сын Стива Джобса, учился в Стэнфордском университете и подрабатывал в онкологическом центре. Именно там он исследовал возможности секвенирования ДНК в излечении рака кишечника. Он провел ряд экспериментов и добился результатов, которыми отец очень гордился.

Лили-Роуз Депп — школа Оуквуд (Нью-Йорк, США)

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради в 2016 году стала лицом аромата Chanel No. 5 и уже определилась со своей карьерой модели и актрисы. Лили-Роуз училась в частной школе Оуквуд, которая включает начальную и среднюю школу. В Оуквуде умело совмещают художественное воспитание и классические образовательные стандарты.

Дестри Ален Спилберг — Университет Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, США)

Дочь Стивена Спилберга активно занимается модельной карьерой и является победителем конных соревнований, как и ее звездные ровесники. Старшие дети знаменитого режиссера выбрали творческие профессии. Училась Дестри в Университете Южной Калифорнии, расположенном в Лос-Анджелесе, а Макс Сэмюэль Спилберг разрабатывает дизайн для видеоигр.

Лурдес Мария Чикконе Леон — школа Фьорелло Ла Гуардия (Нью-Йорк, США)

Лурдес Мария Чикконе Леон, дочь знаменитой певицы Мадонны, занимается дизайном одежды и является фешен-блогером. В 2010 году она выпустила свою первую коллекцию одежды для тинейджеров Material Girl (интересный факт: именно так называется знаменитая композиция Мадонны). Учится Лола в нью-йоркской школе изобразительных и музыкальных искусств имени Фьорелло Ла Гуардия, ее выпускниками были Скарлетт Йоханссон и Сара Джессика Паркер.

Зельда Уильямс — женская католическая школа

Дочку Робин Уильямс назвал в честь принцессы Зельды из видеоигры «Легенда Зельды». Училась девушка в женской католической школе, где были достаточно строгие условия, и именно там она поняла, что люди могут быть жестокими. Зельда перевелась из школы с достаточно либеральными условиями, но, по ее мнению, на образование это никак не повлияло.

Патрик Шварценеггер — Университет Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, США)

Арнольд Шварценеггер воспитывал своих детей достаточно строго, но после развития политической карьеры стал меньше уделять им внимания. Патрику Шварценеггеру 24 года, он активно строит свою модельную и актерскую карьеру, в том числе является основателем компании по производству одежды. В 2012 году Патрик окончил Брентвудскую школу и поступил в Университет Южной Калифорнии.

Малия и Саша Обама — Гарвардский университет (Кембридж, США), Sidwell Friends School (Вашингтон, США)

Малия и Саша — дочери бывшего президента США, старшей исполнилось 19 лет, а младшей — 16. Перед переездом в Белый дом семья жила в Чикаго, у девочек был плотный график занятий: футбол, танцы, театральный кружок у Малии и гимнастика и чечетка у Саши. Вместе девочки учились в школе при знаменитом Чикагском университете. После переезда в Вашингтон перевелись в Sidwell Friends School, где учились дети Теодора Рузвельта, Клинтона, Никсона. Обучение там стоит $ 30 тыс. в год. Сегодня Малия мечтает стать режиссером, этой осенью она поступила в Гарвард и хочет связать свою жизнь с кино. Чтобы доказать свои намерения, время до начала учебы она потратила на прохождение стажировки в отделе производства в компании Харви Вайнштейна.

Изабелла и Коннор Круз — Vidal Sassoon Academy (Лондон, Великобритания)

За время брака Николь Кидман и Том Круз усыновили двоих детей — Коннора и Изабеллу, но после развода дети решили остаться с отцом. Сын пошел по стопам отца и строит актерскую карьеру, увлекается рыбалкой и стал востребованным диджеем. А Изабелла окончила 30-недельные курсы по парикмахерскому искусству в Vidal Sassoon Academy в Лондоне, сейчас работает в престижном салоне.

Бруклин Бекхэм — Бруклинский колледж (Нью-Йорк, США)

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм принимает активное участие в модных показах и уже стал лицом бренда Reserved. Бруклин с раннего детства увлекался футболом, а в 15 лет им заинтересовались такие знаменитые футбольные клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», он увлекается фотографией и даже снимал рекламную кампанию парфюма Burberry. Сейчас он учится на фотографа в Бруклинском колледже.

Одно из самых главных правил, которому нас научили эти истории: дети знаменитых родителей часто выбирают «земные специальности» и избегают публичности. Любая профессия хороша, если она вам по душе.