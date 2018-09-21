Какие профессии исчезнут в ближайшие 4 года, а какие станут лишь популярнее

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Согласно отчету Future of Jobs 2018, растущая автоматизация уничтожит 75 млн рабочих мест. Многие знакомые нам профессии исчезнут уже к 2022 году. Но это не приведет к росту безработицы, так как технический прогресс в это же время создаст около 130 млн новых рабочих мест. Правда, чтобы занять их, потребуются особые навыки. В этой статье мы расскажем, какие профессии можно списать со счетов уже сегодня, а какие станут только популярнее в ближайшие годы.

AdMe.ru изучил исследование экспертов Всемирного экономического форума и спешит поделиться результатами с вами.

Как проводилось исследование

Разделение труда в процентном соотношении часов, потраченных на работу.

Авторами выступили 3 специалиста из области экономики и социологии: Тилл Александер Леопольд, Веселина Ратчева и Саадия Захиди. Все они работают в неправительственной швейцарской организации Всемирный экономический форум. Данные для исследования собирали в течение 9 месяцев с помощью онлайн-анкет. В опросе приняли участие как крупные компании, так и представители более мелких фирм. Их разделили на 12 групп, среди которых были такие как промышленность, финансовые услуги, горное дело и т. д. Данные собирались по компаниям из 20 стран, которые в общей сложности составляют 70 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Это позволяет отразить реальное положение дел и спрогнозировать, как разные отрасли будут развиваться в ближайшие 4 года (2018–2022).

Какие профессии исчезнут или изменятся

Говорить о том, что машины полностью заменят человеческий труд, в ближайшее время пока не приходится. Искусственный интеллект не настолько развит, чтобы решать важные задачи без помощи человека, а роботы-гуманоиды пока не обладают необходимой сноровкой, чтобы выполнять кропотливую ручную работу. Тем не менее автоматизация все же доберется до многих профессий. Вероятно, они не полностью канут в Лету, но задачи специалистов сильно изменятся. Например, исследователи пришли к выводу, что в ближайшее время компании смогут автоматизировать ручной труд по вводу данных. Машины займут места нынешних секретарей и частично бухгалтеров. Также сильно упадет спрос на фабричных рабочих, кассиров и людей, которые отвечают за работу складов. Машины заменят людей в области поиска, обработки и передачи информации. К компьютерам отойдет такая деятельность, как координация проектов, консультирование и управление. Многие менеджеры лишатся работы.

Какие профессии станут популярнее

К 2022 году наиболее востребованными станут профессии, связанные с аналитикой данных, разработкой программного обеспечения и приложений. Кроме того, будет расти спрос на ученых, специалистов по электронной торговле и социальным медиа. Профессии, в которых требуется обязательное присуствие человека и использование живого общения, тоже останутся на плаву. Среди них работники службы поддержки клиентов, сферы культуры, специалисты по маркетингу и рекламе, люди, занимающиеся внедрением инноваций. И наконец, самыми востребованными станут работники, которые будут обучать остальных пользоваться новыми технологиями и самостоятельно их развивать. Это специалисты по искусственному интеллекту и машиностроению, по обработке больших данных, эксперты по автоматизации процессов и т. д.

Навыки, которыми нужно обладать, чтобы быть востребованным специалистом

Все так же востребованными будут креативность, критическое мышление, инициативность, умение вести переговоры, внимание к деталям, гибкость и стрессоустойчивость. Важными останутся эмоциональный интеллект и способность быть лидером. Но также станут более востребованными навыки, связанные с технологиями: аналитическое мышление, быстрая обучаемость, глубокое погружение в одну область.

Другие результаты исследования

Проведенный опрос позволил сделать еще несколько важных выводов: 4 технологических достижения — высокоскоростной мобильный интернет, искусственный интеллект, широкое внедрение аналитики больших данных и облачные технологии — должны доминировать в период 2018–2022 годов.

К 2022 году 59 % всех работодателей, участвовавших в опросе, ожидают, что они изменят способы производства и распределения продукции. Помимо этого изменятся факторы, из которых складывается стоимость товара. Также они уверены, что изменят место локации компаний в зависимости от того, какие сотрудники будут нужнее: высококвалифицированные или, наоборот, дешевая рабочая сила.

50 % всех опрошенных компаний ожидают, что к 2022 году они смогут сократить число сотрудников, работающих полный рабочий день. В этом поможет автоматизация процессов. 40 % компаний собираются увеличить штат сотрудников и создать новые должности.

Компании считают, что им придется переобучать порядка 54 % всех сотрудников в ближайшие 4 года, но не все готовы это делать. Часть из них собирается нанять новых квалифицированных специалистов, а не тратить деньги на обучение старых.

Если вы уже давно работаете в какой-то сфере, которая стремительно «идет на спад», не отчаивайтесь. Сегодня каждый может повысить уровень своей квалификации или вовсе сменить область деятельности. В этом вопросе важны лишь отвага и упорство. Если же вы только думаете о том, в какой из сфер сможете найти себе применение, то надеемся, что наша статья поможет вам принять верное решение. А вы согласны с выводами исследования? Какие еще профессии, на ваш взгляд, исчезнут в ближайшем будущем?