Какие профессии чаще всего выбирают психопаты?

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Психопаты скрытные, хитрые и часто кажутся нормальными, поэтому порой их невозможно распознать. Однако, как правило, такие люди имеют одну общую деталь — их карьеру. Кевин Даттон (Kevin Dutton), британский психолог и писатель, много лет изучал психопатию. На основании своих наблюдений и тщательного анализа он написал книгу «Мудрость психопатов», где рассказал про 10 профессий, которые чаще всего выбирают такие люди.

AdMe.ru делится с вами этим списком и объясняет, почему именно эти профессии привлекают людей с нестандартной психикой.

10. Государственный служащий

По словам психолога, государственный служащий находится на 10-м месте в топе карьер, которые предпочитают психопаты. Все потому, что такие люди жаждут власти и контроля, что хорошо сочетается с работой госслужащего. Бывали случаи, когда государство специально вербовало людей подобного психотипа, чтобы разобраться с проблемами. Например, в 2014-м году Великобритания нанимала психопатов для поддержания порядка в кризис, потому что у таких людей нет чувств к другим, морального кодекса, они умны и логичны. А значит, будут действовать четко и целенаправленно.

9. Шеф-повар

Профессия повара также популярна, но не потому что тут есть доступ к ножам и огню. Психопаты невероятно стрессоустойчивые и процветают в хаосе, поэтому они хорошо работают в такой тяжелой и беспокойной обстановке, как на кухне. Шеф-повар Гордон Рамзи (Gordon Ramsay) как-то сказал, что шеф-повара — сумасшедшие. Они изящны, деликатны, одержимы собой, часто работают по 100 часов в неделю и порой специально создают нервную и напряженную обстановку. «Вы когда-нибудь видели занятую кухню ресторана в час пик? Это абсолютное безумие», — добавляет Гордон.

8. Служба в духовенстве

Казалось бы, работа в религиозной сфере должна привлекать людей с хорошими качествами: добрых, отзывчивых и готовых прийти на помощь. Но это не всегда так. Ветеран ФБР Джо Наварро (Joe Navarro) рассказал, почему некоторые психопаты выбирают профессию в духовенстве. Одна из основных причин состоит в том, что религиозные организации могут придавать законность своим действиям и действиям других людей. Также в сфере религии психопатам легко добывать информацию для шантажа и манипулирования.

7. Полицейский

Что касается этой профессии, то многое написано в профилях сотрудников полиции. Полицейские, которые участвуют в штурмах или работают в опасных местах, больше всего подвержены психопатии. Все потому, что психопаты знают, как сохранять спокойствие в опасных и стрессовых ситуациях. Можно даже сказать, что они получают удовольствие, когда порядок нарушается, — это дает им право применить силу. В справочнике для жертв приводится статистика, по которой 40 % семей полицейских страдают от домашнего насилия, и происходит это в два раза чаще, чем в обычной семье.

6. Журналист

Такие черты, как обаяние, внимательность, наглость и безжалостность, крайне выгодны в мире журналистики. А видеть свое имя под очередным материалом ежедневно вполне достаточно, чтобы превратить даже самое скромное существо в самовлюбленного эгоиста. Кроме того, это довольно стрессовая должность, когда в строгие сроки нужно выдать большое количество качественного материала, конкурировать и быть всегда впереди — это идеальная среда для психопата.

5. Хирург

Психоаналитик Карл Сворд (Carl Sword) рассказал о разговоре с анонимным нейрохирургом, который заявил: «У меня нет сострадания к тем, кого я оперирую. Во время операции я должен сохранять хладнокровие и действовать как машина со скальпелем». Одно из исследований Королевского медицинского колледжа Англии показало, что из всех врачей хирурги больше других склонны к психопатии. Исследователи предположили, почему это так: причина может заключаться в том, что хирурги чаще, чем все остальные врачи, должны принимать быстрые и трудные решения, которые могут противоречить морали, и сохранять спокойствие в самых напряженных ситуациях. Именно поэтому это одна из самых сложных профессий в мире.

4. Продавец

В книге «Работа с монстрами: как идентифицировать и защитить себя от психопата» подчеркивается, что наличие психопата в команде может принести сильный рост продаж. Благодаря уверенности, обаянию и умению манипулировать психопаты являются лучшими продавцами. Они обожают конкуренцию и умело обходят соперников. Для некоторых работодателей это то, что нужно. Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что человек, которого чаще всего объявляют продавцом месяца, проявляет больше нарциссизма и когнитивной эмпатии. Но в долгосрочной перспективе такие люди могут снижать доверие клиентов.

3. Работник медиа

Работа в СМИ на 3-м месте по профессиям, которые часто выбирают психопаты. Популярность этого выбора карьеры может заключаться в том, что работа теле- и радиоведущим также требует спокойствия перед общественным давлением. Обладание такими качествами, как нарциссизм и сильное обаяние, полезно в данной профессии и помогает быстро продвинуться в карьере и обойти конкурентов.

2. Адвокат

Если вы смотрели фильм «Адвокат дьявола», то знаете, что работа адвоката требует невероятной стрессоустойчивости, обаяния, умения говорить на публике и делать порой сложный моральный выбор. Почти каждый разговор об адвокатах опирается на стереотип, что они лжецы, лишенные нравственности и одержимые наживой любой ценой. «Успешный адвокат должен уметь виртуозно врать и скрывать эмоции, не обращая внимания на совесть», — говорит психолог. В одном интервью успешный адвокат-психопат хладнокровно сказал: «Глубоко внутри меня сидит убийца, но я держу его под контролем».

1. Директор

Психопаты хорошо себя чувствуют в условиях стресса. Они часто создают хаос, который позволяет им выглядеть лучше в лице остальных и обходить соперников. Многие психопаты используют такой метод, чтобы подняться по карьерной лестнице. Так, некоторые исследования показывают, что 4 % директоров крупных фирм являются самыми настоящими психопатами, а еще 20 % проявляют сильные наклонности. Поэтому должность директора стоит на 1-м месте по выбору профессии для психопатов.

Психолог также рассказал, в каких профессиях психопаты встречаются меньше всего

Это должности, которые в большей степени связаны с заботой о других людях или в которых мало стресса и спокойная обстановка. Психолог подчеркивает: разумеется, это не означает, что в перечисленных профессиях будут встречаться только психопаты. Рейтинг составлен на основе качеств психопатов, таких как уверенность в себе, эгоцентричность, бесстрашие, хладнокровность и очарование — это также черты, которые мы ассоциируем с успехом и которые хорошо сочетаются с определенными профессиями.