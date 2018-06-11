Какие продукты способны сделать счастливее тех, кто не улыбается, даже когда смотрит на котиков
Поесть, чтобы почувствовать себя счастливее? Согласны, метод нестандартный. Но ведь действенный. Коррекция диеты иногда оказывается более эффективной в лечении депрессивных состояний, чем медикаментозная терапия, считает доктор медицины Моник Телло. Нет, речь не о том, чтобы получить удовольствие от аппетитной пищи (хотя кто из нас не любит вкусно поесть?). Существует целый ряд продуктов, вызывающих в организме сложные процессы, в результате которых мы становимся более спокойными и жизнерадостными. Именно о такой еде мы и расскажем в этой статье.
AdMe.ru расскажет о том, что лучше съесть, чтобы изменился не только объем талии, но и настроение.
1. Клубника
Клубника — лучшее подтверждение того, что полезное бывает вкусным. Она содержит магний, железо, кальций, калий, фосфор, натрий, цинк, кремний, медь, селен, витамины А, В и С, салициловую и фолиевую кислоту.
Физетин стимулирует работу мозга и нервной системы. Ароматические вещества способствуют высвобождению серотонина, в результате чего улучшается настроение. Регулярное потребление клубники даже в небольших количествах в течение 8 недель поможет стимулировать нервные импульсы, что в свою очередь позволит справиться с усталостью и переживаниями.
В форме варенья клубника сохраняет некоторое количество витаминов, но настолько незначительное, что на антистрессовый эффект рассчитывать не стоит. Потому рекомендуется употреблять ее в свежем или замороженном виде. К тому же в 100 г джема содержится около 280–300 ккал, а это уже сложно назвать полезным продуктом.
2. Орехи
Орехи заставляют мозг эффективно работать и при этом приводят в баланс нервную систему.
Мононенасыщенные жирные кислоты в фисташках способствуют улучшению настроения, а благодаря блокировке лишней выработки адреналина смягчают стрессы. Высокое содержание витамина Е в миндале объясняет его успокаивающее действие и способность улучшать сон. Высокое содержание микроэлементов в сочетании с ненасыщенными жирными кислотами в грецких орехах обеспечивает устойчивость центральной нервной системы.
Исключение здесь составляет мускатный орех, который можно употреблять только в малых количествах в качестве пряности. В случае передозировки продукт действует наркотически: вызывает учащенное сердцебиение, галлюцинации, тошноту и даже смерть.
3. Авокадо
Авокадо заслуженно считают лучшим помощником в борьбе со стрессом. Это прекрасный источник фолиевой кислоты, недостаток которой вызывает психозы и депрессию.
Манногептулоза в составе авокадо положительно влияет на функционирование нервной системы: вещество способствует подавлению раздражительности и усталости, улучшает работоспособность и концентрацию внимания.
Фрукт (к слову, это не овощ, как принято считать!) довольно быстро теряет упругость и портится. Поэтому многие добавляют в рацион масло авокадо: при аналогичных свойствах его срок хранения гораздо более длительный; после вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике.
4. Бананы
Бананы богаты витамином B6 и аминокислотой триптофаном — веществами, с которыми напрямую связана выработка мозгом серотонина, «гормона хорошего настроения». Благодаря высокому содержанию калия заметно снижается утомляемость.
В бананах также содержится алкалоид харман, способный вызывать чувство эйфории.
А вот добавлять их в десерты и каши во время приготовления блюда не рекомендуется: при термической обработке теряется большая часть полезных свойств. Лучше съесть плод свежим или добавить его в самом конце.
5. Чили
Перец чили (как и некоторые другие сорта перца — кайенский, халапеньо) содержит капсаицин. Именно он отвечает за любимый многими жгучий привкус овоща. А еще, воздействуя на нервные клетки слизистых оболочек рта и носа, стимулирует выработку эндорфинов, укрепляет нервную систему, подавляет стресс и улучшает настроение.
Болгарский перец более привычен для нашей кухни. Несомненно, он вкусный и полезный, но выраженным антистресс-эффектом не обладает.
6. Тимьян
Тимьян, или чабрец, способен не только улучшить вкус блюда, но и успокоить расшатанные нервы.
Это объясняется содержанием в составе травы цимола и каравакрола — натуральных успокаивающих веществ. Заварите на ночь чай из 2 ст. л. тимьяна и 2 ч. л. меда: нервная система скажет вам спасибо.
А вот с гвоздикой лучше быть осторожнее. Если тимьян дарит ощущение спокойствия, то гвоздика вызывает сонливость, вялость и заторможенность, а потому важно не превысить дозировку.
7. Свекла
Свекла — отличный источник микро- (бор, йод, железо, цинк, медь) и макроэлементов (кальций, калий, натрий, сера, хлор, магний, фосфор). Но главное — она в большом количестве содержит фолиевую кислоту (витамин В9), расщепляющую гомоцистеин: именно он вызывает подавленное настроение и депрессию.
Чтобы пополнить суточную норму В9, достаточно съесть всего один небольшой корнеплод.
Многие из нас совершенно незаслуженно обходят вниманием свекольную ботву, а ведь она не только съедобна, но также очень полезна. Как и овощ, зелень способна заметно улучшить настроение. Просто добавьте ее в салат или смузи.
8. Шоколад
Какао-бобы, из которых производят лакомство, богаты триптофаном, вызывающим синтез серотонина. Однако для этого необходим также солнечный свет. Поэтому шоколад лучше совместить с прогулкой: тогда вы в полной мере ощутите его антистресс-эффект.
Какао-бобы помогают также восполнить запасы магния, особенно во время ПМС. Недостаток этого элемента вызывает эмоциональное напряжение, неврозы и депрессию. В некоторой мере шоколад можно считать наркотиком: анандамид в его составе является эндогенным мозговым каннабиноидом, вызывающим чувство эйфории, а фенилэтиламин фармакологически и структурно похож на амфетамин.
Если вам больше по душе горячий шоколад — на здоровье. Напиток сохраняет все полезные свойства продукта, если, конечно, это не порошок с загустителями, ароматизаторами и прочими добавками. Растворимый какао — не менее эффективный натуральный антидепрессант. К тому же он менее калорийный: в 1 ч. л. порошка содержится только 23 ккал, а в одной дольке шоколада — более 50.
9. Сыр
В сырах в большом количестве содержатся аминокислоты триптофан и L-фенилаланин, которые помогают справиться с депрессией, расстройством сна, чувством страха, ПМС, раздражением. Несколько кусочков сыра на ночь улучшат сон. Но не забывайте о калориях.
Концентрация полезных веществ в продукте почти в 10 раз выше, чем в молоке. Всего 50 г продукта с легкостью заменят пол-литра напитка.
10. Морепродукты
Морская рыба — семга, тунец, сельдь, скумбрия, сардина — наполнит организм омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, триптофаном, витаминами D и B6. Высокое содержание фосфора благотворно сказывается на работе нервной системы, повышает работоспособность, дарит бодрость и устраняет вялость.
Такой мощный микс способен как минимум улучшить настроение, а как максимум — помочь справиться с депрессией.
Что касается суши, то это блюдо способно больше навредить, чем принести пользы. Во-первых, в сырой рыбе могут обитать многочисленные паразиты. Во-вторых, в соевом соусе содержится слишком много соли. А в-третьих, в суши добавляется так мало рыбы, что говорить о заметной пользе для организма не имеет смысла.
Совсем не обязательно поглощать горстями лекарства и добавки в погоне за устойчивой нервной системой. Если правильно подобрать рацион, можно существенно улучшить настроение и психическое состояние.
А вы замечали антистресс-эффект от продуктов питания?
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