Какие признаки проблем со здоровьем чаще всего написаны на лице

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Внешний вид человека может говорить о многом: о вредных привычках, образе жизни и, конечно, о различных заболеваниях. Порой, чтобы выяснить склонность к тому или иному недугу, достаточно внимательно взглянуть в зеркало — даже самые незначительные перемены во внешности могут говорить о неполадках в организме. Эксперт Американской академии дерматологии Синди Оуэн утверждает, что внешние изменения могут сигнализировать о начале серьезного заболевания, и поэтому очень важно знать о них, чтобы предотвратить неприятные последствия.

AdMe.ru расскажет, на какие симптомы нужно обратить особое внимание, чтобы вовремя обнаружить серьезные проблемы со здоровьем.

1. Изменение цвета лица в районе носогубного треугольника

Сероватая кожа в районе носогубного треугольника может свидетельствовать о недостатке кислорода, который переносит кровь. Бледность и даже синеватый оттенок в этой области говорят о том, что произошло нарушение кровообращения. Оно может быть вызвано многими причинами, например заболеваниями легких, сердца и даже анемией. В любом случае при появлении стойких симптомов необходимо обратиться к терапевту.

2. Повышенный блеск глаз и светочувствительность

Повышенный блеск глаз, светочувствительность и ощущение песка в глазах — ранние признаки гипертиреоза (тиреотоксикоза). При этом заболевании щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов, а потребность организма в кислороде возрастает, поэтому появляется расширение глазных щелей (кажется, что человек напуган). Жировые ткани отекают и могут сдавливать зрительный нерв, в результате чего многие пациенты жалуются на размытое зрение или нарушение цветового восприятия.

3. Ресницы стали густыми и длинными

Густые и длинные ресницы — мечта любой девушки, но избыточный рост ресниц — это уже патология. Трихомегалия может быть врожденной, а может быть вызвана рядом серьезных заболеваний, например туберкулезом или иммунодефицитами различного происхождения. Быстрый рост ресниц может быть связан с приемом некоторых медицинских препаратов и проявляться как побочный эффект.

4. Опухшее лицо и отеки

Одутловатое лицо и опухшие глаза в сочетании с сухостью кожи и ломкостью волос — один из внешних признаков недостатка йода. Йод отвечает за нормальное функционирование щитовидной железы, а его нехватка может негативно отразиться на всем организме. Если вы отмечаете у себя частые колебания веса, повышенную чувствительность к холоду и нарушения менструального цикла, то это является весомым поводом для обращения к эндокринологу.

5. Мягкие желтоватые пятна на веках

По данным исследований, проведенных датскими учеными, пациенты с ксантелазмой (мягкие желтоватые бляшки на веках и вокруг них) подвержены риску сердечных заболеваний. Эти доброкачественные новообразования говорят о том, что в организме нарушен жировой обмен и, следовательно, очень высок риск атеросклероза. Появление ксантелазмы — повод не только обратиться к врачу, но и пересмотреть свое питание и режим физической активности.

6. Шелушение и отек век

Исследователи утверждают, что каждый 3-й человек из тех, кто хотя бы раз пользовался косметическими продуктами, сталкивается с аллергической реакцией на них. Шелушение и покраснение век могут говорит о том, что тушь, крем или молочко для лица содержат компоненты, которые ваша кожа попросту отторгает. В большинстве случаев аллергию вызывают консерванты, которые производители добавляют для увеличения срока хранения косметического продукта. Для того чтобы избежать проблем, ищите косметику с самым коротким списком ингредиентов и тестируйте ее на сгибе локтя.

7. Зуд в ушах

Постоянный зуд в ушах может быть признаком экземы, псориаза или аллергии. Появление экземы, раздражений и других проблем с кожей говорит о том, что ваши запасы витамина D уже на исходе. Врачи рекомендуют загорать не менее 10 минут в день, а если в местности, где вы живете, не так много ясных дней, то недостаток витамина можно заменить препаратами. Однако уши могут чесаться и потому, что поражены грибком. В любом случае грамотный врач сможет точно определить причину и назначить правильное лечение.

8. Асимметрия лица

Резкое изменение симметрии лица, слезотечение, покалывание мышц и сухость глаз могут говорить о параличе Белла. Это неврологическое заболевание, которое наступает внезапно, характеризуется резкой болью и подрагиванием мышц. Ученые считают, что виной всему вирусные инфекции, которые вызывают отек и воспаление лицевого нерва. Наибольшему риску получить паралич лицевых мышц подвержены беременные женщины, пациенты, перенесшие грипп, и люди, страдающие диабетом. Впрочем, у трети больных симптомы паралича Белла проходят сами по себе в течение 2 недель.

При появлении необычных симптомов не спешите ставить диагноз самостоятельно, а тем более заниматься самолечением. Если вам кажется, что изменения, происходящие с вашим лицом, — это признак начинающейся болезни, лучший выход — обратиться к врачу за консультацией. А как вы следите за своим здоровьем? Часто посещаете врачей?