Какие предметы изучают в школах разных стран (Эх, почему мы живем не в Австралии?)

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Школа — это то место, где большинство подростков должны определить, чему посвятить свою жизнь. Но учебные заведения разных стран подходят к выявлению талантов детей совершенно по-разному.

О базовых принципах и форматах образования разных стран мы в AdMe.ru уже писали здесь и здесь, поэтому остановимся исключительно на дисциплинах, которые изучают в иностранных школах.

США

Обязательные предметы начальных классов: арифметика, чтение и письмо, введение в естественные науки, краеведение.

арифметика, чтение и письмо, введение в естественные науки, краеведение. Предметы средних классов: математика, язык, естественные науки (совмещенные химия, биология, физика), социальные науки (история) и физкультура плюс внеклассная активность (на выбор) вроде психологии, криминалистики, журналистики, риторики, резьбы по дереву, гончарного дела, кулинарии и так далее.

математика, язык, естественные науки (совмещенные химия, биология, физика), социальные науки (история) и физкультура плюс внеклассная активность (на выбор) вроде психологии, криминалистики, журналистики, риторики, резьбы по дереву, гончарного дела, кулинарии и так далее. В старших классах обязательны математика, литература, естественные науки (год химии, год биологии и год физики), социальные науки (история и государственное устройство), физкультура.

К этому добавляются несколько предметов на выбор: актерское мастерство, физкультура, анатомия, статистика, информатика, энвироника, иностранные языки, живопись, скульптура, фотография, кинематограф, театр, оркестр, танец, компьютерная графика, веб-дизайн, журналистика, редактирование ежегодника, обработка дерева или ремонт автомобилей. Список может варьировать в зависимости от школы.

Израиль

Программа начальной школы : иврит, математика, Танах (Священное Писание), история, география, природоведение, английский язык, музыка, труд, рисование, ритмика и физкультура. С первого же года есть дополнительные предметы на выбор преподавателя: можно изучать робототехнику, фокусы и цирковое искусство, театр, хореографию или ветеринарию.

: иврит, математика, Танах (Священное Писание), история, география, природоведение, английский язык, музыка, труд, рисование, ритмика и физкультура. С первого же года есть дополнительные предметы на выбор преподавателя: можно изучать робототехнику, фокусы и цирковое искусство, театр, хореографию или ветеринарию. В старших классах ученики сами выбирают направление своего обучения. Можно изучать иностранные языки, химию, физику, биологию, музыку, биотехнологии, физмат, дизайн, театр, криминалистику, психологию, экономику, виноделие и т. д. Также можно вместе со школьным дипломом получить сертификат по туристическому сервису или бухгалтерии.

Япония

В начальной школе дети изучают японский язык (не только современный, но и средневековый и древний), каллиграфию, поэзию, арифметику, природоведение, обществоведение (этику, историю, этикет), музыку, изобразительное искусство, физкультуру и домашнее хозяйство.

японский язык (не только современный, но и средневековый и древний), каллиграфию, поэзию, арифметику, природоведение, обществоведение (этику, историю, этикет), музыку, изобразительное искусство, физкультуру и домашнее хозяйство. В средней школе к перечню предметов добавляются информатика, естествознание (физика, химия, биология, геология вместе), ОБЖ, история, английский язык (обязательно с носителем языка) и несколько специальных предметов по выбору.

информатика, естествознание (физика, химия, биология, геология вместе), ОБЖ, история, английский язык (обязательно с носителем языка) и несколько специальных предметов по выбору. В старших классах, помимо предыдущих базовых предметов, существуют 2 специализации: по гуманитарным и по естественным наукам. Главной целью обучения является поступление в университет, поэтому ученики сами выбирают оставшиеся предметы, например агрономию, промышленность, торговлю, рыбалку, медицинскую подготовку, благосостояние, иностранные языки и так далее.

Саудовская Аравия

Обязательными здесь являются язык, урок религии, математика, естественные науки (биология, физика), но гуманитарные науки вроде истории или обществознания практически отсутствуют даже в частных школах.

Ирландия

Обязательных предметов всего два: английский язык и математика (в некоторых школах присутствует третий — ирландский).

английский язык и математика (в некоторых школах присутствует третий — ирландский). Все остальное — на выбор. Экзамены ученики сдают по предметам тех сфер, с которыми они планируют связать свою жизнь. Выбор большой: 34 предмета. Например, бухгалтерский учет, организация бизнеса, менеджмент, музыка, черчение, домохозяйство, айти (IT), работа по дереву, иностранные языки, агрономия, театр, сольфеджио и еще пара десятков дисциплин.

Австралия

В начальной школе , помимо базовых арифметики, языка, физкультуры, окружающей среды и творческих уроков, учат умению выступать публично.

, помимо базовых арифметики, языка, физкультуры, окружающей среды и творческих уроков, учат умению выступать публично. В средней школе обязательны английский, математика, теория вероятности, компьютерная грамотность, обществознание, история, география, экология, искусство (танцы, драма, музыка, рисование), физическая культура и наука (сюда входят химия, физика, астрономия).

обязательны английский, математика, теория вероятности, компьютерная грамотность, обществознание, история, география, экология, искусство (танцы, драма, музыка, рисование), физическая культура и наука (сюда входят химия, физика, астрономия). В старших классах школьники уже изучают основы будущей специальности: бухучет, информационные технологии, экономику — разнообразие большое. Более того, учащиеся 11–12 классов получают доступ к программе стажировок в рабочих компаниях, а после выпускных экзаменов у них есть возможность сразу устроиться на частично оплачиваемую работу. Касательно уроков физкультуры, есть интересная особенность: обычно в школах нет спортивного зала, уроки проходят на улице (в дождливую погоду просто отменяются). Старшеклассники на физкультуре могут заниматься серфингом, если их школы расположены недалеко от океана.

Испания

Начальное образование: испанский язык, литература, окружающий мир, физкультура, математика, иностранный язык и творческий предмет. Последнее — в основном музыка, которую преподают на довольно серьезном уровне: к окончанию школы дети умеют играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Обычно это флейта, потому что ее легко носить с собой.

испанский язык, литература, окружающий мир, физкультура, математика, иностранный язык и творческий предмет. Последнее — в основном музыка, которую преподают на довольно серьезном уровне: к окончанию школы дети умеют играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Обычно это флейта, потому что ее легко носить с собой. В средних классах добавляются социальные науки, география, история, изучение пластики и изображений, музыка и технологии (последние 3 могут изучаться по году).

социальные науки, география, история, изучение пластики и изображений, музыка и технологии (последние 3 могут изучаться по году). В старших классах каждый набирает по 3 дополнительных предмета одного направления. Направлений всего 4: Гуманитарные науки. Технологии. Естественные науки. Искусство.

Китай

Обязательные предметы начальной школы : математика, китайский язык, иностранный язык и на выбор — рисование, музыка, физкультура или труд.

: математика, китайский язык, иностранный язык и на выбор — рисование, музыка, физкультура или труд. Средние и старшие классы: прибавляются наука (физика, химия, биология вместе), обществознание, ОБЖ и информатика. Степень сложности и количество часов базовых предметов с каждым годом увеличиваются, превращая китайскую школу, по большому счету, в одну из самых тяжелых и психологически давящих на учеников систем образования. Кстати, у нас есть об этом статья.

Великобритания

В начальной школе дети изучают английский язык, математику, историю, географию, музыку, технологию промышленности и искусство. Окончательный список предметов формируют родители.

английский язык, математику, историю, географию, музыку, технологию промышленности и искусство. Окончательный список предметов формируют родители. Далее прибавляются уроки основ религии (изучаются этика и взгляды на разные религии), история, география, естественные науки, информатика, а также многочисленные предметы на выбор в зависимости от желания ученика, например кулинария, музыка, психология, фотография, танцы, драма, право, социальное обеспечение, бухгалтерский учет, искусство и дизайн, наука о море, путешествия и туризм и так далее.

Россия

В начальной школе изучают математику, окружающий мир, русский язык, чтение, иностранный язык, рисование, музыку, физкультуру, а с 2018 года во многих школах — шахматы.

математику, окружающий мир, русский язык, чтение, иностранный язык, рисование, музыку, физкультуру, а с 2018 года во многих школах — шахматы. Расписание средних классов выглядит так: русский язык и литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, география, природоведение, биология, физика, химия, ОБЖ, физкультура, труд.

русский язык и литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика, история, обществознание, география, природоведение, биология, физика, химия, ОБЖ, физкультура, труд. В старших классах иногда добавляются черчение, астрономия и мировая художественная культура. Во многих школах 10–11 классы делятся на 4 специализации: гуманитарную, естественно-технологическую, физико-математическую и социально-экономическую. Для таких классов перераспределяют количество часов обязательных предметов. Например, в физико-математическом классе будет много часов физики и алгебры, тогда как литературы будет мало, но это не значит, что ее не будет совсем. Система образования России — максимально унифицированная, без составления собственного расписания. Хотя бывают школы и регионы с дополнительными предметами, например в национальных субъектах преподают родной язык и литературу. Где-то существуют совсем необычные дисциплины, как уроки по пчеловодству в школах Башкирии.