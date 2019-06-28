Какие медикаменты несовместимы с загаром (Их сочетание может быть очень опасно)

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Базовые правила защиты кожи от солнца, казалось бы, все уже выучили: нужно использовать кремы с SPF, не находиться на открытом солнце в часы его активности, увлажнять кожу. Однако негативная реакция кожи на солнце, опасная для здоровья, может возникнуть неожиданно, если вы приняли определенные лекарства или воспользовались косметикой.

AdMe.ru, опираясь на мнение дерматологов и аллергологов, расскажет, чем именно могут быть опасны безобидные препараты, если вы выйдете на солнце после их приема.

1. Пигментные пятна или солнечный ожог из-за эффекта фотосенсибилизации

Это явление, которое означает сильно возросшую чувствительность кожи к солнцу. Для того чтобы получить солнечный ожог, не нужно много времени, а возникшая пигментация плохо поддается коррекции. Самые известные препараты, которые могут вызвать такой эффект, — это азульфидин (препарат от ревматоидного артрита), хлортиазид (применяемый при сердечной недостаточности и высоком давлении) и мелипрамин (антидепрессант). Также нужно быть осторожным с парфюмом: его следы под палящим солнцем могут очень быстро превратиться в те же пигментные пятна. Как избавиться от пигментации: после острой фазы — легкие пилинги, сыворотки с витаминами С и А.

2. Фотоаллергия

Багровая или розовая мелкая сыпь, крупная крапивница — одно из проявлений негативных последствий сочетания солнца с лекарствами. Опасность заключается в том, что эффект развивается по нарастающей и в особо опасных случаях может затрагивать органы дыхания. Такую реакцию могут вызвать гормональные контрацептивы, сульфаниламиды, например бисептол, барбитураты. Нужно быть осторожнее с соком растений, которые при попадании на кожу также обладают фотоаллергическим действием. Это цитрусовые, петрушка, сельдерей. Не стоит резать и есть их перед загаром: кожа рук и губ обязательно подвергнется воздействию солнечных лучей. Как избавиться от крапивницы: прием антигистаминных препаратов, витамина Е, липоевой кислоты.

3. Фототоксический эффект

Это самый опасный эффект, потому что в этом случае вредному воздействию подвергается не только кожа, но и клетки внутренних органов. Проявляется сильным покраснением большого участка кожи или локальным пятном. Это происходит потому, что некоторые лекарства, попадающие в организм, под воздействием ультрафиолетовых лучей образуют токсичные вещества. Такой эффект может проявляться даже при незначительном облучении в течение 15–20 минут. Если фотоаллергия может проявляться избирательно, то токсический эффект проявляется у 100 % людей, принимающих эти препараты. К ним относятся антибиотики группы тетрациклинов, кордарон (антиаритмический препарат), противомикробные препараты группы фторхинолонов. Как избавиться от сильного солнечного ожога: использование кремов с алоэ вера и декспантенолом, витамином А, экстрактом эхинацеи.

Список препаратов, которые лучше не использовать, если вы собираетесь загорать

Косметические средства с ретиноидами и AHA-кислотами.

Лосьоны, сыворотки, пилинги с салициловой кислотой.

Мази на основе цинка.

Эфирные масла эвкалипта и лаванды.

Обезболивающие (ибупрофен, аспирин, напроксен, пироксикам, диклофенак).

Антибиотики из группы тетрациклинов, хинолонов и фторхинолонов.

Противоаллергические препараты на основе прометазина, цетиризина, дифенгидрамина или если в списке побочных эффектов упоминается светочувствительность.

Мочегонные препараты на основе фуросемида и гидрохлоротиазида.

Препараты для лечения гипертонии на основе гидрохлоротиазида или дилтиазема.

Препараты и БАДы на основе зверобоя, витамин В3.

Некоторые оральные контрацептивы и средства на основе эстрогена.

Препараты для лечения заболеваний сердца: амиодарон, нифедипин, хинидин, дилтиазем.

Противодиабетические средства: производные сульфонилмочевины, глибенкламид.

Средства для кожи: изотретиноин, ацитретин.

Психотропные препараты: фенотиазин, трициклические антидепрессанты, имипрамин.

Если вы принимаете лекарственные препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом на предмет их влияния на светочувствительность кожи и в том случае, если неприятные симптомы все же возникли.