Как выглядят 100 ккал на примере популярной еды

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В некоторых полезных для здоровья продуктах на самом деле может быть больше калорий, чем вы думали. Поэтому независимо от того, насколько усиленно вы тренируетесь в тренажерном зале, употребляя их бесконтрольно, вы не сбросите вес. Все потому, что размер порций является важным условием похудения. Количество потребляемых калорий — вот что имеет значение.

AdMe.ru покажет, сколько это — 100 ккал некоторых ваших любимых продуктов и блюд. Возможно, после этой статьи вы пересмотрите свой рацион.

Завтрак

1. Греческий йогурт

В греческом йогурте пониженной жирности содержится в среднем 73 ккал, а значит, чтобы получить 100 ккал, нужно съесть около 150 г этого полезного продукта.

2. Вареные яйца

В 100 г куриных яиц содержится 155 ккал. 1 яйцо весит примерно 50 г, следовательно, 100 ккал — это примерно 1,5 яйца.

3. Бекон

Жареный свиной бекон высококалорийный, в 100 г продукта содержится 468 ккал. Следовательно, 100 ккал — это всего лишь около 21 г.

4. Арахисовое масло

Энергетическая ценность арахисового масла — 598 ккал на 100 г. То есть 100 ккал — это примерно 16 г этого популярного продукта.

5. Круассан

Калорийность 100 г этой выпечки «тянет» на 406 ккал. Следовательно, съедая примерно 25 г круассана, мы получаем те самые 100 ккал.

6. Клубника

Калорийность клубники невелика — 32 ккал на 100 г. То есть, чтобы получить 100 ккал, нужно съесть более 300 г этой сладкой ягоды.

Обед / Ужин

1. Чизбургер

В 100 г этого популярного бургера с беконом содержится 302 ккал, а значит, 100 ккал — это примерно 33 г.

2. Пицца

В 100 г пиццы «Пепперони» содержится 296 ккал. То есть, съев около 35 г пиццы с тонкой корочкой, вы и получите 100 ккал.

3. Куриная грудка

Если пожарить куриную грудку без кожи и масла на гриле, то калорийность 100 г составит 176 ккал. Следовательно, 100 ккал — это примерно 57 г.

4. Тако

В 100 г тако с курицей 255 ккал. Съедая около 40 г этого мексиканского блюда, вы получаете 100 ккал.

Десерт

1. Тирамису

Популярный итальянский десерт содержит в среднем 354 ккал на 100 г. Следовательно, 100 ккал содержится в 28 г этого лакомства.

2. Мороженое

В 100 г сливочного мороженого 249 ккал. Следовательно, чтобы набрать 100 ккал, нужно съесть всего лишь 40 г.

3. Фруктовый лед

В 100 г апельсинового десерта всего 95 ккал. Следовательно, 100 ккал — это чуть больше 100 г.

4. Печенье Оreo

В этом сладком «сэндвиче» содержится 542 ккал. Поскольку 1 печенье весит 11,3 г, то, съев чуть меньше 2 штук, вы и получите 100 ккал.

Перекусы

1. Пончик

Глазированные пончики содержат 417 ккал в 100 г. Следовательно, 100 ккал — это примерно 24 г.

2. Попкорн

В 100 г обычного несоленого попкорна содержится 496 ккал. А значит, чтобы получить 100 ккал, нужно съесть примерно 20 г.

3. Смесь жареных орехов

607 ккал — такова энергетическая ценность смеси орешков, жаренных без масла и соли. То есть 100 ккал — это всего лишь 16 г.

4. Молодая морковь

Пищевая ценность беби-моркови — 35 ккал на 100 г. Это означает, что, съев более 300 г этого корнеплода, вы получите всего 100 ккал.

Напитки

1. Газировка

Калорийность обычной колы с сахаром — примерно 38 ккал на 100 мл. Следовательно, 100 ккал — это 260 мл напитка.

2. Капучино

На 1 чашку этого кофе с легкой пенкой приходится около 60 ккал. Значит, выпив чуть меньше 2 порций, вы получите 100 ккал.

3. Шоколадное молоко

В 100 г молочно-шоколадного напитка содержится 83 ккал. Следовательно, 100 ккал — это 120 г лакомства.

4. Вода

Учитываете ли вы калории при приготовлении блюд? Есть ли у вас собственная схема здорового питания?