20+ портретов, которые показывают реальные лица людей, живших 2 000 лет назад

Египетское искусство, за исключением короткого периода правления фараона Эхнатона, было условным: скульптуры и живопись изображали людей в строго определенном ракурсе и позе, без эмоций. Таким приемом идеализировался образ человека, переходящего в иной мир. Погребальные маски, которые накладывались на лицо мумии, также были схематичными. Дешевые маски делали из ткани, укрепленной гипсом, а фараоны могли позволить себе маски из золота и драгоценных камней.

В конце I века до нашей эры Египет попал под власть Рима. Римляне и греки охотно переняли местные обычаи и ритуалы, но вместо безэмоциональных масок стали класть на лица своих мумий вполне реалистичные портреты. Новая «мода» продержалась до середины III века.

По всему Египту археологи обнаружили почти тысячу таких картин, причем большая часть была найдена в Фаюмском оазисе. За это ученые прозвали их фаюмскими портретами.