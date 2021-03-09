20+ портретов, которые показывают реальные лица людей, живших 2 000 лет назад
В XIX веке археологи обнаружили в древнеегипетских гробницах настоящую диковинку — реалистичные портреты мужчин, женщин и детей. Такое искусство никак не вписывалось в уже известные каноны: головы — в профиль, плечи и грудь — анфас, а потому порядком обескуражило ученых. Зато дало нам ясное представление о том, как выглядели люди почти 2 000 лет назад.
AdMe.ru решил показать, как одевались мужчины, женщины и дети тех лет и какие украшения они носили. А благодаря ученым, реконструировавшим мумий, мы знаем, что древние художники рисовали весьма правдиво — с точностью до 63–73 %.
Как появились такие портреты
-
Египетское искусство, за исключением короткого периода правления фараона Эхнатона, было условным: скульптуры и живопись изображали людей в строго определенном ракурсе и позе, без эмоций. Таким приемом идеализировался образ человека, переходящего в иной мир. Погребальные маски, которые накладывались на лицо мумии, также были схематичными. Дешевые маски делали из ткани, укрепленной гипсом, а фараоны могли позволить себе маски из золота и драгоценных камней.
-
В конце I века до нашей эры Египет попал под власть Рима. Римляне и греки охотно переняли местные обычаи и ритуалы, но вместо безэмоциональных масок стали класть на лица своих мумий вполне реалистичные портреты. Новая «мода» продержалась до середины III века.
-
По всему Египту археологи обнаружили почти тысячу таких картин, причем большая часть была найдена в Фаюмском оазисе. За это ученые прозвали их фаюмскими портретами.
-
В отличие от масок они изготавливались на деревянных дощечках, реже — на укрепленном клеем полотне. Под влиянием классического искусства греков и римлян они приобрели живость и эмоциональность. А манера написания некоторых портретов напоминает импрессионизм и постимпрессионизм.
-
Процесс перехода от масок к фаюмским портретам был не мгновенным. При раскопках была найдена гробница с мумиями целой семьи. И что любопытно, у детей и женщины были портреты, а у мужа вместо них — позолоченная маска.
-
Египтолог Флиндерс Питри утверждал, что многие такие изображения делались еще при жизни человека и, вероятно, украшали его дом. На версию Питри указывает то, что многие из портретов обрезаны, чтобы уместиться под льняными бинтами.
-
Хотя были и портреты, которые явно сделаны наспех: прямо на обрывках полотна, в которое заворачивали мумию.
Как и для кого рисовались такие портреты
-
Немногие люди могли позволить себе дорогой портрет. Флиндерс Питри утверждал, что из всех мумий, которые он нашел, лишь 1–2 % были украшены изображениями людей. Но и среди тех, у кого находились средства на заказ портрета, была своя градация.
-
Дорогие портреты рисовались расплавленным цветным воском. Благодаря жаркому климату Египта они даже сейчас, спустя 18–20 веков, сохранили свою красочность.
-
Украшения и венки состоятельных дам и мужчин художники Древнего Египта делали из тоненьких пластинок настоящего золота — сусального. Такие портреты, как правило, исполнялись более талантливыми мастерами.
-
Для более дешевых портретов использовалась темпера — краска на основе яичного желтка. Но многие портреты, созданные темперой, были проще по исполнению, рисовались на недорогих материалах и к тому же заметно пострадали со временем.
Кого изображали на фаюмских портретах
-
Хотя после завоевания Египта главенствующие роли в стране заняли римляне и греки, на фаюмских изображениях встречается и много египтян. Многие первые греческие поселенцы женились на местных египтянках, перенимали их культуру и верования и вносили в нее что-то свое.
-
При этом греческое или латинское имя на картине не означает, что на ней грек или римлянин: под влиянием моды на доминирующую культуру многие египтяне брали себе такие «статусные» имена.
-
Женщины на фаюмских картинах изображались с разнообразными прическами, в роскошной одежде и украшениях. Они красовались в одеяниях разных цветов: белого, красного, желтого, сиреневого, синего или розового.
-
Солдат и атлетов фаюмские художники рисовали подпоясанными и с голыми плечами. В целом мужчин обычно изображали в белой одежде, а из украшений на них были только золотые венки.
-
Дети на фаюмских портретах часто изображались с золотыми ожерельями, на которых подвешивался амулет.
-
С таким ожерельем на шее был нарисован маленький мальчик в возрасте 3–4 лет, чьи мумия и портрет сейчас находятся в коллекции Музея египетского искусства в Мюнхене. Чтобы узнать, как он выглядел в жизни, ученые реконструировали его мумию. И оказалось, что художник хотя и нарисовал ребенка очень похожим, но изобразил малыша старше на несколько лет.
-
Когда древние египтяне делали статуи женщин, они часто изображали их более молодыми и красивыми, чем на самом деле. Зато мужчин в годах намеренно не молодили — считалось, что зрелый возраст их украшает и придает достоинства.
- На фаюмских портретах была несколько другая ситуация: там обычно изображались дети, молодые мужчины и женщины. Объясняется это просто: жизнь в те времена даже у богатых людей была непродолжительной. И дожить до момента, когда нарисуют такой портрет, мало кто мог.
-
Есть еще одна любопытная деталь: женщины на картинах имеют разные прически, то есть и в те времена мода на них менялась. Именно по прическам и нарядам дам ученые определяют, к какой эпохе относится та или иная картина. Например, во времена правления императора Тиберия женщины носили простые прически с пробором посередине, а позднее пришла мода на сложные укладки с локонами, косами и спускающимися на лоб завитками.
Обратили ли вы внимание, что на всех портретах носы идеально ровные, а глаза большие и глубокие? В чем, по-вашему, причина?