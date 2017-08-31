Как видят мир люди в 15 разных состояниях

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Только представьте, что люди, находящиеся рядом с вами, могут видеть общую с вами реальность совершенно по-другому. Мы в AdMe.ru решили показать, как увидят одну и ту же картину люди с различными отклонениями зрения, в разном возрасте и состоянии.

Вот как видит взрослый здоровый человек в адекватном состоянии.

Многие полагают, что при косоглазии человек видит все сдвоенным или вовсе, как в некоторых фильмах, может наблюдать две стороны одновременно. На самом деле мозг людей с такой особенностью просто игнорирует изображение, которое видит один из глаз, чтобы окружающее не раздваивалось. Другими словами, закрыв один глаз рукой, вы сможете увидеть мир глазами таких людей.

При близорукости фон расплывается, а передний план в фокусе.

При дальнозоркости же, наоборот, фон со всеми мелкими его деталями будет в фокусе, а передний план — расплывчатым.

Так видят люди при практической слепоте. То есть они различают абстрактные силуэты, цвета и свет. Но, несмотря на это, в обществе они приравниваются к абсолютно слепым, так как уже не могут жить как «полноценно видящие».

Эту картину увидят те, у кого сохранилось частичное светоощущение: они могут различать свет и темноту. Обычно это люди, которые потеряли зрение уже в осознанном возрасте.

Полная слепота — это абсолютная чернота. Хотя слепой человек даже не определит мир вокруг как «черный», так как он просто не знает, что такое черный цвет или темнота в целом. Кстати, здесь интересные интервью про то, что видят слепые во сне. Спойлер: они ничего не видят.

Существует несколько форм дальтонизма. Их мы подробно описывали здесь. А в этой статье укажем наиболее часто встречающуюся форму — дейтераномалию. При ней все цвета немного теряют насыщенность, особенно это относится к зеленому и красному.

Так ребенок видит сразу после рождения: изображение почти полностью «заблюрено» (от англ. blur — «пятно»; графический эффект, применяемый на фотографиях, видео и видеоиграх, размывающий изображение). Проще говоря, новорожденный способен лишь распознавать наличие или отсутствие света.

В первый месяц в той же «заблюренной» картине ребенок начинает различать крупные предметы и предметы на расстоянии 20 см (например, мать при кормлении).

Через 3 месяца ребенок начинает распознавать лица родителей, а к 6 месяцам — цвета (особенно хорошо — красные и желтые).

Разумеется, речь идет не о бокале вина за обедом, а о солидном алкогольном опьянении.

При курении каннабиса картина похожа на мир слегка пьяного человека.

Если вы хотите почувствовать легкий визуальный эффект как при приеме ЛСД, взгляните на этот симулятор приема препарата. Только нужно смотреть на полном экране и неотрывно читать все буквы. Также есть знаменитая короткометражка, которая демонстрирует мысли и состояние человека в случае бэд трипа.

Слегка утрированный эффект от кокаина можно увидеть в фильме «Области тьмы». Под этим наркотиком обостряются все чувства: картинка становится более «наполненной», яркой и слегка искаженной.

Визуальные эффекты под героином уже не так важны, потому что жизнь резко теряет всякий смысл и всем телом употребляющего овладевает ощущение эйфории. Подробно об этом губительно-сладостном чувстве говорится в документальном фильме National Geographic.