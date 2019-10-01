Как в реальной жизни выглядели наши предки, которых мы привыкли видеть лишь в учебниках

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В 1877 году Герман Шаафгаузен, антрополог из Германии, впервые попытался восстановить внешность человека эпохи палеолита по черепу. Сегодня благодаря этому методу реконструкции мы можем сравнить реальную внешность исторических личностей с портретами и скульптурами, а также увидеть, как выглядели наши менее известные предки.

Мы в AdMe.ru решили сравнить лица людей, чей облик воссоздавали не только по черепу, но и по их изображениям, с картинкой, которую мы привыкли видеть.

Королева Елизавета I

В 2018 году британский художник Мэт Коллишоу представил свой роботизированный проект «Маска молодости», воссоздав лицо королевы Елизаветы I. Когда она заняла престол, ей было всего 25 лет. Время правления королевы называют Золотым веком Англии.

Нерон

Испанский художник Сальва Руано (Salva Ruano) создал проект Césares de Roma, в рамках которого он реконструировал лица римских императоров Нерона, Октавиана Августа и Калигулы. Чтобы как можно точнее передать их внешность, художник изучал монеты с их изображением и все источники, которые были ему доступны. Нерон стал императором, когда ему было 16 лет. В начале своего правления он показал себя сдержанным и расчетливым человеком, а во второй половине срока проявил свой деспотичный характер.

Октавиан Август

Октавиан Август был внучатым племянником Цезаря и основателем Римской империи. Он значительно расширил границы государства и стал первым императором в современном понимании этого слова.

Калигула

Император Гай Юлий Цезарь Август Германик по прозвищу Калигула был жестоким правителем-тираном, хотя поначалу показывал себя умеренным и благочестивым человеком. Он правил Римской империей всего 4 года и был убит в результате дворцового переворота.

Николай Чудотворец (прообраз Санты)

Святого Николая христиане называют Чудотворцем, на Востоке его считают покровителем путешественников, сирот и заключенных, а на Западе — всех людей, но больше детей. Также он является прообразом Санта-Клауса. В 2014 году британскими учеными по черепу была реконструирована внешность Святого Николая. Его рост был около 168 см, а голова круглой и с массивной челюстью.

Кальпея, жила 7,5 тыс. лет назад

В 1996 году на полуострове Гибралтар нашли останки женщины, которая жила 7,5 тыс. лет назад, во времена неолита. Она получила имя Кальпея — по названию скалы, где женщина была захоронена. Ее череп был деформирован, но недавно с помощью современных технологий ученые смогли его восстановить и за полгода реконструировать внешность Кальпеи. Они выяснили, что это была брюнетка с темными глазами, которая умерла в возрасте 30–40 лет.

Правитель Сипана

В 1987 году археолог Вальтер Альва обнаружил гробницу на севере Перу, которая известна под названием Правитель Сипана. В ней был захоронен высокопоставленный правитель Мочик вместе с 8 людьми. В 2016 году антропологи реконструировали его внешность и выяснили, что Мочик страдал от артрита и умер между 45 и 55 годами.

Мария Магдалина

В 2017 году антропологом Версальского университета Филиппом Шарлье и судмедэкспертом Филиппом Фрошем была реконструирована внешность Марии Магдалины. Для воссоздания ее облика они сделали более 500 фотографий черепа с разных углов, а затем создали трехмерную компьютерную модель. Однако, по словам ученых, у них нет абсолютной уверенности в том, что череп действительно принадлежит Марии Магдалине.

Меритамон

Меритамон была царицей Древнего Египта и дочерью фараона Рамсеса II. Ее гробница в начале XIX века была обнаружена Карлом Лепсиусом. В 2016 году ее голову реконструировали австралийские ученые из Мельбурнского университета. Для этого они использовали 3D-принтер и компьютерный томограф. На печать фрагментов черепа ушло 140 часов.

Роберт I Брюс

Роберт I Брюс был одним из величайших шотландских монархов и основателем династии Брюсов. Был произведен ряд реконструкций лица Роберта I Брюса. Учеными выдвигались гипотезы о том, что он страдал проказой, но окончательный вывод они отказались делать из-за недостатка данных, поэтому воссоздавали внешность монарха в двух вариантах: со следами болезни на лице и без них.

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир считается одним из самых великих драматургов мира. После его смерти было много сомнений по поводу авторства его произведений. Одним из доказательств считалось то, что словарный запас драматурга составил от 17 500 до 29 000 слов, но никаких свидетельств о получении им образования нет. В 1849 году в Германии была найдена посмертная маска Шекспира. На ее основе группа британских антропологов из Университета Данди воссоздала его лицо.