6 гормонов, из-за которых женщины стареют раньше времени

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Ученые утверждают, что наше тело синтезирует около сотни гормонов, но среди них есть 6 самых важных для женской красоты. Они «следят» за тем, чтобы кожа была упругой, сохраняют молодость и хорошее настроение. Однако по разным причинам происходит сбой, и организм начинает стареть раньше времени. Но существуют надежные способы восстановить баланс гормонов.

AdMe.ru как следует изучил медицинскую литературу и готов рассказать вам о том, как поддерживать оптимальный уровень гормонов. А все для того, чтобы ваша кожа сияла, а ногти и волосы выглядели на все 100 %.

1. Эстроген

Эстроген заставляет клетки-фибробласты производить коллаген и эластин. При пониженном уровне этого гормона появляются морщины, «плывет» овал лица и обвисает грудь. Однако дело не ограничивается только кожей — чем ниже уровень эстрогена, тем быстрее изнашивается организм. Как поднять уровень эстрогена? Еда. Соевый сыр тофу, соевое молоко, бурый рис, льняное семя, свежие овощи и фрукты. Ученые утверждают, что мясные продукты подавляют выработку эстрогена, поэтому употребление животного белка лучше сократить.

Соевый сыр тофу, соевое молоко, бурый рис, льняное семя, свежие овощи и фрукты. Ученые утверждают, что мясные продукты подавляют выработку эстрогена, поэтому употребление животного белка лучше сократить. Косметика. Кремы, содержащие фитоэстрогены. Например, в корне солодки содержится ликвиритин — антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена. Сыворотки и кремы с этим компонентом борются со старением.

Кремы, содержащие фитоэстрогены. Например, в содержится ликвиритин — антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена. Сыворотки и кремы с этим компонентом борются со старением. Пищевые добавки. Фитоэстрогены продаются в виде БАДов с красным клевером, душицей или цимицифугой. И хотя они не являются гормональными препаратами, но проконсультироваться с врачом необходимо.

2. Гормон роста (соматотропин)

С возрастом у людей начинается соматопауза — состояние, когда гормона роста в крови все меньше. При снижении уровня соматотропина уменьшается мышечная масса, зато появляется избыток жира и морщины, ухудшается настроение и уменьшается выносливость. Голливудские звезды прибегают к инъекциям гормона роста, правда, у этого метода есть куча неприятных побочных эффектов: отеки, головные боли и даже неконтролируемый рост костей и внутренних органов. Как поднять уровень гормона роста естественным путем? Физические нагрузки. Ходьба со скоростью 4–6 км/ч, занятия с отягощениями (по 10–15 повторов). В идеале силовая тренировка должна предшествовать аэробной нагрузке — сначала гантели, а потом прогулка. Лучше на свежем воздухе, конечно.

Ходьба со скоростью 4–6 км/ч, занятия с отягощениями (по 10–15 повторов). В идеале силовая тренировка должна предшествовать аэробной нагрузке — сначала гантели, а потом прогулка. Лучше на свежем воздухе, конечно. Перепад температур. Посещение сауны или принятие контрастного душа стимулирует выработку гормона роста.

Посещение сауны или принятие контрастного душа стимулирует выработку гормона роста. Спортивные добавки. Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК, GABA) улучшает сон, повышает уровень соматотропина.

3. ДГЭА (дегидроэпиандростерон)

ДГЭА — гормон, который обладает успокаивающим и антивозрастным эффектом. Правда, в достаточном количестве наш организм вырабатывает его только до 30 лет. А потом тонус мышц начинает падать, сосуды становятся ломкими, кожа теряет упругость, и все это из-за ДГЭА. Как поднять уровень естественным путем? Включайте в свой рацион полезные жиры — из них наш организм производит ДГЭА. Орехи, семечки, жирная рыба, авокадо содержат незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.

— из них наш организм производит ДГЭА. Орехи, семечки, жирная рыба, авокадо содержат незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. На завтрак употребляйте белковые продукты — они помогают в борьбе с перепадами настроения и стабилизируют нервную систему в самом начале дня.

4. Мелатонин

Мелатонин регулирует наши суточные ритмы, а проще говоря, сообщает организму, что пора отдохнуть. Все процессы обновления клеток происходят во сне, и если он нарушен, то люди начинают преждевременно стареть. От недостатка мелатонина появляются морщины, а еще выпадают волосы и могут образоваться пигментные пятна. Как поднять уровень мелатонина? Еда. В готовом виде мелатонин содержится в бананах, помидорах, рисе и кукурузе.

В готовом виде мелатонин содержится в бананах, помидорах, рисе и кукурузе. Противопоказаны алкоголь, курение и кофеин. При их употреблении выработка гормона просто прекращается. Таким эффектом обладают также некоторые лекарства — бетаблокаторы, снотворные и противовоспалительные препараты.

алкоголь, курение и кофеин. При их употреблении выработка гормона просто прекращается. Таким эффектом обладают также некоторые лекарства — бетаблокаторы, снотворные и противовоспалительные препараты. Пищевые добавки. Мелатонин можно принимать в форме таблеток — он свободно продается в аптеке. Некоторые специалисты утверждают, что после 35 лет нужно восполнять нехватку мелатонина искусственно. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

5. Кортизол

Высокий уровень гормона стресса кортизола приводит к преждевременному старению. В зависимости от типа кожи негативное действие кортизола проявляется по-разному: серый цвет лица, сухость и шелушение, глубокие морщины или повышенная жирность и акне. Этот гормон разрушает волокна коллагена и делает кожу дряблой. Как снизить уровень кортизола и стресса? Пейте достаточно воды. Небольшое обезвоживание повышает уровень этого гормона. Даже такая мелочь, как стакан воды, поможет расслабиться.

Небольшое обезвоживание повышает уровень этого гормона. Даже такая мелочь, как стакан воды, поможет расслабиться. Пищевые добавки с родиолой розовой уменьшают уровень тревожности и заодно кортизола.

с родиолой розовой уменьшают уровень тревожности и заодно кортизола. Слушайте хорошую музыку. Музыкальная терапия снижает уровень стресса — так говорят ученые.

Музыкальная терапия снижает уровень стресса — так говорят ученые. Медитация буквально заставляет ваш организм понижать уровень кортизола без медицинских препаратов.

6. Инсулин

Инсулин повышает уровень глюкозы в крови, и, когда он выходит из-под контроля, на коже появляются ранние признаки старения. Высокий уровень сахара приводит к образованию морщин и провисанию кожи. Из-за глюкозы процесс, называемый гликацией (склеивание молекул сахара и белков), протекает быстрее, чем полагается по возрасту — коллаген и эластин разрушаются. Упругая кожа становится хрупкой и обезвоженной. Как защитить кожу от избытка сахара? Обратитесь к врачу , чтобы узнать свой уровень сахара. А после консультации со специалистом можно применять вспомогательные методы.

, чтобы узнать свой уровень сахара. А после консультации со специалистом можно применять вспомогательные методы. Косметика. Кремы и сыворотки с ретиноидами (витамин А и его производные) стимулируют выработку коллагена. В составе косметических средств должны быть витамины С и Е, а еще зеленый чай — они работают как антиоксиданты.

Кремы и сыворотки с ретиноидами (витамин А и его производные) стимулируют выработку коллагена. В составе косметических средств должны быть витамины С и Е, а еще зеленый чай — они работают как антиоксиданты. Используйте солнцезащитный крем каждый день. Даже зимой. Солнечные лучи разрушают волокна эластина и способствуют быстрому старению.

А вы следите за своим уровнем гормонов?