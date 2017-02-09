Как решить все ваши проблемы со сном при помощи науки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Более трети жизни мы проводим во сне. Наш отдых и здоровье всего организма напрямую зависят от того, в каком положении мы спим и что делаем перед тем, как забраться в мягкую, теплую кровать. AdMe.ru собрал для вас рекомендации целой армии специалистов о том, как правильно спать, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Болят плечи

При боли в плечах желательно не спать на боку, тем более на больной стороне. Также не стоит спать на животе, так как плечи сводятся в неправильном положении. Лучший вариант — сон на спине. Положите под голову тонкую подушку. Хорошо, если она будет ортопедическая. Вторую подушку обнимите, положив на живот. При этом ваши плечи будут находиться в правильном, стабильном положении. Но если вам не подходит сон на спине, можете спать на боку, противоположном больному плечу. Согните ноги и подожмите их слегка к груди. Между ног положите подушку. Саму руку нельзя подкладывать под голову, так как это создает неестественное положение плеча.

Болит спина

Начать следует со смены кровати — мягкий матрас не для вас. При боли в спине крайне важно сохранять естественный изгиб позвоночника. Самым действенным будет опять же сон на спине. Положите подушку под ноги, это восстановит изгиб позвоночника и снизит натяжение сухожилий. Можно положить небольшое скрученное полотенце под поясницу, что обеспечит дополнительную поддержку спины. Если вы привыкли спать на животе, подложите под область таза небольшую подушку, чтобы поясница не подавалась вперед и не прогибалась сверх меры. Для любителей спать на боку врачи советуют принять позу эмбриона. Подтяните ноги к животу, при этом спина дугообразно прогибается. Между ногами положите небольшую подушку — так вы не сможете поворачивать бедра и нагружать поясницу.

Боль в шее

Тут, как и при боли в спине, необходимо обеспечить удобное и правильное положение шеи. Лучший вариант — спать на спине, положив подушку под голову и под каждую руку. При боли в шее стоит особое внимание уделить именно подушке, выбрать ортопедическую, валикообразную. Если вы любите спать на боку, убедитесь, что ваша подушка не слишком высокая. Лучшая толщина — до 15 см. Идеальная подушка должна быть такой высоты, как ширина одного плеча, чтобы держать вашу шею в правильном положении. Если спите на животе, используйте ультратонкую подушку, а лучше вообще не спать на животе, поскольку в таком положении шея повернута набок.

Трудно уснуть

Конечно, будет сложно не дотрагиваться до телефона и не садиться за компьютер перед тем, как лечь спать, но вы должны. Это выход, если вы ворочаетесь несколько часов, перед тем как наконец уснуть. Свет от гаджетов сильно влияет на цикл сна и бодрствования. Также минимум за 6 часов до сна не употребляйте кофеин. И это не только кофе, но и кока-кола, энергетики, черный чай и шоколад. Делайте упражнения утром и вечером, это поможет привести все тело в тонус, разогнать кровь, и заснуть будет намного легче.

Прерывистый сон

Если вы часто просыпаетесь среди ночи, то помимо отказа от гаджетов перед сном избегайте употребление алкоголя. Алкоголь нарушает водный баланс организма и долгую фазу сна. Потому-то мы и просыпаемся посреди ночи. Кроме этого, проверьте, какая у вас в комнате температура. Для сна идеально 20–22 °С. Когда слишком жарко, спать трудно. Если слишком холодно, есть риск заболеть.

Трудно проснуться

От этой проблемы, казалось бы, страдают абсолютно все, но, как ни странно, ее довольно легко решить. Устанавливайте будильник в одно и то же время каждый день, даже по выходным. Ну и конечно, чтобы встать раньше, нужно раньше лечь спать, а это сделать бывает еще труднее.

Храп

При храпе не стоит спать на спине. В такой позе мягкие ткани глотки провисают, а язык западает, создавая препятствие току воздуха. Уделите внимание подушке. Слишком мягкая подушка приводит к запрокидыванию головы назад и усилению храпа. Приподнимите спинку кровати или используйте дополнительную подушку, чтобы устранить западание языка, а вместе с ним и храп. Спите на боку. Так голова находится в естественном положении, току воздуха ничего не мешает. Делайте гимнастику. Простые упражнения для мускулатуры языка и глотки помогут укрепить их и побороть храп.

Судороги

Судороги — это спазмы в мышцах, и по ночам они чаще всего бывают в ногах. Почти 80 % всех людей страдают от этой проблемы независимо от возраста. Судороги могут быть результатом болезней, проблем с нервной системой и нехватки микроэлементов. Поэтому если это происходят слишком часто, стоит обратиться к врачу. Но судороги случаются и у совершенно здоровых людей. Происходит это из-за физической нагрузки, переутомления мышц, стресса и сидячей работы. Избавиться от судорог помогут любые виды гимнастики, улучшающие растяжку и укрепляющие мышцы ног. Таким средством может быть, например, йога или массаж перед сном. Главное — помнить, что для достижения результата упражнения нужно выполнять систематически.

Другие проблемы

Причин возникновения других проблем со сном может быть множество: от перенапряжения и неудобной обуви до проблем с пищеварением и нервной системой. Поэтому чтобы с точностью определить причину и выбрать лечение, прежде всего стоит обратиться к специалисту. Если же здоровье в порядке, но неприятное ощущение остается, придерживаетесь общих рекомендаций.

Если вас часто мучает изжога в ночное время, то тут поможет сон на левом боку на приподнятой повыше подушке. Положение на левом боку защищает от попадания содержимого желудка обратно в пищевод, что предотвращает изжогу . Болят и ноют ноги по ночам? Во время сна кладите ноги повыше. Для этого подойдет валик из одеял или можно закинуть ноги на спинку кровати. Венозная кровь, скопившаяся за день, уйдет, и ногам станет легче. Также не забывайте о легком массаже стоп перед сном, откажитесь от крепкого чая и кофе минимум за 6 часов до того, как лечь спать.