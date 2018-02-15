Что нужно знать о «тихом инсульте» — третьей в мире причине внезапной смерти
По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает третье место по смертности среди других болезней и расстройств. Львиная доля инсультов приходится на так называемую «тихую» его форму.
Редакция AdMe.ru выяснила, что это за разновидность расстройства и как ее распознать.
Врачи выделяют 2 типа инсульта: геморрагический, или кровоизлияние, и ишемический — некроз (инфаркт) из-за закупорки сосуда.
Инфаркт мозга может появляться без четких симптомов и проходить незаметно. Поэтому его часто называют «тихим инсультом».
По медицинской статистике, на ишемический тип приходится до 80 % инсультов. Согласно данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, 37 % больных умирают. 31 % перенесших инсульт нуждаются в посторонней помощи для ухода за собой, а 20 % не могут самостоятельно ходить.
Что происходит при инсульте
Наиболее частая причина ишемического инсульта — тромб, отложения холестерина или спазм, перекрывающий ток крови в участке мозга. Ткани вокруг закупоренного сосуда отекают, а пространство в черепе ограничено. Повышается внутричерепное давление, возникает один из частых спутников «тихого инсульта» — головная боль.
От роста давления страдает весь мозг. Во время развития инсульта могут отказать руки и ноги, нарушаться координация движений и ориентация в пространстве, слух и речь. В ряде тяжелых случаев возникают галлюцинации.
Со временем кровь распределяется по соседним артериям и венам. Отек спадает, головная боль уходит. А нервная система медленно восстанавливается. Часть ее функций пропадает.
В легких случаях пропадает память о вчерашнем дне или событиях 10-летней давности. В тяжелых человек остается прикованным к кровати или инвалидному креслу.
Тем не менее при своевременном выявлении инфаркта мозга есть надежные способы снизить вред от расстройства.
Симптомы «тихого инсульта»
- Внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно на одной стороне тела.
- Спутанность сознания, проблемы с речью и пониманием.
- Проблемы с отображением в одном или обоих глазах.
- Трудности при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.
- Сильная головная боль, возникшая внезапно и без определенной причины.
Разницы в симптомах между геморрагическим и ишемическим инсультом может и не быть, а неправильное лечение убьет. Поэтому очень важно обратиться к врачам для установления точного диагноза.
Другие симптомы, при которых требуется внимание врача
- Головная боль до тошноты и потери ориентации в пространстве.
- Напряженность мышц затылка.
- Рвота.
- Потемнение в глазах, появление в поле зрения радужных искр или зерен, похожих на снег.
- Долгое удержание взгляда в одной точке без внешних причин.
Эти признаки могут указывать как на инсульт, так и на другие болезни.
Что делать при подозрении на «тихий инсульт»
- Попросите человека улыбнуться. Проверьте, не отвисает ли одна сторона лица или рта.
- Попросите поднять обе руки. Посмотрите, не опускается ли одна рука.
- Попросите повторить простое предложение, прочитать детский стишок. Проверьте, внятно ли человек произносит слова и правильно ли повторяет предложения.
Если он проявляет любой из этих симптомов, надо доставить его в больницу как можно быстрее. Оказание врачебной помощи в первый час после появления тревожных симптомов — основная мера успешного восстановления после инсульта.
Даже врачам порой сложно на месте выяснить причину внезапного ухудшения состояния. Если вы заметили у кого-то из близких или просто прохожего перечисленные признаки, вызовите скорую помощь и до ее приезда выполняйте указания диспетчера.