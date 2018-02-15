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По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает третье место по смертности среди других болезней и расстройств. Львиная доля инсультов приходится на так называемую «тихую» его форму.

Редакция AdMe.ru выяснила, что это за разновидность расстройства и как ее распознать.

По медицинской статистике , на ишемический тип приходится до 80 % инсультов. Согласно данным Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, 37 % больных умирают. 31 % перенесших инсульт нуждаются в посторонней помощи для ухода за собой, а 20 % не могут самостоятельно ходить.

Инфаркт мозга может появляться без четких симптомов и проходить незаметно . Поэтому его часто называют «тихим инсультом».

Что происходит при инсульте

Наиболее частая причина ишемического инсульта — тромб, отложения холестерина или спазм, перекрывающий ток крови в участке мозга. Ткани вокруг закупоренного сосуда отекают, а пространство в черепе ограничено. Повышается внутричерепное давление, возникает один из частых спутников «тихого инсульта» — головная боль.

От роста давления страдает весь мозг. Во время развития инсульта могут отказать руки и ноги, нарушаться координация движений и ориентация в пространстве, слух и речь. В ряде тяжелых случаев возникают галлюцинации.

Со временем кровь распределяется по соседним артериям и венам. Отек спадает, головная боль уходит. А нервная система медленно восстанавливается. Часть ее функций пропадает.

В легких случаях пропадает память о вчерашнем дне или событиях 10-летней давности. В тяжелых человек остается прикованным к кровати или инвалидному креслу.

Тем не менее при своевременном выявлении инфаркта мозга есть надежные способы снизить вред от расстройства.