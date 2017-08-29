Как распознать, какое именно насекомое вас укусило

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Мало кому в жизни удается избежать укусов насекомых. Летом эта проблема особенно актуальна. Иногда сложно определить, кто вас укусил. Ранка может болеть, чесаться, может появиться отек. Но не нужно паниковать. AdMe.ru создал небольшую шпаргалку, чтобы вы точно знали, какое насекомое на вас напало.

Комар

Комариные укусы выглядят как припухшие покраснения размером с небольшую ягоду. Чаще всего они расположены на открытых участках тела. Комары кусают там, где кожа наиболее тонкая и легче добраться до кровеносных сосудов. Кусая, они впрыскивают в ранку слюну вместе с антикоагулянтами, разжижающими кровь. Из-за них возникает отек тканей, покраснение и зуд.

Клещ

На нападение клеща организм реагирует красным пятном на месте укуса. Насекомое может долго находиться на жертве и увеличиваться в размерах, питаясь ее кровью. Самое плохое, что клещи заражают людей энцефалитом, боррелиозом и многими другими заболеваниями. Если после удаления насекомого круглое пятно на коже не прошло, а только увеличилось в размерах, скорее обратитесь к врачу.

Блохи

Укусы блох можно перепутать с аллергией или проделками комаров, потому что на коже появляются похожие красные припухлости. Но, в отличие от комаров, эти насекомые кусаются достаточно больно, укусы от них чешутся гораздо сильнее. Нападают блохи обычно на ноги и только спящего человека могут покусать в других местах. Одно насекомое может укусить человека несколько раз, поэтому часто расстояние между пятнами — 1–2 см. Блохи переносят множество опасных для человека болезней.

Пчела

В месте укуса пчелы может остаться ее жало, которое нужно аккуратно извлечь. Кожа обычно краснеет, появляется припухлость. Человек ощущает острую боль и жжение, а спустя какое-то время сильный зуд. Если аллергии нет, то на этом неприятности, которые придется испытать, заканчиваются. Если аллергия на яд пчел есть, то человек может начать задыхаться, и тут уж не обойтись без медицинской помощи.

Оса

Симптомы после нападения осы похожи на те, что возникают после атаки пчелы. На месте укуса появляются красная припухлость, острая боль и жжение, а затем нестерпимый зуд. На коже могут быть кровоизлияния. Оса может укусить человека несколько раз. Как и в случае с пчелой, важно, чтобы не было аллергии на яд насекомого, иначе может наступить анафилактический шок.

Шершень

На месте укуса шершня возникают покраснение и сильный отек тканей, могут появиться волдыри. Человек почувствует жгучую боль, еще более острую, чем при укусе осы. Так как шершни крупнее своих сородичей, их яд токсичней. В нем есть гистамин и ацетилхолин. Если после укуса шершня человек почувствует холод в конечностях, его уши и губы посинеют, станет трудно дышать, нужно срочно обратиться к врачу.

Муравей

Большинство муравьев не представляют опасности для человека. Но, например, красный огненный может доставить хлопот. На местах его укусов образуются пустулы — гнойнички, которые потом превратятся в рубцы. Яд муравьев содержит токсины, и у человека может возникнуть сильная аллергия или анафилактический шок. Укус более безобидного рыжего лесного муравья по виду напоминает укус комара. На коже появляется пятно розового цвета, которое потом будет чесаться. В момент укуса человек почувствует жжение, как будто кипяток попал на кожу.

Слепень

Слепень похож на большую мясистую муху. Но, в отличие от нее, может достаточно больно укусить человека и подкрепиться его кровью. Сначала на месте укуса можно заметить небольшое красное пятно более 1 мм в диаметре. Затем возникает отек и зуд. Слепни переносят различные заболевания вроде туляремии и сибирской язвы, но чаще нападают на скот, чем на людей.

Вошь

Если вы заметили мелкие красные точки, похожие на укусы комаров, в местах, где густо растут волосы, на голове, шее или за ушами — вас покусали головные или лобковые вши. Если такие точки есть на спине, животе, руках и ногах — это проделки бельевых вшей. Укусы находятся на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, а на месте укуса можно заметить след прокола кожи. Вши являются переносчиками опасных заболеваний, таких как окопная лихорадка и тиф.

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