Как определить, какое полушарие мозга у вас доминирует

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Еще в 1981 году ученые из СССР придумали тест, который позволяет с невероятной точностью определить доминирующее полушарие мозга человека. Разные полушария отвечают за разные действия, мышление и подход к решению задач. Зная, какое полушарие лучше развито, можно выбрать наиболее подходящую профессию или обьяснить свое странное, казалось бы, поведение в какой-либо ситуации. А родители могут определить навыки и таланты ребенка и в зависимости от этого решить, отдать его в шахматную секцию, например, или на рисование.

AdMe.ru предлагает вам пройти этот тест, а в конце расскажет несколько интересных фактов о вас.

Перед тем как начать, подготовьтесь

Возьмите 2 листа бумаги: на одном вы будете записывать результаты, а второй понадобится вам для выполнения некоторых пунктов. После прохождения каждого задания отмечайте результат, записывая его на бумаге. На весь тест у вас уйдет не более 7 минут.

1. Переплетите пальцы

Сложите руки вместе и переплетите пальцы. Большой палец какой руки оказался сверху? Если левой руки, то поставьте на листе букву «П», если правой руки — букву «Л». Тут нет ошибки. Каждое полушарие мозга управляет противоположной стороной тела, поэтому, если доминирует правая рука, то это левое полушарие, и наоборот.

2. Проба Розенбаха

Возьмите в руку карандаш и вытяните его перед глазами, как на картинке. Теперь посмотрите на кончик карандаша и «прицельтесь». Закройте сначала один глаз, затем другой. При закрытии какого глаза изображение смещается сильнее? Если при закрытии правого глаза изображение смещается сильнее, то поставьте на листе букву «Л», если левого — «П». Если изображение смещается одинаково, то поставьте «ноль».

3. Поза Наполеона

Встаньте и скрестите руки на груди, как на картинке. Кисть какой руки лежит сверху? Если кисть левой руки — ставьте «П», если правой — «Л».

4. Аплодисменты

Похлопайте в ладоши и обратите внимание на то, какая рука при этом оказалась у вас сверху. Если левая ладонь — ставьте букву «П», если правая — букву «Л».

5. Положите ногу на ногу

Присядьте, закинув ногу на ногу. Какая нога оказалась сверху? Если правая — поставьте букву «Л», если левая — букву «П».

6. Подмигните

Каким глазом вы подмигнули? Если правым — «Л», левым — «П».

7. Вращение

Встаньте на ноги и немного повращайтесь вокруг своей оси. В какую сторону вы вращались? Против часовой стрелки — «Л», по часовой — «П».

8. Штрихи

Возьмите второй листок. Теперь каждой рукой, не считая, нарисуйте в ряд несколько вертикальных штрихов. Затем посчитайте штрихи. Какой рукой вы нарисовали больше штрихов? Если левой рукой нарисовали больше, пишите букву «П», если правой — букву «Л». Если линий одинаковое количество, то пишите «ноль».

9. Окружность

Любой рукой нарисуйте окружность и завершите ее стрелкой. Если линия идет против часовой стрелки — поставьте «Л», по часовой — «П».

Пора вписать ваши данные в формулу. Не пугайтесь, это легко

Посчитайте количество букв «Л» и впишите это число в левую верхнюю часть формулы. Посчитайте буквы «П» и впишите число в правую часть формулы. Затем подсчитайте результат: Больше 30 % — полное доминирование левого полушария.

От 10 % до 30 % — неполное доминирование левого полушария.

От −10 % до +10 % — неполное доминирование правого полушария.

Больше −10 % — полное доминирование правого полушария.

Немного фактов о вас

В левом полушарии находится центр речи, поэтому «левополушарные» люди любят поговорить. Но левое полушарие способно понимать только буквальный смысл слов.

Зато правое полушарие отвечает за интонацию. «Правополушарные» люди говорят мало, но уделяют особое внимание интонации.

Правое полушарие чувствительно к юмору и понимает метафоры.

Левое полушарие не воспринимает музыку — за нее отвечает правое.

Опознание обычных человеческих лиц — функция правого полушария. Поэтому «левополушарные» люди могут не узнать вас на улице.

«Левополушарные» люди любят углубляться в детали, они скрупулезны.

Правое полушарие дает нам возможность мечтать и фантазировать. С помощью правого полушария мы можем сочинять различные истории.

«Правополушарные» сначала «схватывают» образ целиком, а потом выделяют детали.

«Левополушарные» сначала выделяют детали, а по деталям формируют представление о предмете в целом.

Правое полушарие хорошо запоминает эмоции, чувства, личный опыт.

Левое полушарие запоминает логические связи, графики и системы.