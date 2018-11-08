10 популярных разводов в сети: проверьте, надежно ли вы защищены от мошенников в интернете

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«Мама, кинь 100 рублей на счет» уже не модно. Как и волшебные письма от нигерийских миллиардеров-сирот, которым некому отдавать свои сбережения, кроме вас. Теперь злоумышленники используют другие схемы, более сложные и изощренные. Ежегодно от интернет-мошенничества страдают миллионы человек, теряя значительные суммы, и нельзя сказать, что большинство из них были необразованными чайниками в интернете.

AdMe.ru предостерегает читателей от современных схем мошенничества и рассказывает, как не потерять свои реальные деньги в виртуальном мире.

1. Бесплатная пробная версия

Как это работает. Вам приходит “уникальное предложение” о приобретении геля для отбеливания зубов или фитнес-марафона онлайн длительностью 2 недели. Все, что вам нужно, – заплатить за оформление покупки и создания учетной записи 1–2 тыс. руб. Где подвох. Мелким шрифтом написано о том, что после бесплатных 2 недель вы будете обязаны платить в 3 раза больше ежемесячно. Что делать. Читайте все условия предложений, которые вам поступают, и не доверяйте чудесным “преображениям” на фотографиях: чаще всего это фотошоп. Ищите отзывы. Вычислить фикцию несложно: проверьте, где еще появлялась картинка, воспользовавшись поиском Google или TinEye. Если белозубая красотка фигурирует на множестве ресурсов, то насчет правдивости рекламы стоит задуматься.

2. "Злой двойник"

Как это работает. Вы пьете кофе в зале ожидания аэропорта и решили подключиться к локальной сети wi-fi. Вам это удается, ничего не кажется подозрительным, все довольны. Где подвох. Кроме вас, доволен еще и злоумышленник, "клонировавший" сеть. Находясь недалеко от вас, например с ноутбуком и сетевым адаптером, он создает точку доступа и получает на руки ваши конфиденциальные данные, включая логины и пароли. Он может перенаправить вас на фишинговый или вредоносный сайт, просматривать содержимое файлов, которые вы скачиваете. Что делать. Проверьте, не включено ли на вашем гаджете автоматическое подключение к неизвестным сетям, настройте эту опцию. Старайтесь не подключаться к бесплатному соединению и тем более не расплачивайтесь банковской картой, если подключились.

3. Вы выиграли автомобиль, телефон и фотоаппарат

Как это работает. Вы получаете сообщение, что вы случайным образом оказались победителем и для получения приза вам нужно перейти по ссылке. Где подвох. Ваш адрес попадает под раздачу спама, который вы теперь будете получать. Что делать. Не переходите по внешним ссылкам, даже если предмет обсуждения кажется слишком привлекательным. Ведь если вы не участвовали ни в каких розыгрышах, то и не могли выиграть. В почтовом ящике наведите курсор на адресата. Если адрес вызывает подозрения, то отправляйте письмо прямиком в спам. При получении сообщения в социальных сетях откройте профиль этого человека. Спамеры или боты обычно имеют миллионы подписок и очень маленькое количество подписчиков.

4. Фишинг

Как это работает. Вы получаете письмо из вашего банка или крупного сервиса вроде Google, Yahoo, PayPal с пугающей информацией о том, что ваш аккаунт был заморожен и вам нужно перейти по ссылке, чтобы решить проблему. Где подвох. Перейдя по ссылке, вы попадете на сайт-двойник вашего банка или крупного сервиса и, регистрируясь, оставляете свою конфиденциальную информацию в сети злоумышленников. Что делать. Ежегодно от данного вида мошенничества страдают миллионы людей, и обезопаситься от фишеров можно, лишь игнорируя эти ссылки. Просто наберите в строке браузера адрес банка или сервиса, который якобы пишет вам, и вы обнаружите, что с вашим аккаунтом все в порядке. Банки и крупные организации никогда не призывают распространять в интернете конфиденциальную информацию. Для этого они попросят вас явиться лично. Для спокойствия позвоните в банк или техподдержку сервиса, откуда было направлено сообщение, и уточните, делали ли они какую-то рассылку.

5. Вам угрожают физической расправой

Как это работает. Вам приходит письмо (или СМС-сообщение) с предупреждением о том, что вас заказали или планируют похитить, плеснуть в лицо кислотой и тому подобное. Жертвой может стать кто угодно, вплоть до членов вашей семьи и детей (мошенники даже могут знать, как их зовут и какой детский сад или школу они посещают). Но, разумеется, вы можете спастись, если оперативно отправите некую сумму денег. В чем подвох. Естественно, никакой жертвы не будет. В конце концов, злоумышленники и киллеры никогда не общаются по переписке в интернете. Что делать. Игнорировать. И впредь не распространять свои личные данные, не выкладывать фотографии и сведения о своей жизни, которые могут привлечь мошенников.

6. Работа для фрилансеров

Как это работает. Вы получаете заказ или оставляете заявку работодателям на проверенных сайтах типа "Фрилансер" или "Веблансер", проходите собеседование и выполняете тестовое задание. В чем подвох. Некоторые работодатели не хотят нанимать человека и платить ему в принципе, довольствуясь только тестовыми заданиями. Что делать. К сожалению, на 100 % от недобросовестных работодателей себя не обезопасить. Но запомните: никогда не выполняйте объемных работ без предоплаты, проверяйте в интернете реальность компании, с которой собираетесь сотрудничать, и отзывы сотрудников. И в особенности не верьте и не переходите по ссылкам, которые предлагают заработать вам крупные суммы денег, не прилагая никаких усилий.

7. Работа на дому

Как это работает. Немного отличается от предыдущего пункта. Вы идете по объявлению, в котором предлагается делать дома свечки, варить мыло, вышивать крестиком. И вам предоставят заказы. В чем подвох. Нужно заплатить за оборудование, которое вам не пришлют, или пройти дорогостоящее обучение. Что делать. Не верить в легкие способы заработать деньги и не платить тому, кто должен платить вам.

8. Сайты-копии

Как это работает. Вы по ошибке заходите на сайт типа goggle.com или microssoft.com, вводите логин и пароль. В чем подвох. Это будет сайт-двойник, и вы, не сразу заметив подмену, передадите свои данные мошенникам. Что делать. Убедитесь, что вы зашли на нужный вам ресурс, вводя персональные данные. А также что в адресной строке указано, что данный сайт имеет https-расширение.

9. Фейковое заражение компьютера

Как это работает. Вы серфите в интернете - и вдруг всплывающее окошко показывает, что ваш компьютер находится под угрозой и необходимо срочно очистить его от вирусов. Вы начинаете установку программ, скорее всего, они сами окажутся вирусом или будут платными. В чем подвох. Вместо антивируса вы можете установить шпионскую программу. Что делать. Microsoft, к примеру, рассказывает, что подобные случаи - не редкость, и призывает: не верить звонкам и сообщениям об угрозе заражения;

не разрешать незнакомцам дистанционно управлять компьютером;

никому не давать данные своих банковских карт;

закрыть окно и позвонить в службу поддержки.

10. Псевдоблаготворительность

Как это работает. Множество сообщений или сайтов с миссией помочь детям-инвалидам, жертвам стихийных бедствий и прочим вызывают в нас жалость и желание перечислить средства. В чем подвох. Средства не дойдут до адресата. Что делать. Перечислять деньги напрямую через благотворительные фонды или проверять документы, не боясь при этом осуждения.

Что никогда не должно попасть в интернет

Фотографии посадочных талонов: хакеры могут вычислить ваши персональные данные.

хакеры могут вычислить ваши персональные данные. Фотографии банковских карт , даже если не виден номер: для аферы достаточно названия банка.

, даже если не виден номер: для аферы достаточно названия банка. Радостные статусы о выигрыше в лотерее / получении крупной суммы в подарок.

в лотерее / получении крупной суммы в подарок. Старайтесь не вести корпоративную переписку в соцсетях: это может разрушить вашу карьеру.

в соцсетях: это может разрушить вашу карьеру. Бирочки или выписка из роддома с датой рождения вашего ребенка, свидетельство о рождении.

с датой рождения вашего ребенка, свидетельство о рождении. Фотографии детей.

Результаты вашего труда (картины, музыка, тексты и др.) без копирайта.

Политические карикатуры.