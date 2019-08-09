Как неправильный прикус влияет на нашу внешность и самочувствие

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Плохой прикус — это не только некрасивая улыбка, но и угроза здоровью человека в целом. В особо запущенных случаях может пострадать не только челюсть, но и пищеварительная, дыхательная и даже сердечно-сосудистая система организма. Кроме того, неудачное протезирование или криво расположенные зубы способны изменить черты лица и стать причиной неуверенности в себе.

AdMe.ru решил разобраться, к каким последствиям может привести неправильный прикус и нужно ли посещать ортодонта во взрослом возрасте. Результаты оказались впечатляющими.

1. Асимметрия лица

Небольшая асимметрия лицо не портит и даже придает ему оригинальности. Но в случае неправильной окклюзии (прикуса) может сформироваться сильная асимметрия нижней или верхней части лица. Ранняя потеря молочного зуба или недостаток зубов у взрослого также могут привести к тому, что один угол рта будет выше другого или линия глаз будет смещенной. В легком варианте такая особенность встречается даже у знаменитостей. Если проблему недостающего зуба или неправильного прикуса не решить вовремя, то с уже образовавшейся асимметрией не всегда могут справиться даже квалифицированные стоматологи.

2. Искривление позвоночника и нарушение баланса тела

Если зубы плохо смыкаются, это может ухудшить осанку и даже частично повлиять на двигательную активность человека. В первую очередь это касается тех, кто подолгу ведет малоподвижный образ жизни. Влияние неправильной окклюзии на контроль над телом и осанкой наиболее заметно, когда человек чувствует себя уставшим.

3. Выступающие верхние зубы или тяжелый подбородок

Всего бывает 3 вида неправильного прикуса. Класс I: моляры (6-й, 7-й и 8-й жевательные зубы) при этом прикусе смыкаются нормально, но остальные зубы слишком скучены, неровно растут, чрезмерно или недостаточно прорезаны.

Класс II: первые моляры верхней и нижней челюсти не совпадают друг с другом, а верхняя челюсть выступает над нижней.

Класс III: жевательные зубы также нормально не смыкаются, а нижняя челюсть выступает вперед. Таким образом, при неправильном прикусе 2-го класса у человека верхние зубы выпирают вперед, а в случае аномального прикуса 3-го класса у него появляется массивный, выступающий вперед подбородок.

4. Щелканье челюстью и боль в суставе

Малокклюзия (неправильный прикус) также может привести к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). При этом появляется боль в суставе, щелчки или треск. Эти звуки обычно возникают во время движения челюсти. Хотя дисфункция ВНЧС и не требует серьезного лечения, она легко может перейти в хроническую форму.

5. Головная боль

Если зубы плохо смыкаются, человек вынужден прикладывать дополнительные усилия для пережевывания пищи. Иногда из-за этого возникает боль в мышцах челюсти, которая отдается в височную область. Боль может проявляться не только во время приема пищи: если задние зубы мешают нормальным движениям челюсти, то ее мышцы становятся постоянно напряженными и гиперактивными. И в области висков часто возникают неприятные ощущения. Их называют головными болями напряжения. В довольно редких случаях головная боль может возникать после неудачного протезирования, когда челюсти недостаточно смыкаются. Эксперимент: чтобы проверить, возникают ли у вас головная боль из-за неправильного строения зубов, сильно сожмите зубы. Если неприятные ощущения усилятся, вам не помешает сходить к ортодонту.

6. Риск повредить зубы

Если поверхности зубов мешают движению челюсти, то эмаль начинает стираться, делая зубы беззащитными перед бактериями. Пережевывая пищу, вы рискуете отколоть край зуба или расколоть его пополам. Сила, с которой мы сжимаем челюсти во время жевания, обычно составляет 10 кг на кв. см, но у некоторых людей может быть раз в 7 больше. Так что травмировать плохо «подходящие» друг другу зубы проще, чем мы думаем.

7. Нарушение контура лица и преждевременное старение

Черепно-лицевой рост не заканчивается в детстве и юности. Небольшие изменения, как утверждают стоматологи, происходят и в более поздние годы. В результате неправильного прикуса может нарушаться контур лица, меняться форма щек, могут опускаться уголки губ. Кстати, наличие или отсутствие зубов мудрости также способны влиять на прикус. Многие знаменитости специально удаляют эти зубы, чтобы сделать скулы более выразительными. Однако, как уверяют стоматологи, лицо в этом случае худеет редко. Нарушение овала лица может, в свою очередь, приводить к появлению преждевременных морщин. Причем те могут быть более выраженными лишь на левой или только на правой половине лица.

8. Плохое пищеварение

В случае малокклюзии мы недостаточно эффективно пережевываем пищу, из-за чего часть полезных веществ не усваивается организмом. Еда поступает в организм кусками, так что могут возникать проблемы с пищеварением: кислотный рефлюкс, вздутие живота, метеоризм, спазмы. А поскольку неровные зубы сложнее вычистить, на них накапливается больше бактерий, которые поступают со слюной в желудочно-кишечный тракт.

9. Нечеткая дикция

Исследования показали, что люди с нарушениями прикуса испытывают больше трудностей с произнесением звуков. Узкая верхняя челюсть и высокое нёбо усложняют передачу некоторых согласных, а неправильно расположенные резцы делают речь невнятной. В некоторых случаях неудачное протезирование также может нарушить дикцию.

10. Нарушение дыхания и работы сердца

Если нарушения развития челюстей были заложены еще до рождения ребенка, то неправильный прикус может приводить к другим неприятным последствиям: скрежету зубов, спазмам жевательных мышц, нарушению дыхания во сне, обструктивным заболеваниям легких и даже к заболеваниям иммунной системы. Исследователи также выявили связь между неправильной окклюзией 1-го и 2-го классов и близорукостью. Сильно выраженные нарушения прикуса могут способствовать болезням сердца и гипертонии. Это подтвердилось следующим опытом: когда пациенты с нарушением прикуса надели окклюзионные шины (накладки, которые позволяют зубам правильно смыкаться), то их артериальное давление снизилось.

11. Повышенная чувствительность зубов

Если челюсти в одном из участков плохо смыкаются и человек прикладывает дополнительные усилия при жевании, это заставляет кость вокруг соответствующего зуба расти, а сам зуб — изгибаться относительно вертикальной оси. В результате возникает микроскопическое отщепление у десны и формируется полость в зубе. Это явление называется абфракцией. Из-за этих повреждений дентин (твердая часть зуба) подвергается воздействию раздражителей, а зубы становятся чувствительными к перепаду температуры, к сладкому и кислому, а также к прикосновениям зубной щетки.