Как научиться печатать на клавиатуре быстро и без ошибок

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Сегодня осталось немного профессий, в которых не требуется владение компьютером. При этом без освоения техники быстрой печати ни о каком уверенном пользовании ПК не может быть и речи. Энтузиасты подсчитали: способ слепого набора текста позволяет экономить в среднем 3 рабочих недели в году. Вам приходилось задумываться, насколько быстро вы умеете нажимать на клавиши? Обычный офисный работник развивает скорость до 200 знаков в минуту. Однако можно немного потренироваться, и вы сумеете добиться результата 300–400 знаков в минуту, что и даст обещанную экономию времени.

AdMe.ru заботится о своих читателях и постоянно ищет способы облегчить их жизнь. На этот раз мы разобрались в том, какими трюками пользуются стенографистки, чтобы набирать по 500+ знаков в минуту. Оказалось, освоить эти навыки может любой человек.

Скорость и точность печати зависят от типа клавиатуры

Мы рассмотрим преимущества и недостатки 3 самых популярных видов клавиатур. Механическая.

Плюсы: при нажатии на кнопку срабатывает быстрее, служит дольше. К тому же по механической клавиатуре не нужно сильно стучать: срабатывание клавиши происходит быстрее, чем вы успеваете нажать на нее до конца.

Минусы: высокая цена и громкое клацанье.

при нажатии на кнопку срабатывает быстрее, служит дольше. К тому же по механической клавиатуре не нужно сильно стучать: срабатывание клавиши происходит быстрее, чем вы успеваете нажать на нее до конца. высокая цена и громкое клацанье. Мембранная.

Плюсы: такой клавиатуре не страшны крошки и пыль; цена в несколько раз ниже, чем у механического собрата.

Минусы: отсутствует отклик от нажатия, давить на кнопки приходится сильнее.

такой клавиатуре не страшны крошки и пыль; цена в несколько раз ниже, чем у механического собрата. отсутствует отклик от нажатия, давить на кнопки приходится сильнее. Мембранно-механическая.

Собрала лучшие качества обоих видов: относительно невысокая цена и быстрый отклик на касание. Такие клавиатуры устанавливают у современных ноутбуков. Если вы решили прокачать скорость набора текста или целыми днями в офисе только и делаете, что стучите по кнопкам, стоит обратить внимание на механическую клавиатуру. Совет: для увеличения скорости печати установите клавиатуру под наклоном. Для этого у клавиатур есть специальные ножки на задней панели, а для ноутбука существуют подставки, которые придадут правильный угол наклона для эргономичной печати.

Правильное положение рук сокращает время набора текста

Самый популярный способ быстрого набора текста — метод слепой печати, или 10-пальцевый метод. Его 130 лет назад придумал стенографист из США Франк Макгуррин. Фишка способа заключается в том, что пользователь набирает текст, не глядя на клавиатуру, и заучивает расположение клавиш наизусть. Для начала следует выучить правильное расположение рук на клавиатуре и узнать, где находится домашняя строка. Домашняя строка — это исходная позиция, на которой должны находиться ваши руки. Строка начинается с клавиши Caps Lock. Указательные пальцы должны располагаться на кнопках А (левая рука) и О (правая). Если вы приглядитесь к своей клавиатуре, то обнаружите на кнопках маленькие выпуклости. Производители придумали их для облегчения труда людей, которым приходится много печатать. Совет: не позволяйте рукам «болтаться». Четкая позиция позволяет экономить кучу времени.

Чем лучше натренирована ваша память, тем быстрее вы печатаете

10-пальцевый метод подразумевает, что для печати вы пользуетесь всеми пальцами обеих рук. Причем каждый палец отвечает за свою область. Адепты способа предлагают выучить клавиши наизусть. Вот пара способов, которые помогут: 1. Дедовский — приклеить к пальцам полоски бумаги с буквами.

2. Современный. С помощью онлайн-тренажеров: Русский язык: Ratatype, Скорописание, Stamina-online.

Украинский язык: Ratatype.

Английский язык: Rapidtyping, Speedtypingonline. Совет № 1: не стоит ожидать высокой скорости печати до тех пор, пока вы не запомните расположение букв. Отвлекаясь на подсматривание, вы теряете львиную долю времени. Совет № 2: недавние исследования доказали, что у 10-пальцевого метода не так много преимуществ перед другими и обычный человек, который привык печатать 8 пальцами, может опередить опытную стенографистку. Все зависит от ваших физических данных и скорости реакции.

Неудобная поза за столом может испортить все дело

Правильная посадка убережет вас от проблем со спиной и увеличит продуктивность работы. Плохо: держать ноутбук на коленях, наклоняться к монитору (в случае если работаете за столом), сползать со стула.

держать ноутбук на коленях, наклоняться к монитору (в случае если работаете за столом), сползать со стула. Хорошо: монитор расположен на расстоянии 45–70 см от глаз, запястья находятся на одном уровне с клавиатурой, спина прямая, а плечи расслаблены. Под ноги можно положить валик или отрегулировать кресло таким образом, чтобы стопы не затекали.

Потребность смотреть на клавиатуру тормозит освоение навыков быстрой печати

Но от нее можно избавиться следующими способами: Закрыв глаза, произносите слова, которые печатаете, вслух.

Раз в день пишите под диктовку (можно записывать диалоги из фильмов или тексты песен).

Ищите ошибки на экране монитора, а не на клавиатуре.

После каждого нажатия возвращайте пальцы в исходное положение — на домашнюю строку, о которой мы говорили выше.

Существуют причины, которые мешают вам быстро набирать текст на клавиатуре

В обучении скоростному набору текста случаются ошибки, которым подвержены многие пользователи. Вот что мешает вам стать богом скоропечатания: Исправляете ошибки в процессе набора текста. Вычитывать текст нужно уже после того, как вы набрали его полностью.

Вы сильно стучите по клавишам. Чем больше усилий вы прикладываете, тем больше тратите времени на набор текста.

Начинаете торопиться. Навык скоростного набора приходит с опытом. По словам преподавателей компьютерной грамотности, на обучение уйдет не один десяток часов. Совет: если вы постоянно совершаете одну и ту же ошибку, чаще делайте перерывы в работе. Из-за сильного напряжения мышцы сводит и вы нечаянно попадаете не на те кнопки.

Бонус: нетрадиционные способы обучения

Обучение иногда может быть скучным и монотонным. Мы припасли несколько методов, которые помогут разнообразить процесс получения новых навыков. Вы и сами не заметите, как станете печатать быстрее. Набирайте панграммы — короткие тексты, которые содержат все буквы алфавита. Например:

Съешь же ещё этих мягких французских булок да выпей чаю. Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства. В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр! Шеф взъярён тчк щипцы с эхом гудбай Жюль. Wikipedia

Переписывайтесь в чатах и общайтесь на форумах (только не в рабочее время, конечно).

Играйте в онлайн-QWERTY-войны. Здесь вариант на русском языке, а здесь — на английском.

Заведите личный блог. Это отличный способ попрактиковаться и весело провести время.

Слушайте музыку за работой. Инструментальные композиции без вокала помогают поддерживать высокий темп печатания.

В 1946 году стенографистка Стелла Паджунас установила абсолютный рекорд по скорости набора текста. На печатной машинке IBM она «настучала» целых 1 080 знаков за минуту (это чуть больше половины листа А4). А с какой скоростью печатаете вы?