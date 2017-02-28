Как найти человека с помощью интернета?

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Люди оставляют много следов в интернете, и, зная пару техник и принципы социальной инженерии, можно узнать много нового о человеке. Именно так работают супершпионы и русские хакеры в голливудских фильмах. AdMe.ru рассказывает о способах, которые приведут вас практически к любому человеку.

Перед тем как приступать к поискам, определим, какая информация у нас есть. Пригодится все, что попадает в этот список: контакты (телефон, e-mail, ник в интернете, адрес проживания и работы);

фотографии (любые фотографии в цифровом виде);

интересы и привычки, хобби и увлечения;

круг общения (близкие родственники, коллеги и друзья);

документы (номер паспорта, ИНН, водительские права);

биография (примерное понимание, где и как жил человек);

жизнь в интернете (профили, аккаунты).

Много интересного можно узнать с помощью обычного поисковика. Просто введите один из этих запросов в поле поиска: имя + фамилия (в том числе на латинице);

имя + фамилия с датой рождения;

e-mail человека;

ник в интернете, которым пользуется человек;

фамилия на латинице или ник для определения рабочей почты человека;

имя + фамилия + место работы;

имя + фамилия + «контакты».

Хитрость № 1 Попробуйте специальные операторы поиска для Google, чтобы сузить поиск. Здесь подробнее об уточнении поисковых запросов и использовании операторов поиска. Например, оператор «-» исключает слово из поиска, как на примере ниже.

Хитрость № 2 Если нужный человек живет в другой стране, меняйте язык и регион при поиске.

Поиск по картинке

С помощью Google вы можете определить первоисточник фотографии. Например, чтобы узнать ссылку на профиль человека в социальной сети.

Другая особенность Google — анализ и сравнение изображения с теми, что уже есть в базе. Например, если взять изображение места из инстаграма человека и загрузить в Google, есть вероятность, что поисковик поймет, где было сделано фото.

Используйте специальный оператор для поиска по мобильному телефону. «Яндекс» обнаружит сайты и форумы, где данный телефон был указан как контактный.

Другой оператор поможет найти информацию о человеке, если известны его имя, фамилия и дата рождения.

Для поиска выберите основным языком в Facebook английский. Тогда функционал для фильтрации результатов поиска будет шире. Попробуйте следующие запросы: имя + фамилия (в том числе на латинице);

имена и фамилии близких друзей и родственников;

название компании, где человек работает.

Хитрость № 1 Если вам известно, где человек часто проводит время, попробуйте поискать названия этих мест: парки, кафе, бары. По геометкам можно наткнуться на профиль нужного человека. Этот же принцип удобно использовать в инстаграме при поиске по геолокациям.

Хитрость № 2 Если вы знаете мобильный номер или e-mail человека, то используйте его на странице восстановления доступа к аккаунту. Facebook сам покажет вам страницу, к которой привязан адрес (если он использован для регистрации).

Хитрость № 3 Даже если человек прячет свой аккаунт в социальных сетях от поиска, он может «засветиться». Например, оставив комментарий под фотографией на странице своей компании, особенно если компания маленькая.

Как понять, что вы столкнулись с мошенником? К вам в друзья добавляется человек, в профиле которого мало информации и фотографий, но при этом он весьма общителен.

Ваш новый знакомый проявляет интерес к определенным темам (например, часто расспрашивает о подробностях работы или интересуется, как часто вы отсутствуете дома).

У вас с новым знакомым невероятно много общего, хотя вы только познакомились и он сам вас нашел.

Ваш новый знакомый с удовольствием слушает вас, расспрашивает, но ничего не говорит о себе, своих знакомых и семье.

У вас много общих друзей, но никто из них не знает этого человека.