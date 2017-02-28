Как найти человека с помощью интернета?
Люди оставляют много следов в интернете, и, зная пару техник и принципы социальной инженерии, можно узнать много нового о человеке. Именно так работают супершпионы и русские хакеры в голливудских фильмах.
AdMe.ru рассказывает о способах, которые приведут вас практически к любому человеку.
Перед тем как приступать к поискам, определим, какая информация у нас есть. Пригодится все, что попадает в этот список:
- контакты (телефон, e-mail, ник в интернете, адрес проживания и работы);
- фотографии (любые фотографии в цифровом виде);
- интересы и привычки, хобби и увлечения;
- круг общения (близкие родственники, коллеги и друзья);
- документы (номер паспорта, ИНН, водительские права);
- биография (примерное понимание, где и как жил человек);
- жизнь в интернете (профили, аккаунты).
Много интересного можно узнать с помощью обычного поисковика. Просто введите один из этих запросов в поле поиска:
- имя + фамилия (в том числе на латинице);
- имя + фамилия с датой рождения;
- e-mail человека;
- ник в интернете, которым пользуется человек;
- фамилия на латинице или ник для определения рабочей почты человека;
- имя + фамилия + место работы;
- имя + фамилия + «контакты».
Хитрость № 1
Попробуйте специальные операторы поиска для Google, чтобы сузить поиск. Здесь подробнее об уточнении поисковых запросов и использовании операторов поиска. Например, оператор «-» исключает слово из поиска, как на примере ниже.
Поиск по картинке
С помощью Google вы можете определить первоисточник фотографии. Например, чтобы узнать ссылку на профиль человека в социальной сети.
Другая особенность Google — анализ и сравнение изображения с теми, что уже есть в базе. Например, если взять изображение места из инстаграма человека и загрузить в Google, есть вероятность, что поисковик поймет, где было сделано фото.
Используйте специальный оператор для поиска по мобильному телефону. «Яндекс» обнаружит сайты и форумы, где данный телефон был указан как контактный.
Другой оператор поможет найти информацию о человеке, если известны его имя, фамилия и дата рождения.
Для поиска выберите основным языком в Facebook английский. Тогда функционал для фильтрации результатов поиска будет шире. Попробуйте следующие запросы:
- имя + фамилия (в том числе на латинице);
- имена и фамилии близких друзей и родственников;
- название компании, где человек работает.
Хитрость № 1
Если вам известно, где человек часто проводит время, попробуйте поискать названия этих мест: парки, кафе, бары. По геометкам можно наткнуться на профиль нужного человека. Этот же принцип удобно использовать в инстаграме при поиске по геолокациям.
Хитрость № 2
Если вы знаете мобильный номер или e-mail человека, то используйте его на странице восстановления доступа к аккаунту. Facebook сам покажет вам страницу, к которой привязан адрес (если он использован для регистрации).
Хитрость № 3
Даже если человек прячет свой аккаунт в социальных сетях от поиска, он может «засветиться». Например, оставив комментарий под фотографией на странице своей компании, особенно если компания маленькая.
Существует несколько способов, благодаря которым можно получить доступ к информации о человеке:
- поиск людей в базах данных различных городов России и СНГ по адресу, фамилии, номеру телефона;
- база данных судебных приставов в России;
- поиск ника по базе данных социальных сетей;
- «машина времени» для поиска по сайтам (помогает находить информацию на сайтах и страницах, которые изменены или больше не существуют);
- анализ и поиск людей по фотографиям, размещенным по всему интернету;
- наличие актуального фото авиабилета, где видны данные по пассажиру и билету;
- психологические приемы — в 90 % случаев люди сами открывают все секреты. Достаточно иметь, например, ссылку на профиль в Facebook. Большинство людей быстро раскрываются симпатичным общительным незнакомцам.
Как понять, что вы столкнулись с мошенником?
- К вам в друзья добавляется человек, в профиле которого мало информации и фотографий, но при этом он весьма общителен.
- Ваш новый знакомый проявляет интерес к определенным темам (например, часто расспрашивает о подробностях работы или интересуется, как часто вы отсутствуете дома).
- У вас с новым знакомым невероятно много общего, хотя вы только познакомились и он сам вас нашел.
- Ваш новый знакомый с удовольствием слушает вас, расспрашивает, но ничего не говорит о себе, своих знакомых и семье.
- У вас много общих друзей, но никто из них не знает этого человека.
Фото на превью bbc.co.uk
По материалам habrahabr.ru