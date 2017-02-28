Как найти человека с помощью интернета?

Люди оставляют много следов в интернете, и, зная пару техник и принципы социальной инженерии, можно узнать много нового о человеке. Именно так работают супершпионы и русские хакеры в голливудских фильмах.

AdMe.ru рассказывает о способах, которые приведут вас практически к любому человеку.

Перед тем как приступать к поискам, определим, какая информация у нас есть. Пригодится все, что попадает в этот список:

  • контакты (телефон, e-mail, ник в интернете, адрес проживания и работы);
  • фотографии (любые фотографии в цифровом виде);
  • интересы и привычки, хобби и увлечения;
  • круг общения (близкие родственники, коллеги и друзья);
  • документы (номер паспорта, ИНН, водительские права);
  • биография (примерное понимание, где и как жил человек);
  • жизнь в интернете (профили, аккаунты).

Много интересного можно узнать с помощью обычного поисковика. Просто введите один из этих запросов в поле поиска:

  • имя + фамилия (в том числе на латинице);
  • имя + фамилия с датой рождения;
  • e-mail человека;
  • ник в интернете, которым пользуется человек;
  • фамилия на латинице или ник для определения рабочей почты человека;
  • имя + фамилия + место работы;
  • имя + фамилия + «контакты».

Хитрость № 1

Попробуйте специальные операторы поиска для Google, чтобы сузить поиск. Здесь подробнее об уточнении поисковых запросов и использовании операторов поиска. Например, оператор «-» исключает слово из поиска, как на примере ниже.

Хитрость № 2

Если нужный человек живет в другой стране, меняйте язык и регион при поиске.

Поиск по картинке

С помощью Google вы можете определить первоисточник фотографии. Например, чтобы узнать ссылку на профиль человека в социальной сети.

Другая особенность Google — анализ и сравнение изображения с теми, что уже есть в базе. Например, если взять изображение места из инстаграма человека и загрузить в Google, есть вероятность, что поисковик поймет, где было сделано фото.

Используйте специальный оператор для поиска по мобильному телефону. «Яндекс» обнаружит сайты и форумы, где данный телефон был указан как контактный.

Другой оператор поможет найти информацию о человеке, если известны его имя, фамилия и дата рождения.

Для поиска выберите основным языком в Facebook английский. Тогда функционал для фильтрации результатов поиска будет шире. Попробуйте следующие запросы:

  • имя + фамилия (в том числе на латинице);
  • имена и фамилии близких друзей и родственников;
  • название компании, где человек работает.

Хитрость № 1

Если вам известно, где человек часто проводит время, попробуйте поискать названия этих мест: парки, кафе, бары. По геометкам можно наткнуться на профиль нужного человека. Этот же принцип удобно использовать в инстаграме при поиске по геолокациям.

Хитрость № 2

Если вы знаете мобильный номер или e-mail человека, то используйте его на странице восстановления доступа к аккаунту. Facebook сам покажет вам страницу, к которой привязан адрес (если он использован для регистрации).

Хитрость № 3

Даже если человек прячет свой аккаунт в социальных сетях от поиска, он может «засветиться». Например, оставив комментарий под фотографией на странице своей компании, особенно если компания маленькая.

Существует несколько способов, благодаря которым можно получить доступ к информации о человеке:

Как понять, что вы столкнулись с мошенником?

  • К вам в друзья добавляется человек, в профиле которого мало информации и фотографий, но при этом он весьма общителен.
  • Ваш новый знакомый проявляет интерес к определенным темам (например, часто расспрашивает о подробностях работы или интересуется, как часто вы отсутствуете дома).
  • У вас с новым знакомым невероятно много общего, хотя вы только познакомились и он сам вас нашел.
  • Ваш новый знакомый с удовольствием слушает вас, расспрашивает, но ничего не говорит о себе, своих знакомых и семье.
  • У вас много общих друзей, но никто из них не знает этого человека.

Фото на превью bbc.co.uk
По материалам habrahabr.ru

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  • 28 февраля 2017
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