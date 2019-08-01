Как меняется калорийность продуктов в зависимости от способа приготовления

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Не стоит доверять показателям энергетической ценности продукта. Ведь важное значение имеет еще и то, как вы собираетесь его готовить. Например, картофель становится более калорийным после тепловой обработки, питательность макарон уменьшается после варки, а говядину легко можно включить в диетическое меню, если правильно ее запечь.

AdMe.ru изучил, сколько килокалорий содержится в 100 г продуктов, приготовленных разными способами, и узнал, всегда ли питательность блюда связана с его пользой для здоровья.

Картофель в виде пюре, запеченный и жареный

Варка картофеля увеличивает его калорийность примерно на 30 % из-за крахмала в составе. Рекомендуется чуть-чуть не доваривать овощ или вообще запекать в духовке. При жарке картофель впитывает в себя масло, из-за чего его калорийность увеличивается, и полезным такое блюдо уже нельзя назвать.

Кукурузная каша и кукурузные хлопья

Для приготовления обоих блюд используется кукурузная крупа. Но из-за особого процесса производства и добавок хлопья содержат в несколько раз больше калорий и сахара, чем обычная кукурузная каша, поэтому считаются менее полезными.

Ростбиф и стейк на гриле

Говядину можно включить в диетическое меню, если знать, как ее готовить: ростбиф, запеченный в духовке, содержит гораздо меньше калорий, чем вареная курочка и тем более жирный стейк, даже если готовить его на гриле.

Курица вареная, приготовленная на гриле и жареная

Курица содержит одинаковое количество калорий вне зависимости от того, варили ее или запекали на гриле. А вот при жарке мясо впитывает часть масла и из-за этого становится более калорийным и менее полезным. Если считаете калории - не ешьте кожу.

Лосось жареный и малосоленый

Малосоленый лосось весьма калориен, хотя это во многом зависит от способа засолки. Его не рекомендуют есть часто людям, придерживающимся здорового питания. Лучше запечь рыбу в духовке или приготовить на гриле.

Шампиньоны на пару, жареные, маринованные и тушенные в сметанно-сливочном соусе

Если в вареных шампиньонах примерно 28 ккал на 100 г, то у жареных грибов этот показатель уже в 2–3 раза больше из-за масла, которое те впитывают в себя, как губка. Количество белка в них уменьшается, а жира становится больше.

У консервированных шампиньонов, наоборот, калорийность даже в 2 раза меньше, чем у свежих. Правда, назвать их полезными тоже нельзя: во время консервации большая часть витаминов и минералов разрушается. Грибы в сметанном соусе традиционно считаются легким, диетическим блюдом, хотя по калорийности оно сравнимо с жареным свиным стейком.

Рис

Калорийность риса зависит от техники приготовления. Если вы на диете, то попробуйте сварить рис по следующему рецепту: вскипятите воду, добавьте 1 ч. л. кокосового масла и 1/2 стакана риса. Варите на медленном огне 40–50 минут, а затем уберите рис в холодильник на 12 часов. Перед подачей просто разогрейте его. Такой метод позволяет уменьшить калорийность готового блюда в 2–3 раза.

Цветная капуста вареная и жареная

Чтобы получить максимум пользы, цветную капусту, как и брокколи, лучше готовить на пару. Тушение фактически убивает овощ, а жарка еще и увеличивает калорийность, потому что соцветия впитывают масло.

Макароны до и после приготовления

На упаковке всегда указана калорийность сухих макарон, примерно 330–380 ккал на 100 г. Этот показатель уменьшается в 2–3 раза, когда вы их варите. Но поправляются обычно не от макаронных изделий, а от соусов, с которыми их подают.

Морковь на пару и жареная

Лучше всего есть морковь в свежем виде или готовить ее на пару: в этом случае ее калорийность не изменится, она сохранит в себе все витамины. Вареная или жареная, она становится более питательной и теряет полезные вещества.

Баклажан консервированный и баклажанная икра

Консервированный баклажан в 2 раза калорийнее свежего и не сохраняет в себе никаких полезных витаминов и минералов. Если вы любите икру из этого овоща, откажитесь от консервированной в пользу свежей, домашней, для которой все ингредиенты готовят на пару, а не жарят в масле – тогда и калорийность у нее будет меньше 100 ккал на 100 г.

Кабачок на пару и жареный

Калорийность кабачка меняется в зависимости от способа приготовления. Как грибы или баклажан, кабачок впитывает масло при жарке и становится жирным, теряя все витамины. Лучше готовить его на пару или в крайнем случае слегка обжаривать на гриле.

Свежий хлеб и сухарики

Диетологи рекомендуют употреблять в пищу мультизлаковый и цельнозерновой хлеб, несмотря на то что его калорийность выше, чем у обычного белого хлеба. Домашние сухарики кажутся безобидными, но на деле в 2–3 раза питательнее хлеба, из которого были сделаны.

Слива свежая и чернослив

Чернослив считается питательной сладостью, которая содержит много сахара, его часто включают в диету тем, кто хочет быстро поправиться. Если не хотите такого эффекта, замените его на свежую сливу, которая тоже улучшает перистальтику кишечника.

Банан свежий и сушеный

Даже в свежем виде эти фрукты считаются очень питательными продуктами, а в сушеном виде 100 г банана - это примерно 25 % от рекомендуемой суточной нормы калорий.

Зефир и безе

Зефир считается полезной сладостью, хотя у него весьма высокая калорийность. Несмотря на внешнее сходство, безе питательнее, потому что делается исключительно из яичных белков и сахара, а в зефире состав разбавлен яблочным пюре, водой и агар-агаром.

Печенье овсяное и песочное

Овсяное печенье питательнее песочного, но содержит неперевариваемые пищевые волокна, которые улучшают работу кишечника.

Яйцо жареное, в виде омлета и вареное

Калорийность вареного яйца меньше по сравнению с жареным. Но, если вы заботитесь о фигуре и хотите извлечь максимум пользы из этого продукта, попробуйте паровой омлет из молока и 2 яиц.

Молоко пастеризованное и кипяченое

При кипячении молока увеличивается содержание в нем жиров и его калорийность, поэтому топленое молоко такое питательное. В нем много железа и витаминов, его полезно пить наряду с обычным.

Молочное мороженое в рожке или на палочке

Без добавок калорийность молочного мороженого составляет 126 ккал на 100 г. Эта цифра увеличится, если подавать его в вафельном рожке или шоколадной глазури, а также если вместо молока десерт будет сделан на основе сливок.

Фруктовый лед или сорбет

Многие выбирают лед, ведь в нем так мало калорий. Но больше пользы от сорбета, который сделан из натурального фруктового пюре, - пусть даже он немного питательнее и может содержать до 130 ккал в 100 г.

Какао и домашний горячий шоколад

Какао за счет разбавления водой и молоком является более низкокалорийным вариантом горячего шоколада. Главное, оба напитка готовить без добавок, использовать хороший горький шоколад и цельное молоко.

Что важно знать

Все индивидуально. Энергетическая ценность продуктов относительна, так как определяется по математическим формулам без химического анализа. При этом не учитываются ваши индивидуальные способности организма. Даже то, насколько тщательно вы пережевываете пищу, имеет значение.

Энергетическая ценность продуктов относительна, так как определяется по математическим формулам без химического анализа. При этом не учитываются ваши индивидуальные способности организма. Даже то, насколько тщательно вы пережевываете пищу, имеет значение. Важен баланс. Суточная норма калорий должна быть привязана к образу жизни и тому, что именно вы едите. Например, когда в вашем рационе мало белка, организм не строит мышцы, даже если вы активно занимаетесь спортом и едите в 2 раза больше.

Суточная норма калорий должна быть привязана к образу жизни и тому, что именно вы едите. Например, когда в вашем рационе мало белка, организм не строит мышцы, даже если вы активно занимаетесь спортом и едите в 2 раза больше. Формулы врут. Если вы используете приложения, которые учитывают ваш рост, пол и возраст для расчета нормального веса и ежедневной нормы, то, просто неправильно оценив физическую активность, можете получить погрешность в расчетах до 30 %.

Важен суточный баланс белков, жиров и углеводов , а не только количество калорий. Например, если уменьшить долю жиров, но увеличить долю углеводов и белков, ваш вес не изменится или даже продолжит расти. Хотя суточная норма калорий может сократиться на 20 %.

, а не только количество калорий. Например, если уменьшить долю жиров, но увеличить долю углеводов и белков, ваш вес не изменится или даже продолжит расти. Хотя суточная норма калорий может сократиться на 20 %. Нужно учитывать гликемический индекс (ГИ) продуктов, то есть как те или иные продукты влияют на уровень сахара в крови, и не забывать об их возможных пользе и вреде. Например, у куриных сосисок низкий ГИ, но их сложно назвать полезными. А у гречки - средний ГИ, она высококалорийна, зато содержит пищевые волокна, калий, витамин B1 и фолиевую кислоту, снижает уровень вредного холестерина и улучшает работу кишечника.