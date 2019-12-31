Что станет с людьми, если ученые наконец поймут, как побороть старость

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Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы люди смогли побороть старость и все болезни? Если человеческая жизнь могла бы оборваться только из-за несчастного случая или катаклизма, а до этого срока мы бы существовали, практически не меняясь? Периодически такие мысли приходят в головы обычных людей, ученых-демографов и писателей-фантастов. Вот и нам интересно, каким бы стал такой мир.

Редакция AdMe.ru провела подсчеты, чтобы узнать, как увеличится плотность населения некоторых стран и этажность крупных городов, а также постаралась логически продумать, какие бы произошли изменения.

Средняя продолжительность жизни увеличилась бы до 8 938 лет

Представьте, каким большим должен быть торт, чтобы вместить все свечи для именинника, которому уже больше 8 300 лет

Уже через 50 лет плотность населения (количество людей на 1 кв. км) выросла бы вдвое, а к концу века — вчетверо

Давайте посмотрим, сколько нестареющих людей понадобилось бы, чтобы съесть всех коров, свиней и кур, живущих на Земле в данный момент

Чтобы люди могли есть и дышать, ученым пришлось бы найти замену животным и растениям

Людям, не болеющим ожирением и не озабоченным старением тела, больше не надо было бы следить за собой

Людям было бы сложнее найти спутника всей жизни

Период женской фертильности увеличился бы примерно в 290 раз

И тогда приготовьтесь видеть одни и те же лица снова и снова...

Хотели бы вы пожить в таком мире? Как думаете, какими еще особенностями он мог бы обладать?