Как изменился бы мир, если бы метеорит, уничтоживший динозавров, упал на 10 секунд позже

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Когда американского палеонтолога Райли Блэк, которая консультировала создателей «Мира юрского периода», спрашивали о ее любимом динозавре, она обычно отвечала: «Сорока». Технически это можно отнести к правде, ведь птицы эволюционировали напрямую из динозавров. Но спросите любого ребенка, какими видит этих ящеров он, и никто не назовет ни орла, ни страуса. При этом многим интересно, что было бы, если бы динозавры все-таки жили рядом с нами. Ученые ответили на этот вопрос в интервью The Guardian и BBC.

AdMe.ru попробовал представить, как изменилась бы история человечества, если бы вторая теория оказалась правильной, динозавры — те самые, огромные, с клыками и рогами — выжили, а люди появились рядом с ними.

Метеорит падает на 10 секунд позже — на планете меняется климат. Динозавры выглядят так

Как известно, попадание астероида в Землю привело к резкому похолоданию и последующему вымиранию примерно 3/4 видов животных. Но если бы падение произошло на несколько секунд раньше или позже, астероид упал бы в глубокий океан, который заметно смягчил бы последствия катастрофы. В этом случае шансы динозавров на выживание повысились бы, но им пришлось бы довольно быстро, по меркам эволюции, приспосабливаться к изменившимся условиям, в частности к новому климату. Последние исследования подтверждают, что многие динозавры были покрыты перьями. Скорее всего, они стали бы плотнее и гуще и покрыли рептилий полностью, а шкура бы заметно утолщилась. Такие динозавры мешали бы развитию млекопитающих, а значит, люди появились бы намного позже, чем в нашей истории.

Ящеры продолжают эволюционировать, и поэтому не появляются ни львы, ни носороги

Примерно 34 млн лет назад Антарктида отделилась от Южной Америки. Из-за этого изменилось направление океанических течений, мир стал холоднее и суше. В результате начали появляться луга, что в свою очередь привело к буму травоядных копытных (будущих антилоп и оленей) и охотящихся на них хищников (львов, гепардов, волков и так далее), а заодно и мелких прыгучих животных, которым было удобно прятаться в густой траве. С динозаврами, скорее всего, произошло бы то же самое: на лугах паслись бы стада быстрых рогатых или двуногих и клювастых динозавров, за которыми гонялись бы стремительные плотоядные. Соответствующие млекопитающие, вероятнее всего, не появились бы. При этом черно-белые зебровые расцветки также не возникли бы, потому что у динозавров было цветное зрение, а значит, мимикрировать было бы сложнее. Шкуры луговых динозавров, вполне возможно, для лучшей маскировки были бы окрашены в оттенки зеленого. Все это наверняка отразилось бы и на людях: их зрение стало бы острее, чтобы была возможность охотиться на хорошо замаскировавшуюся добычу, а еще им пришлось бы быстрее развивать орудия, чтобы пробивать толстые шкуры рептилий.

Потом рептилий ждет испытание новой диетой

Когда упал метеорит, большая часть планеты была покрыта тропическими лесами, по которым бродили зауроподы — травоядные длинношеие динозавры. Им приходилось съедать очень много пищи, потому что тогда основную часть растений составляли не слишком питательные, требующие долгого переваривания голосеменные — папоротники и хвойные. Если бы динозавры дожили до появления сытных покрытосеменных, они измельчали бы, потому что еда (в основном цветковые растения, фрукты и ягоды) стала бы усваиваться быстрее и легче. Некоторые стали бы пить нектар или последовали по пути приматов и перебрались на деревья. Люди, скорее всего, сосуществовали бы с ними, как и с большинством животных: кого-то приручили бы, на кого-то охотились, кого-то впоследствии истребили.

Какие еще виды динозавров могла сотворить природа

Появились бы мелкие динозавры, которые много времени проводили в норах, как кроты и ящерицы.

У некоторых динозавров перья истончились бы и превратились в шерсть.

Третьи ушли бы в море, породив немало ужасных легенд и вместе с тем, возможно, приведя к появлению Лавкрафта на несколько столетий раньше.

И, конечно, были бы совершенно необычные динозавры, которые жили бы только на экзотических островах. В нашей истории эту нишу заняли, например, додо и трехметровые птицы моа. Люди, развившиеся до нашего уровня, постарались бы уничтожить наиболее крупных и опасных динозавров, особенно морских, а остальных или перебили бы ради красивых шкурок, или довели до вымирания уничтожением их привычных мест обитания — ничего неожиданного. Оставшиеся стали бы обитателями зоопарков и заповедников.

Могли ли динозавры стать разумными?

У некоторых динозавров, например троодонов, был довольно крупный мозг, так что при доле эволюционного везения они вполне могли стать разумными. Дейл Рассел из Канадского музея природы в Оттаве писал, что, если бы не астероид, так бы и случилось. Скорее всего, у динозавров тоже появились бы руки, которые помогли бы им овладеть огнем, создавать орудия и выжить в войнах с первобытными людьми. Язык динозавроидов был бы похож на птичий щебет. Но, как и в случае с млекопитающими, разумной стала бы лишь малая часть рептилий. Остальные приспособились бы к цивилизации, как это сделали животные. Некоторые в альтернативной истории были бы одомашнены, другие, особенно крупные хищники или обладатели красивых перьев, истреблены, третьи оказались бы в заповедниках, четвертые поселились бы рядом с людьми, как голуби и крысы.

Как тогда развивались бы люди?

На момент катастрофы млекопитающие развивались достаточно активно. С учетом того, что человек появился в мире, полном пещерных медведей, мамонтов и саблезубых тигров, эволюция среди динозавров выглядит вполне возможной, хотя и заняла бы наверняка намного больше времени. Для борьбы с ними людям не понадобилось бы придумывать ничего нового: огонь и копья справились бы с динозаврами точно так же, как и с крупными первобытными хищниками. Изменились бы другие сферы человеческой жизни. Например, так как рептилии не дают молока, продукты из него были бы распространены намного меньше. Изменилась бы и культура — от моды до героев комиксов. Так, вместо Росомахи был бы Велоцираптор или Человек-тираннозавр. У богов Древнего Египта были бы головы зауролофов и гадрозавров. Некоторые последствия трудно представить даже ученым.

Как вы думаете, смогли бы динозавры стать разумными? Хотели бы вы ручного динозаврика вместо кошки или собаки?