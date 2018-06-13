Как избежать проблем с кожей, изменив свои пищевые привычки

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Будучи самым крупным органом нашего тела, кожа способна рассказать очень многое о нашем образе жизни и о состоянии организма в целом. Кожа первой отражает неполадки в организме и показывает, насколько комфортно ему функционировать в данном режиме. В связке с состоянием кожи всегда идут вопросы питания, потому что это первое, от чего зависят внешность и здоровье человека.

Мы в AdMe.ru собрали сведения о 7 проблемах с кожей, которые связаны с конкретными продуктами питания. Рассказываем, какие продукты негативно влияют на нашу кожу, почему так происходит и как помочь организму, если такие признаки вы обнаружили у себя.

1. Преждевременное старение кожи

Продукт: низкокалорийные хлебцы и крекеры. Почему: лишенные калорий «быстрые» продукты заставляют уровень сахара в крови резко подскакивать. Это очень удобно в нужный момент, но в долгосрочной перспективе такие скачки способствуют преждевременному старению кожи, делают ее тусклой и сухой. Дело в том, что в такие моменты в организме сбиваются его собственные настройки, он перестает понимать, что за еда в него попала, зачем и что с ней делать. Как помочь: лучше полностью заменить подобную «имитацию еды» полноценной едой. Практически все диетические продукты не несут пользы организму, а только обманывают мозг (и не очень успешно).

2. Морщины на лбу и сухость кожи

Продукт: сахар и сахарозаменители. Почему: сахар способствует разрушению кожного коллагена и эластина. Эти элементы активнее всего работают именно в области лба, так как там меньше всего подкожного жира. Так, лоб в глубоких морщинах даже называют «сахарным лицом». Сахарозаменители на основе фруктозы делают все те же самые плохие вещи. Фруктоза разрушает коллаген даже сильнее, чем обычный сахар. Как помочь: жирная красная рыба (семга и лосось), морские водоросли, мясо индейки и зелень — это лучшие природные источники коллагена.

3. Акне и покраснения

Продукт: коровье молоко и молочные продукты. Почему: в коровьем молоке содержатся гормоны, которые телятам помогают расти, а у людей провоцируют микровоспаления кожи. Это касается не только людей с непереносимостью лактозы: эти гормоны могут пагубно влиять совершенно на любой человеческий организм. Исследователи уже давно занялись этим вопросом и все сильнее утверждаются в своем мнении: гормоны из коровьего молока вступают в конфликт с гормонами в теле человека. Как помочь: если вы впервые столкнулись с проблемой акне или подобных воспалительных процессов в коже, в первую очередь проверьте себя на наличие аллергий. Если вы уверены в отсутствии у себя аллергических реакций, попробуйте уменьшить количество молочки в рационе и включайте в него больше йодосодержащих продуктов, к примеру, даров моря или рыбьего жира. Они, напротив, оздоравливают кожу и противодействуют воспалительным процессам.

4. Сеточка капилляров на крыльях носа и веках

Продукт: острая пища. Почему: острая пища ускоряет все процессы в организме — улучшает метаболизм, согревает, увеличивает скорость кровообращения. Кровь по капиллярам начинает течь интенсивнее, поэтому они сильнее проступают сквозь кожу. Как помочь: если вы заметили появление постоянной капиллярной сетки, нужно оздоровить в целом весь свой образ жизни: это знак того, что с сосудами происходит что-то не совсем хорошее. Следует выровнять режим сна, снизить уровень стресса, нормализовать питание и физические нагрузки.

5. Ощущение не до конца очищенной кожи

Продукт: соки и смузи. Почему: за очистительные процессы в организме отвечает клетчатка. Клетчатка — это волокна в составе фруктов, овощей и ягод. Эти волокна перемалываются (а значит, исчезают) в процессе получения сока или смузи. Так, если иных продуктов, богатых клетчаткой, в рационе нет, способность организма к самоочистке снижается. Как помочь: бобовые, цельнозерновые крупы и цельнозерновой хлеб, сухофрукты — наиболее богатые клетчаткой продукты.

6. Отечность, тусклый цвет лица, потеря эластичности

Продукт: большое количество животного белка. Почему: все дело в смене кислотно-щелочного баланса (pH) крови. Пагубные изменения начинают происходить, когда баланс pH с нейтрального сменяется на кислый. При распаде белка образуются аминокислоты, которые и смещают кислотность. Как следствие, замедляется обмен веществ, синтез ферментов и гормонов. Из-за этого снижается скорость регенерации кожи. Чем помочь: соя, огурцы, авокадо, брокколи, цикорий повышают уровень щелочи в организме. Чтобы кислота перестала преобладать, необходимо «дощелочить» кровь до нормального состояния. Для нашего удобства существует даже специальная таблица щелочности различных продуктов.

7. Обезвоживание и сухость кожи

Продукт: кофе и чай. Почему: когда мы пьем чай и кофе, психологически мы воспринимаем их как употребленную жидкость, поэтому чистой воды потом выпиваем меньше. Чай и кофе являются мочегонными, но не насыщающими водой продуктами. И получается, что мы создаем иллюзию правильного водного баланса, а на деле выводим необходимую воду из организма. Чем помочь: во-первых, пить воду. Правило такое: на 1 кружку кофе должны приходиться 2 стакана воды, на 1 кружку чая — 1 стакан воды. А для большего эффекта можно подключить и продукты с высоким содержанием воды: огурцы, тыкву, зеленый салат, томатную пасту, грейпфруты.

А вы замечали, как питание влияет на состояние вашей кожи?