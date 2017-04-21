Как газировка влияет на наши зубы на самом деле
О влиянии газированных напитков на здоровье человека известно немало.
Сегодня AdMe.ru расскажет о том, как газировка влияет на наши зубы. Примите к сведению — это важно!
Обращаем внимание на состав
- В любой газированной воде содержится некоторое количество углекислого газа, который сам по себе безвреден. Но большая концентрация газа приводит к нарушению эмали зубов, а это влечет за собой увеличение чувствительности к горячему и холодному, кариес и даже разрушение зубов. Особенно восприимчивы к любым раздражителям детские (молочные) зубы.
- У газировки, будь то кола или обычный лимонад, кисло-сладкая основа, включающая в себя сахар (или его заменитель) и кислоту (например лимонную). Оба ингредиента губительно воздействуют на зубы, разрушая эмаль и способствуя появлению кариеса.
- Чай и кофе сами по себе вреда зубам не приносят. Потемнение зубов, возникающее после употребления черного чая или кофе, портит внешний вид, но вреда зубной эмали не несет.
-
Идеальными напитками для зубов остаются вода и молоко, как правило, содержащие все необходимые минералы и микроэлементы для формирования зубной эмали и поддержания зубов в здоровом состоянии.
Что делать?
Детям, подросткам и взрослым, которые любят газировку, полезно соблюдать простые правила профилактики по уходу за полостью рта:
- Замените напитки. Поставьте в холодильник напитки, содержащие меньше сахара и кислоты: воду, молоко и 100%-й фруктовый сок. Пейте их сами и приучайте к этому детей.
Если вы все же не можете отказать себе в удовольствии выпить в жаркую погоду газированной воды, то вот как можно снизить ее негативное влияние:
- После употребления безалкогольного напитка сполосните рот водой, чтобы смыть остатки напитка.
- Пользуйтесь фторсодержащими зубными пастами и ополаскивателями для полости рта. Фториды снижают интенсивность развития кариозного процесса и укрепляют зубную эмаль.
- Старайтесь пить газированные напитки через трубочку.
- Употребляйте их лишь вместе с едой.
- Никогда не пейте их натощак.
- Выпив газированный напиток, не спешите сразу чистить зубы, иначе вы нанесете им еще больший вред. Зубная щетка в таких случаях лишь помогает кислоте разрушать зубную эмаль и сильнее проникать в нее.
По материалам colgate, healthline, batchelor-dentistry