Как газировка влияет на наши зубы на самом деле

О влиянии газированных напитков на здоровье человека известно немало.

Сегодня AdMe.ru расскажет о том, как газировка влияет на наши зубы. Примите к сведению — это важно!

Обращаем внимание на состав

  • В любой газированной воде содержится некоторое количество углекислого газа, который сам по себе безвреден. Но большая концентрация газа приводит к нарушению эмали зубов, а это влечет за собой увеличение чувствительности к горячему и холодному, кариес и даже разрушение зубов. Особенно восприимчивы к любым раздражителям детские (молочные) зубы.
  • У газировки, будь то кола или обычный лимонад, кисло-сладкая основа, включающая в себя сахар (или его заменитель) и кислоту (например лимонную). Оба ингредиента губительно воздействуют на зубы, разрушая эмаль и способствуя появлению кариеса.
  • Чай и кофе сами по себе вреда зубам не приносят. Потемнение зубов, возникающее после употребления черного чая или кофе, портит внешний вид, но вреда зубной эмали не несет.

  • Идеальными напитками для зубов остаются вода и молоко, как правило, содержащие все необходимые минералы и микроэлементы для формирования зубной эмали и поддержания зубов в здоровом состоянии.

Что делать?

Детям, подросткам и взрослым, которые любят газировку, полезно соблюдать простые правила профилактики по уходу за полостью рта:

  • Замените напитки. Поставьте в холодильник напитки, содержащие меньше сахара и кислоты: воду, молоко и 100%-й фруктовый сок. Пейте их сами и приучайте к этому детей.

Если вы все же не можете отказать себе в удовольствии выпить в жаркую погоду газированной воды, то вот как можно снизить ее негативное влияние:

  • После употребления безалкогольного напитка сполосните рот водой, чтобы смыть остатки напитка.
  • Пользуйтесь фторсодержащими зубными пастами и ополаскивателями для полости рта. Фториды снижают интенсивность развития кариозного процесса и укрепляют зубную эмаль.
  • Старайтесь пить газированные напитки через трубочку.
  • Употребляйте их лишь вместе с едой.
  • Никогда не пейте их натощак.
  • Выпив газированный напиток, не спешите сразу чистить зубы, иначе вы нанесете им еще больший вред. Зубная щетка в таких случаях лишь помогает кислоте разрушать зубную эмаль и сильнее проникать в нее.

По материалам colgate, healthline, batchelor-dentistry

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  • 21 апреля 2017
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