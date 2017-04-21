Как газировка влияет на наши зубы на самом деле

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Сегодня AdMe.ru расскажет о том, как газировка влияет на наши зубы. Примите к сведению — это важно!

Обращаем внимание на состав

Идеальными напитками для зубов остаются вода и молоко , как правило, содержащие все необходимые минералы и микроэлементы для формирования зубной эмали и поддержания зубов в здоровом состоянии.

Что делать?

Детям, подросткам и взрослым, которые любят газировку, полезно соблюдать простые правила профилактики по уходу за полостью рта:

Замените напитки. Поставьте в холодильник напитки, содержащие меньше сахара и кислоты: воду, молоко и 100%-й фруктовый сок. Пейте их сами и приучайте к этому детей.

Если вы все же не можете отказать себе в удовольствии выпить в жаркую погоду газированной воды, то вот как можно снизить ее негативное влияние: