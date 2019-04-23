Элизабет Холмс называют главной мошенницей Силиконовой долины. Но многие до сих пор считают ее гением, опередившим время

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В 2003 году 19-летняя Элизабет Холмс (Elizabeth Holmes) основала компанию Theranos, которая должна была изменить мир. Стартап обещал клиентам возможность узнать все о физическом и психическом здоровье с помощью одной капли крови. Революционная идея сразу заинтересовала инвесторов, которые жертвовали на Theranos миллиарды долларов. Но спустя время компания обанкротилась, а саму Элизабет стали называть главной мошенницей Силиконовой долины.

Нас в AdMe.ru заинтересовала история мисс Холмс, и мы решили рассказать вам об этой необычной женщине.

Элизабет Холмс родилась в 1984 году в семье чиновников. На вопрос о том, кем она хочет стать, когда вырастет, девочка уверенно отвечала: миллиардером. Ей было всего 20 лет, когда эта мечта исполнилась. Еще во время учебы на факультете химического машиностроения в Стэнфордском университете Элизабет заинтересовалась биотехнологиями. На одной из стажировок она удивилась, насколько сложно работать с анализами. Тогда у Холмс появилась идея пластыря, который должен был диагностировать заболевания. Девушка подала патентную заявку, решила бросить учебу и основать медицинский стартап Theranos.

Компания обещала, что люди смогут делать анализы у себя дома. Так можно будет диагностировать все болезни на ранних стадиях и не тратить время на очереди в лабораториях и больницах. Вскоре идея пластыря трансформировалась в портативное устройство, которому для анализов достаточно было одной капли крови. Первый миллион в Theranos вложил друг семьи Холмс — Тим Дрейпер. Это обратило внимание на стартап, и им заинтересовались Руперт Мёрдок, Джордж Шульц, Генри Киссинджер и даже Барак Обама.

Элизабет Холмс стала настоящей легендой Силиконовой долины, подписала контракт с фармацевтическими компаниями, читала лекцию на TED, снималась для обложек New York Times и Forbes. Основательницу Theranos стали называть Стивом Джобсом в юбке. Этих предпринимателей объединяет любовь к черным водолазкам, невероятная харизма и умение привлекать к себе внимание. Но... самое странное то, что об успехах компании все слышали только от самой основательницы. Рабочий прототип устройства для диагностики никто не видел. Вдохновленных слов Элизабет о революции в медицине было достаточно, чтобы инвесторы продолжали вкладывать деньги. В 2014 году Theranos оценивали в $ 9,5 млрд.

Проблемы в компании Холмс начались в 2015 году. Джон Каррейр написал статью в The Wall Street Journal, которая называла революционную технологию Theranos фикцией. Журналист рассказал, что на самом деле портативные устройства не могли сделать ни одного верного анализа. Все образцы крови клиентов компании отправлялись в большие лаборатории, против которых выступала Элизабет. Проверка подтвердила слова Каррейра, и ни адвокаты, ни харизма самой Холмс не смогли остановить падение ее империи. Цена Theranos сразу упала в 10 раз, а самой основательнице достался новый титул от журнала Fortune — «один из самых разочаровывающих лидеров в мире».

Феномен Theranos можно объяснить тем, что медицинские стартапы в Силиконовой долине встречаются не так часто. Для брендов типа Apple сработала история с самоуверенным лидером, который бросает учебу и рассказывает о будущем технологий. Инвесторы были уверены, что Элизабет Холмс тоже обречена на успех. Проблема в том, что это два разных сценария. В первом можно идти на риск и начинать в компании друзей-единомышленников, во втором нужны не только прогрессивные идеи, но и профессионалы. Элизабет загорелась своей идеей и бросила колледж, думая, что знает уже достаточно. Как оказалось, нет.

Ошибкой Холмс также называют авторитарный стиль управления. Бизнесвумен считала, что главное — это преданность общей цели. В офисе Theranos было принято засиживаться допоздна, но не было принято критиковать работу. Элизабет не нравилось, когда указывают на ее ошибки, и все решения она предпочитала принимать самостоятельно. В сочетании с недостатком знаний это сыграло с женщиной злую шутку. Эти два фактора показывают, как даже блестящая идея может превратиться в мыльный пузырь. Хоть уверенность в себе и в своем деле — это важно, но фундаментом современной успешной компании должны быть те же вещи, которые ценились и 100 лет назад: глубокие знания, профессиональная команда, открытость разным точкам зрения и четкая этическая позиция. Конечно, такие ориентиры нужны не только многомиллиардным бизнесам, но и обычным людям, которым не менее полезно отделять смелые мечты от реалистичных планов.

Недавно канал HBO выпустил документальный фильм «Изобретательница: Жажда крови в Силиконовой долине» (The Inventor: Out for Blood In Silicon Valley). Лента рассказывает о жизни Элизабет Холмс, которую одни считают мошенницей, аферисткой и социопатом, а другие — непризнанным гением и визионером. Ведь ее история не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Многие думают, что она скрывала правду и говорила инвесторам, что с компанией все в порядке, потому что на самом деле верила в свою идею и была убеждена, что вот-вот у нее получится создать рабочий прототип устройства, которое полностью изменит то, что мы знаем о медицине.