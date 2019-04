Элизабет Холмс называют главной мошенницей Силиконовой долины. Но многие до сих пор считают ее гением, опередившим время

Недавно канал HBO выпустил документальный фильм «Изобретательница: Жажда крови в Силиконовой долине» (The Inventor: Out for Blood In Silicon Valley). Лента рассказывает о жизни Элизабет Холмс, которую одни считают мошенницей, аферисткой и социопатом, а другие — непризнанным гением и визионером.

Ведь ее история не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Многие думают, что она скрывала правду и говорила инвесторам, что с компанией все в порядке, потому что на самом деле верила в свою идею и была убеждена, что вот-вот у нее получится создать рабочий прототип устройства, которое полностью изменит то, что мы знаем о медицине.