Как часто нужно обращаться к врачу, чтобы ловить болезни на ранних стадиях

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Темп нашей жизни таков, что мы не обращаем внимание на свое здоровье и ходим к врачу только тогда, когда боль мешает нормально жить. Однако если своевременно проводить обследования, то проблем со здоровьем можно избежать, а также вовремя обнаружить опасное заболевание.

AdMe.ru собрал для вас рекомендации врачей о том, как часто нужно посещать различных специалистов и проверять работу всех систем организма.

С какой периодичностью нужно посещать специалистов?

Маммолог, 1 раз в год

Вне зависимости от возраста женщинам рекомендуется посещать маммолога один раз в год. Кроме того, женщинам младше 40 лет ежегодно стоит проходить ультразвуковое исследование груди, а тем, кто уже перешагнул этот возраст, — маммографию. А вот самостоятельное обследование молочных желез необходимо делать хотя бы раз в месяц: по статистике, выживаемость при раке груди при условии раннего обнаружения составляет 80–90 %.

Стоматолог, 1 раз в 0,5–1,5 года

Проходить профилактический осмотр у стоматолога рекомендуют, как правило, раз в полгода. Однако, если у вас нет проблем с зубами и деснами, периодичность визитов можно сократить до одного раза в год-полтора: во-первых, вы можете не заметить каких-то проблем, во-вторых, доктор может посоветовать изменить средства ухода за полостью рта или сделать профессиональную чистку.

Гинеколог, 1 раз в год

Исходя из исследований, специалисты заключили, что анализ на рак шейки матки (мазок Папаниколау) и тест на папилломавирус человека достаточно делать 1 раз в 5 лет. Однако это касается только женщин от 30 до 65 лет, у которых не было положительных результатов по обоим исследованиям в прошлом, остальным же периодичность посещения должен назначать врач. Кроме того, гинеколог может помочь найти причину набора или недобора веса и прочих возможных проблем, так что один раз в год посетить специалиста все-таки нужно.

Офтальмолог, 1 раз в 2 года

Даже если у вас нет проблем со зрением, осмотр у офтальмолога необходимо проходить раз в 2 года, ведь некоторые заболевания, например, сахарный диабет, может дать первые проявления именно на глазном яблоке. А вот людям старше 40 лет офтальмолога стоит посещать 2 раза в год, ведь именно с наступлением этого возраста увеличивается опасность развития глаукомы и катаракты.

Дерматолог, 1 раз в год

Рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, которое при раннем обнаружении успешно лечится, а больные имеют хороший прогноз и высокие шансы на здоровую жизнь. Поэтому обследования у дерматолога, который может обнаружить рак кожи на ранних стадиях, стоит проходить ежегодно. Особенно это касается тех случаев, когда на коже имеются незаживающие ранки или родинки внезапно начали менять форму и цвет.

Кардиолог, 1 раз в 2 года

Факторы, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 17,7 млн человек, что составляет примерно 31 % от общего числа смертей. Кроме того, многие люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не подозревают о проблемах со здоровьем, которые может выявить только специалист. Врач по необходимости назначит кардиограмму и прочие исследования. Посещать его рекомендуется как минимум 1 раз в 2 года, особенно курящим людям и тем, кто достиг 40 лет.

Кроме того, рекомендуется хотя бы раз в год посещать терапевта, который может назначить в случае необходимости дополнительные исследования.

Как часто нужно сдавать анализы и обследоваться?

Общий анализ крови. Общий анализ крови рекомендуется делать как минимум 1 раз в год. Количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, а также прочие показатели расскажут врачу о возможных нарушениях в работе организма, а возможно, и выявят опасное заболевание.

Общий анализ крови рекомендуется делать как минимум 1 раз в год. Количество эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, а также прочие показатели расскажут врачу о возможных нарушениях в работе организма, а возможно, и выявят опасное заболевание. Анализ крови на ВИЧ . Людям, ведущим активную половую жизнь с разными партнерами, необходимо проверяться на ВИЧ по крайней мере раз в год. Кроме того, после незащищенного полового контакта с незнакомым человеком или другого действия, которое может вызвать заражение вирусом иммунодефицита, необходимо обратиться в специализированный центр, где специалисты оценят необходимость постконтактной профилактики.

. Людям, ведущим активную половую жизнь с разными партнерами, необходимо проверяться на ВИЧ по крайней мере раз в год. Кроме того, после незащищенного полового контакта с незнакомым человеком или другого действия, которое может вызвать заражение вирусом иммунодефицита, необходимо обратиться в специализированный центр, где специалисты оценят необходимость постконтактной профилактики. Анализ крови на сахар . Статистика ВОЗ говорит, что каждый год в мире от сахарного диабета умирает примерно 1,6 млн человек, а всего в мире насчитывается около 422 млн человек, страдающих этим заболеванием. Поэтому анализ на содержание сахара в крови стоит делать по меньшей мере 1 раз в 3 года, а тем, у кого есть лишний вес, — ежегодно.

. Статистика ВОЗ говорит, что каждый год в мире от сахарного диабета умирает примерно 1,6 млн человек, а всего в мире насчитывается около 422 млн человек, страдающих этим заболеванием. Поэтому анализ на содержание сахара в крови стоит делать по меньшей мере 1 раз в 3 года, а тем, у кого есть лишний вес, — ежегодно. Рентгеновское исследование грудной клетки. По данным врачей, несмотря на то что регулярная рентгенография грудной клетки не снижает угрозу смерти от рака легких (в 2016 году от него умерло 1,7 млн человек), подобное исследование дает врачам заметить другие опасные болезни — например, туберкулез, который может протекать на первых порах незаметно для больного.

По данным врачей, несмотря на то что регулярная рентгенография грудной клетки не снижает угрозу смерти от рака легких (в 2016 году от него умерло 1,7 млн человек), подобное исследование дает врачам заметить другие опасные болезни — например, туберкулез, который может протекать на первых порах незаметно для больного. Колоноскопия. Людям после 50 лет колоноскопию необходимо делать как минимум 1 раз в 5 лет. Однако тем, у кого в семье были случаи заболевания раком прямой кишки, подобные обследования необходимо делать и в молодом возрасте.