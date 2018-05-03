Как быстро и качественно уснуть в разных видах транспорта

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Наверное, многим знакома ситуация, когда ритмичный стук колес, убаюкивающая тряска вагона, романтично проплывающие за окном станционные фонари и ламповая атмосфера купе через некоторое время превращаются в пыточную камеру. И вот спустя часов 5 этой пытки вы смотрите на часы и вдруг осознаете, что после отбоя прошло всего 20 минут и нужно срочно искать способы уснуть.

Специально для таких случаев AdMe.ru отобрал самые действенные советы бывалых путешественников, как беспроблемно уснуть в длительном путешествии на поезде, самолете или автобусе. Давайте запомним, как нужно подготавливаться ко сну в разных видах транспорта.

В поезде

Нужно устать перед поездкой — согласитесь, после тяжелого дня уснуть можно где и как угодно.

— согласитесь, после тяжелого дня уснуть можно где и как угодно. Взять в дорогу беруши и маску для глаз — так вы не услышите, как все остальные «жители» вагона чистят скорлупу, заваривают лапшу и травят друг другу байки из жизни.

— так вы не услышите, как все остальные «жители» вагона чистят скорлупу, заваривают лапшу и травят друг другу байки из жизни. Не спать днем или вечером перед поездкой — кэпский, но все же совет.

— кэпский, но все же совет. Не переедать.

Не пить перед поездкой кофе, энергетики, не употреблять тонусоповышающие вещества.

Выпить снотворное — читерский способ. Есть два «но». Первое: все же перед употреблением нужно проконсультироваться с врачом, второе: есть риск ненароком подсесть на такой способ и вне поезда.

— читерский способ. Есть два «но». Первое: все же перед употреблением нужно проконсультироваться с врачом, второе: есть риск ненароком подсесть на такой способ и вне поезда. Успокоительное . Можно воспользоваться успокоительными препаратами на травах — валерьяна, мята, хмель, пустырник, боярышник (главное, не переусердствуйте). Как альтернативный вариант — травяной чай с мятой, мелиссой или ромашкой.

. Можно воспользоваться успокоительными препаратами на травах — валерьяна, мята, хмель, пустырник, боярышник (главное, не переусердствуйте). Как альтернативный вариант — травяной чай с мятой, мелиссой или ромашкой. Читать книги — издревле известный способ быстро уснуть где угодно. А еще лучше — аудиокнига. Спокойный голос под стук колес — действенная штука.

— издревле известный способ быстро уснуть где угодно. А еще лучше — аудиокнига. Спокойный голос под стук колес — действенная штука. Слушать спокойную музыку.

Надеть удобную одежду — звучит банально, но многие пассажиры спят в поезде в уличной одежде. А это дискомфортно даже на психологическом уровне.

— звучит банально, но многие пассажиры спят в поезде в уличной одежде. А это дискомфортно даже на психологическом уровне. В случае надобности уложить ребенка: почитать ему спокойную сказку или смотреть вместе с ним в окно на проплывающие мимо пейзажи — это оказывает убаюкивающее действие. Причем не только на ребенка.

В самолете

Не бронировать места в самом последнем ряду , поскольку они часто не откидываются. Но в целом сидеть в хвостовой части самолета — идея неплохая: туда обычно не сажают маленьких детей, так как впереди укачивает меньше, чем в хвосте.

, поскольку они часто не откидываются. Но в целом сидеть в хвостовой части самолета — идея неплохая: туда обычно не сажают маленьких детей, так как впереди укачивает меньше, чем в хвосте. Пристегнуть ремень безопасности , чтобы в случае попадания в зону турбулентности стюардесса не тормошила вас, создавая лишние препятствия в ваших попытках уснуть.

, чтобы в случае попадания в зону турбулентности стюардесса не тормошила вас, создавая лишние препятствия в ваших попытках уснуть. Взять бутылку воды на борт. В самолете очень сухой воздух, что приводит к быстрому обезвоживанию, а уже обезвоживание — к бессоннице.

В самолете очень сухой воздух, что приводит к быстрому обезвоживанию, а уже обезвоживание — к бессоннице. Провернуть операцию «плечо соседа» — это когда вы летите один, сиденье неудобное, а спать жуть как хочется. Положите свою голову на плечо рядом сидящего человека, а после того как успешно выспитесь, проснитесь и выполните прием под названием «актер МХАТа»: громко удивитесь собственному положению и принесите тысячу извинений. Если вы не бомж, не пьяница или не 200-килограммовый сумоист, сосед вряд ли будет вас с криками будить, наигранно отставлять плечо, вскакивать с кресла и отчитывать вас на весь салон.

— это когда вы летите один, сиденье неудобное, а спать жуть как хочется. Положите свою голову на плечо рядом сидящего человека, а после того как успешно выспитесь, проснитесь и выполните прием под названием «актер МХАТа»: громко удивитесь собственному положению и принесите тысячу извинений. Если вы не бомж, не пьяница или не 200-килограммовый сумоист, сосед вряд ли будет вас с криками будить, наигранно отставлять плечо, вскакивать с кресла и отчитывать вас на весь салон. Есть еще 9 крутых трюков, как уснуть в самолете, и они перечислены в нашей статье здесь.

В автобусе

Здесь действуют все те же самые способы, что и в поезде, только добавляются еще несколько. Обязательно взять таблетки от укачивания. Ведь в автобусах есть дополнительный «приятный» бонус: в отличие от поездов и самолетов, здесь сильнее укачивает. Многие путешественники советуют в случае подступления тошноты наклониться вперед и обнять колени. Так враг слегка отступит.

Ведь в автобусах есть дополнительный «приятный» бонус: в отличие от поездов и самолетов, здесь сильнее укачивает. Многие путешественники советуют в случае подступления тошноты наклониться вперед и обнять колени. Так враг слегка отступит. Выбрать правильное место. У окна можно опереть голову, у прохода — вытянуть ноги (ведь здесь нет стюардов, никто постоянно туда-сюда не ходит). Поэтому выбирайте место исходя из размеров своей головы или ног.

окна можно опереть голову, у прохода — вытянуть ноги (ведь здесь нет стюардов, никто постоянно туда-сюда не ходит). Поэтому выбирайте место исходя из размеров своей головы или ног. Выбирать автобус на обратный путь. По необъяснимому закону дорога назад всегда воспринимается легче и протекает быстрее, поэтому, если у вас есть возможность, выбирайте, к примеру, самолет или поезд в одну сторону, а автобус — в обратную.

По необъяснимому закону дорога назад всегда воспринимается легче и протекает быстрее, поэтому, если у вас есть возможность, выбирайте, к примеру, самолет или поезд в одну сторону, а автобус — в обратную. Здесь тоже не стоит пренебрегать операцией «плечо соседа» — действует так же, как и в самолетах.

Бонусный способ, который работает всегда и везде

Этот способ называется «открытый рот». Его эффективность доказана не одним путешественником, а выполнение его совершенно бесхитростно: нужно просто открыть рот в транспорте. Такое действие невольно влечет человека в царство Морфея. Чем шире открыта ротовая полость и дальше запрокинута голова, тем глубже фаза сна. Если вы видите в самолете или поезде такого человека, можете быть уверены: он отлично справился с главной задачей этой статьи.

Может, у вас есть какие-то собственные способы засыпать в транспорте? Поделитесь в комментариях!