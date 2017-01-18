Как будет выглядеть человек через пару миллионов лет

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Как и все живое на Земле, мы с вами продолжаем эволюционировать. Если не верите, вспомните историю с зубами мудрости, которые были хорошо развиты у наших далеких предков, питающихся грубой пищей. У нас же они редуцировались за ненадобностью.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, как будет выглядеть человек через миллионы лет эволюции, если условия на планете Земля будут примерно соответствовать наметившимся тенденциям и вероятным прогнозам.