Известный психолог рассказала о 3 ритуалах, которые помогут ребенку почувствовать вашу любовь даже на расстоянии

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Маленькие дети очень сильно привязаны к родителям и хотят проводить с ними как можно больше времени. Исследования показывают, что дети в детских садах и школах испытывают высокий уровень стресса от длительной разлуки с родителями, а это крайне плохо влияет на развитие мозга. Но этот показатель можно снизить, если знать, что делать. Об этом наша статья.

Клинический психолог Дебора Макнамара в своей книге «Игра. Покой. Развитие» (Rest, Play, Grow: Making Sense of Preschoolers) рассказывает о том, насколько большое значение для ребенка имеет привязанность к родителям и близким. Это крайне важно для становления малыша как личности. Нам в AdMe.ru понравились идеи Деборы, и мы решили поделиться с вами 3 простыми правилами, которые помогут ребенку пережить расставание.

1. Завладейте вниманием ребенка

Завладевание — так называется один из ритуалов привязанности, который использует Дебора Макнамара. При помощи него можно насытить потребность детей в теплой связи с близкими им людьми. Чтобы добиться этого, нужно входить в личное пространство ребенка и показывать дружелюбие: устанавливать с ним зрительный контакт, кивать, обнимать. Ваше общение должно приносить ему радость и улыбку. Например, вы можете подойти к ребенку и присоединиться к его игре или поинтересоваться, как прошел его день. Это поможет вам установить более близкие и теплые отношения.

2. Выстраивайте круг общения ребенка

Родители не могут проводить с ребенком 100 % времени. Ритуал сватовства помогает правильно выстроить круг людей, которые помогают отцу и матери растить детей. Самое главное — суметь выстроить надежные отношения между ребенком и тем человеком, которому мы его поручаем.

У детей есть естественные инстинкты застенчивости, которые заставляют их сопротивляться контакту и близким отношениям с людьми, к которым они не привязаны. Поэтому лучшим способом преодолеть это будет доброжелательное знакомство — у детей при этом активизируется стремление к контакту и близости.

Например, сватовство можно провести так: Будьте ведущим, берите инициативу в свои руки. Именно родителям стоит знакомить детей с людьми, с которыми они хотят их сблизить. Это помогает ребенку понять, что мама и папа одобряют эти отношения, но при этом сохраняют ведущую для ребенка роль. Ищите похожие черты. Дети лучше всего ощущают свою связь с другим человеком через общие черты. Для этого родителю стоит обратить внимание ребенка на сходства с нужным человеком и подчеркивать это. Это может касаться внешности, схожих интересов, хобби, опыта и переживаний. Поддерживайте ощущение доверия и связи между взрослыми. Дети склонны перенимать отношение взрослых к другим людям. Когда ребенок видит, что родителям искренне приятно общаться с другим человеком, то он, скорее всего, будет испытывать к нему похожие чувства.

Поддерживайте иерархию привязанностей. Как бы ни был широк круг общения ребенка, родители должны уметь сохранять лидирующую роль. Для этого им стоит объяснить ребенку, к кому нужно обращаться за помощью в случае необходимости. Создавайте традиции и ритуалы, укрепляющие связь. Традиции и ритуалы делают обстановку для ребенка безопасной, понятной, помогают ему чувствовать себя увереннее. Если, например, каждое утро при расставании и встрече с детьми в детском саду вы будете выполнять один и тот же ритуал, это поможет закрепить расположение ребенка к этой обстановке, к воспитателю. Это может быть необычное приветствие, объятия, поцелуй или разговор о планах на вечер.

3. «Перекрывайте» расставание с ребенком

Дети до 6 лет особенно сложно переносят разлуку, для них это настоящее испытание. Если папе или маме предстоит расстаться с ребенком на некоторое время, можно доверить его близкому человеку — вашему заместителю — и постараться перекрыть расстояние между вами. Это можно сделать при помощи фотографий, писем, общения по скайпу, игрушки с вашим запахом — всем тем, что у ребенка ассоциируется с вами. Акцент на совместные планы о том, как вы встретитесь или как пойдете, к примеру, в зоопарк, помогут ребенку легче пережить расставание.

А вы согласны с подходом автора? Возьмете на вооружение ее идеи?