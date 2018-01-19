В Италии живет семья, в честь которой назвали редкий генетический сбой

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Это обыкновенная итальянская семья: пожилая мама и две дочери, у каждой из которых уже и свои семьи. Но от всех остальных их кое-что отличает: редкий, даже уникальный синдром. Дело в том, что шестеро членов семьи Марсильи практически не чувствуют боли — это 78-летняя глава семейства Мария Доменика, двое ее дочерей Летиция и Мария, а также их дети Вирджиния, Людовико и Бернардо.

Как рассказывает Летиция Марсильи, она с детства замечала, что обладает низким болевым порогом, а коллеги даже успели прозвать ее «суперженщиной». По словам Летиции, в их семье было несколько случаев, когда кто-то ломал кости и даже не замечал этого: так, например, случалось с ее пожилой мамой.

Сама Летиция однажды растянула лодыжку во время зимнего отдыха, но спокойно проходила с больной ногой все оставшиеся 2 недели отпуска. Ее сын Бернардо однажды упал с велосипеда: как оказалось, он сломал руку и даже не заметил этого, а травму обнаружили, когда кость уже начала срастаться. Сестра Летиции Мария несколько раз обжигалась слишком горячими напитками и не замечала этого, а племянница Вирджиния как-то обморозила руку, но обнаружили это далеко не сразу.

«Вообще-то мы чувствуем боль, но это длится всего несколько секунд», — рассказывает женщина.