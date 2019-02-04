История о том, как одна маленькая лампочка спасла сотни тысяч жизней

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1 сентября 1939 года немецкие войска перешли границу Польши, положив начало самому масштабному и кровопролитному военному конфликту в истории человечества — Второй мировой войне. Через два дня Великобритания, Австралия, Франция и другие страны объявили Германии войну, которая за 6 лет унесла по разным подсчетам жизни от 50 до 85 миллионов человек по всему миру. Среди погибших были и мирные жители, которые умерли во время бомбардировок под руинами собственных домов. Однако таких жертв могло быть и больше, если бы не необычные лампочки.

AdMe.ru познакомит вас с историей лампы, которая помогла спасти тысячи жизней во время Второй мировой войны.

В начале июля 1939 года в Великобритании был выпущен информационный листок № 2, где рассказывалось о мерах безопасности во время ночных бомбардировок, а именно: что должны делать граждане в период отключения электроэнергии и светомаскировки. Страна готовилась к войне.

Светомаскировка во время Второй мировой войны

Меры безопасности должны были соблюдаться не только простыми гражданами, но и владельцами магазинов и предприятий. Так, стеклянные крыши фабрик должны были быть выкрашены в черный цвет, а витрины магазинов наравне с окнами домов занавешены светонепроницаемой тканью. Однако оставалась проблема с дверьми, ведь при выходе и входе свет из помещения проникал на улицу. Поэтому владельцы устанавливали дополнительные двери, которые нужно было закрывать перед тем, как войти в торговый зал с улицы.

Блэкаут стал причиной и множества аварий, в которых погибли пешеходы. Газеты того времени публиковали заметки, рассказывавшие о правилах поведения на дороге водителям и пешеходам. Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, скорость автомобилей была ограничена до 33 км/ч, а края бордюров выкрашены в белый цвет. Тогда же в центре проезжей части нарисовали белые разделительные линии, которые до сих пор используют в дорожной разметке.

Черные лампочки

Черные лампы, изобретенные в 1930-х годах, ничем не отличались от обычных за одним исключением: практически весь их корпус, кроме небольшого кружка внизу, был закрашен черной краской. Такие лампочки давали узконаправленный луч света, который тускло освещал комнату. В их свете можно было заниматься домашними делами, однако снаружи окна домов казались неосвещенными. Во время ночных авианалетов на Великобританию, которые начались в августе 1940 года, все жители городов должны были плотно закрывать шторы и вместо обычных лампочек вкручивать черные, чтобы ни один луч света не мог проникнуть за пределы квартиры. Простые лампы вряд ли бы справились с такой задачей: свет от них мог проникать не только через малейшие щели, но и через не слишком плотную ткань штор. Светомаскировка должна была дезориентировать немецких летчиков — ведь неосвещенный город сложно заметить ночью. Британцы использовали такие лампы не только в домах, но и на вокзалах и в официальных учреждениях, чтобы защитить города от ночных бомбардировок.

Город до и во время светомаскировки.

Ночные бомбардировки городов Британии начались 12 августа 1940 года и только за последний месяц лета унесли жизни более 1 000 человек, а в ночь с 7 на 8 августа в Лондоне от сброшенных на город бомб погибло 430 человек. И, возможно, не будь этих необычных черных лампочек, жертв было бы гораздо больше. Светомаскировки в Великобритании были отменены только 30 апреля 1945 года — в день, когда Адольф Гитлер покончил с собой.

После войны

В мирное время военные продолжают использовать черные лампочки в автомобилях. Так же, как и во время войны, они помогают скрываться от противника: оснащенные такими световыми приборами военные машины могут передвигаться в темноте, не выдавая своего присутствия на дороге.

Бонус: светомаскировочная одежда

В магазинах Великобритании на протяжении всей войны продавалась специальная светомаскировочная одежда. Она была сделана из светоотражающей ткани, благодаря которой человек был заметен другим пешеходам и проезжающим автомобилям. Из этого материала выпускали не только плащи, но и воротники, трости, наручные повязки и специальные нашивки.

Не забывали и о домашних животных: в британских магазинах военного времени продавались специальные накидки для собак, в которые питомцев можно было одеть на время прогулки.

История черной лампочки — пример того, как один, казалось бы, незначительный предмет, может спасти тысячи жизней. А вы знаете подобные истории?