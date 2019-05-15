История человека, который отказался от еды на 382 дня, чтобы похудеть

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Ангус Барбьери — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, попавший в нее за самое длительное голодание, которое продолжалось 382 дня. До сих пор ученые не до конца понимают, как он сумел столько времени продержаться без пищи и не нанести вреда своему организму. Большинство из них убеждены, что отказ от еды на срок более 40 дней может быть опасным для здоровья.

AdMe.ru решил выяснить, что подтолкнуло мужчину к такому рискованному шагу и каким образом он смог прожить без пищи так долго.

Год на минеральной воде и витаминах

В 1965 году необычайно тучный 27-летний парень поступил в больницу Мэрифилд в Данди (Шотландия). На тот момент он весил 207 кг. Ангус сказал персоналу, что ради снижения веса готов на время отказаться от еды, и врачи согласились следить за его прогрессом. Изначально Ангус не собирался отказываться от пищи надолго. Но он так хорошо переносил свое состояние, что, вопреки советам врачей, решил продолжать эксперимент даже после 40 дней голодовки. Он жаждал достичь своего идеального веса. Больше года он принимал только дрожжи и витаминные добавки, в частности витамин С. С 92-го дня ему добавили в рацион таблетки калия, а с 345-го — соль. Также можно было пить сколько угодно некалорийных жидкостей: чая, кофе или газированной воды. Иногда Ангус добавлял в рацион немного сахара или молока, особенно в последние недели диеты. Туалет он посещал 1 раз в 37–48 дней. Что неудивительно, ведь все его «питание» было жидким.

Больница Мэрифилд в Данди.

Ради похудения мужчине пришлось бросить работу в закусочной

Никакого медицинского лечения он не получал, хотя и оставался первое время под присмотром врачей. Но из-за того, что он так хорошо адаптировался к голоданию, ему вскоре разрешили находиться дома. Больницу ему приходилось посещать только для сдачи анализов. Врачи отмечали у мужчины очень низкий уровень глюкозы в крови, который подтверждал факт голодания. Но гипогликемия не мешала ему заниматься повседневными делами и хорошо себя чувствовать. Единственное, что пришлось сделать шотландцу, — это бросить работу в закусочной отца, специализировавшейся на приготовлении рыбы и картофеля фри. Даже такой упорный человек, как Барбьери, не мог худеть, когда вокруг было много еды.

Отварное яйцо стало для него почти деликатесом

Мужчина закончил голодовку 11 июля 1966 года. За 382 дня он похудел на 125 кг и стал весить 82 кг. После окончания голодания Ангус позавтракал одним отварным яйцом, кусочком хлеба с маслом и чашкой кофе. По его словам, он к этому времени полностью забыл вкус пищи и по-настоящему наслаждался своей незамысловатой едой. Несмотря на резкую потерю веса, за 5 лет после завершения своей строгой диеты мужчина поправился всего на 7 кг. Он переехал в Англию, в город Уорик. Там у него родились 2 сына, и Ангус прожил еще 24 года.

Так можно ли худеть, отказавшись от пищи?

Снижать массу тела таким кардинальным способом может быть очень опасно. Аспиранты медицинского факультета Университета Данди описали 5 случаев лечения ожирения голоданием, которые закончились смертью пациентов. При этом лишь одна пациентка сумела прожить без еды 210 дней, умерев после повторного кормления (довольно распространенный случай, когда резкое поступление пищи нарушает баланс жидкостей и электролитов в организме). Остальные скончались от разных болезней на 3–8-й неделях. Многие другие пациенты страдали от недостатка калия, хотя и принимали его в виде витаминных добавок. Некоторые люди могут обходиться достаточно долгое время без пищи, выживая за счет накопленной жировой массы. Однако голодание и даже низкокалорийные диеты после сжигания этой массы и мышц вызывают изменения в организме, которые могут привести к сердечному приступу. Примерно через 6–8 недель сильного недоедания (а у людей без запасов жировой массы и тех, кто имеет хронические заболевания, еще раньше) возникают нарушения в работе сердца, которые отмечаются на электрокардиограммах. Есть некоторые исследования, которые доказывают, что ограничение питания и полный отказ от еды могут помочь в борьбе с раком и ожирением. У животных голодание может замедлять процесс старения. Однако польза полного отказа от еды для людей по-прежнему находится под вопросом.

Сидели ли вы когда-нибудь на низкокалорийной диете? Вы считаете Барбьери смелым человеком или безумцем, который рисковал своей жизнью? Ждем ваших комментариев.